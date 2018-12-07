صاحب السمو ورئيس الوزراء الماليزي يعززان التعاون

كوالالمبور -قنا: عقد حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، ودولة الدكتور مهاتير محمّد رئيس وزراء ماليزيا جلسة مُباحثات بمقرّ رئاسة الوزراء بكوالالمبور صباح أمس، تناولت سُبل توطيد وتطوير التّعاون بين البلدَين الشقيقَين في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، حيث شملت قطاع الطاقة النظيفة والتعاون المُشترك في مجال تجميع السيارات الذي تمتلك فيه ماليزيا خبرة واسعة. واتّفق الجانبان على تشكيل لجنة عُليا مُشتركة برئاسة وزيرَي خارجية البلدَين، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة الاقتصادية المُشتركة المُشكّلة منذ عام 2009.

وعلى الصعيد الإقليميّ والدوليّ بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

حضر المُباحثات أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسميّ المرافق.

كما حضرها من الجانب الماليزيّ عددٌ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.