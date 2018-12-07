أعمال تجميلية في بلدية الشحانية

الدوحة - الراية: أنجزت إدارة الخدمات ممثلة بقسم الحدائق ببلدية الشحانية عددًا من الخدمات المتنوعة في مجال الحدائق والمتنزهات وتخضير المسطحات بالمرافق العامة في الحدود التابعة للبلدية حيث تم زراعة الزهور الموسمية بمبنى البلدية الجديد.

بالإضافة لمتابعة أعمال الصيانة بحديقة الشحانية للعائلات من تعشيب الحشائش بالمسطح الأخضر، وري المزروعات بالحديقة. وتجهيز مناطق الزهور وزراعة نباتات الموسم الشتوي، و تقليم الأشجار بالحديقة الأولمبية و صيانة المسطح الأخضر من قص وتهذيب الأسيجة النباتية بمبنى البلدية الجديد.