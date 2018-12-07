- 1/2
- 2/2
الدوحة - الراية: أنجزت إدارة الخدمات ممثلة بقسم الحدائق ببلدية الشحانية عددًا من الخدمات المتنوعة في مجال الحدائق والمتنزهات وتخضير المسطحات بالمرافق العامة في الحدود التابعة للبلدية حيث تم زراعة الزهور الموسمية بمبنى البلدية الجديد.
بالإضافة لمتابعة أعمال الصيانة بحديقة الشحانية للعائلات من تعشيب الحشائش بالمسطح الأخضر، وري المزروعات بالحديقة. وتجهيز مناطق الزهور وزراعة نباتات الموسم الشتوي، و تقليم الأشجار بالحديقة الأولمبية و صيانة المسطح الأخضر من قص وتهذيب الأسيجة النباتية بمبنى البلدية الجديد.
شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تجميلية في بلدية الشحانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الراية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الراية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .