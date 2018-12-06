العلاقات القطرية التركية استراتيجية وراسخة

كتب - عبدالحميد غانم:

عبّر سعادة السيد “فكرت أوزر” سفير الجمهورية التركية لدى قطر، عن اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع قطر، متمنياً تنامي العلاقات الاستراتيجية لآفاق أرحب سياسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً واجتماعياً.

وأكد خلال ندوة ”العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية للجمهورية التركية مع قطر من العصر العثماني إلى يومنا هذا “، أن العلاقات القطرية التركية عميقة ومتجذّرة عبر التاريخ.

وقال في تصريحات خاصّة لـ [: قطر وتركيا شعب واحد ينشد السلام للمنطقة والعالم، خاصة أن شعار تركيا هو سلام في الوطن وسلام في العالم وهو ما يتفق مع وجهة النظر القطريّة.

وأكد خلال الندوة التي أقيمت على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب أن علاقات الدولتين ترتكز على الأخوة والصداقة منذ الدولة العثمانية وحتى الآن، مشيراً إلى احتفال البلدين هنا بالدوحة الأسبوع الماضي بمناسبة مرور 45 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي تصادف مع انعقاد اللجنة العليا القطرية التركية فى إسطنبول.

وقال: هناك الكثير من المواضيع والقواسم المشتركة التي تجمع البلدين وبالتالي نحن نعيش زخم الثقافة والتلاقي الفكرى وتجمعنا مشروعات ثقافية كثيرة هنا وهناك كما هو الحال في الحى الثقافي “كتارا” ومتحف الفن الإسلامي، وسيبدأ مجلس الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بعرض مجلسه الثقافي الذي سيصل إسطنبول إن شاء الله قريباً.

وأوضح أن الأرشيف العثماني يضم 150 مليون وثيقة بعضها يتعلق بقطر والخليج بشكل عام، لافتاً إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ساهمت في ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة العربية.

وأكد أن مستقبل العلاقات بين البلدين في تنامٍ مستمر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتجارية، وكما تعلمون أنه قبل سنتين فقط كان حجم التبادل التجاري بين البلدين 450 مليون دولار، ليصل هذا العام إلى 2 مليار دولار.

وقال: منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا عام 2000 وهو يعمل على تقوية وترسيخ العلاقات بين البلدين والتي توّجت بالعديد من الاتفاقيات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية بين الجانبين.

وأشاد بموقف قطر القوي الداعم للشرعية والرافض لانقلاب 15 يوليو الفاشل، بجانب الدعم الاقتصادي المباشر الذي بلغ 15 مليار دولارعقب الهجوم الاقتصادي والتلاعب بالليرة التركية في يوليو الماضي ومنذ ذلك التاريخ والليرة التركية في تحسن مستمر مقابل الدولار.

وأشار إلى أن تركيا وقفت بجانب الحق القطري في وجه الظلم عندما تمّ حصار قطر ومنع الغذاء والدواء عنها لتسارع تركيا لمدّ السوق القطري بكل ما يحتاجه من احتياجات غذائية خلال 36 ساعة فقط لتتجاوز قطر آثار الحصار.