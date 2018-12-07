النائب العام يرأس اجتماع تنفيذية الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد

كوالالمبور - ‏قنا:‏ ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته رئيساً للرابطة الدوليّة لهيئات مكافحة الفساد، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

يناقش المجتمعون على مدى يومين عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أبرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيينا بالنمسا مطلع العام القادم.

كما يناقش الاجتماع وضع دستور جديد للرابطة إضافة إلى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع أمانتها العامّة.

شارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد من بينهم السيد فكرت محمدوف وزير العدل الأذربيجاني، والسيدة سالي كوان الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة.

يذكر أن مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام 2016 قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيساً لها.

وتأسست الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في فيينا عام 2006 واتخذت من مدينة بكين بالصين مقراً لها، وتهدف إلى التطبيق الفعّال لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر دعم الهيئات الوطنيّة العاملة في هذا المجال.

وتضمّ الرابطة في عضويتها أكثر من 140 دولة وتعقد اجتماعات سنويّة منذ عام 2007 تنتقل بين عدد من المدن والعواصم المُختلفة.