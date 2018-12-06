قطـر أقـوى بقيـادتهـا الـراعـية للأمـن والاسـتقرار

كتب - إبراهيم بدوي:

أكدت سعادة إيفا بولانو، سفيرة السويد لدى الدولة، أن قطر أصبحت أقوى من خلال القيادة المحافظة على السلام والأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأعربت عن إعجاب بلادها بالدبلوماسية القطرية الماهرة ومرونة الدوحة عقب أزمة الحصار، بقدرتها على فتح طرق تجارية متنوّعة، وشركاء تجاريين أكثر من ذي قبل، مشيرة إلى زيادة الصادرات القطرية إلى السويد بنسبة ١٨٠٪ العام الجاري.

وأشادت السفيرة السويدية بجهود قطر لإغاثة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه خلال استضافة بلادها لمؤتمر المانحين لوكالة الأونروا لغوث وتشغيل الفلسطينيين، أبريل الماضي، جاءت المساهمة الأكثر سخاءً من قطر، وكان ذلك محل تقدير كبير.

جاء ذلك في حفل استقبال أقامته سفارة السويد بالدوحة بمناسبة اليوم الوطني للسويد، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة السابق، والسفير إبراهيم يوسف فخرو، مدير المراسم بوزارة الخارجية، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأبناء الجالية السويدية فى الدوحة.

وقالت السفيرة السويدية ايفا بولانو، إن العلاقات بين قطر والسويد لم تكن أبداً أقوى مما هي عليه الآن، معربة عن إعجاب بلادها بأداء قطر في العقود الماضية، بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة في رؤيتها الوطنية 2030. وأضافت: إن قطر تعد مركزًا ثقافيًا وفكريًا بجامعاتها وعقولها الفريدة، مؤكدة أن المرونة القطرية بعد شهر يونيو 2017 مثيرة للإعجاب.

وقالت: لقد رأينا قطر أقوى، بطرق تجارية متنوّعة، وشركاء تجاريين أكثر من ذي قبل، ومن خلال الدبلوماسية القطرية الماهرة والقيادة المحافظة على السلام والأمن والاستقرار للمواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء.

وشددت على أن هذا الوضع أدّى أيضاً إلى علاقات أقوى بين قطر والسويد، والمزيد من التجارة المباشرة بينهما. وفي بداية عام 2018، ارتفعت الصادرات السويديّة إلى قطر بنسبة 32٪ وارتفعت صادرات قطر إلى السويد بنسبة 180٪.

أول رحلة مباشرة إلى جوتنبرج ١٢ ديسمبر

أشادت السفيرة السويدية بأداء الخطوط الجوية القطرية قائلة إنه بينما فقدت الخطوط القطرية عدداً من الوجهات بسبب الخلاف الحالي في إشارة إلى أزمة الحصار، إلا أنها افتتحت 24 وجهة جديدة. ويسرّنا نحن السويديين أن من بين هذه الوجهات مدينة جوتنبرج، ثاني أكبر المدن السويدية وستكون أول رحلة إليها على متن الخطوط القطرية في 12 ديسمبر الجاري. ونوّهت أيضاً ببدء شركتي سفريات سويديتين رحلات شارتر إلى الدوحة، الأمر الذي سيؤدّي إلى زيادة عدد السياح السويديين الذين يستمتعون في قطر. كما أطلق مجلس قطر الوطني للسياحة استراتيجيّة تواصل مع الدول الاسكندنافية.

الإصلاحات العمالية عززت الثقة الأممية في قطر

أكدت سفيرة السويد ايفا بولانو أن الإصلاح الحالي في قطاع العمل في قطر سوف يؤدّي بلا شك إلى دخول المزيد من الشركات السويدية إلى السوق.

وأشادت بالتشريعات والإصلاحات الجديدة المهمّة التي أدت إلى ثقة الأمم المتحدة في أجندة إصلاح العمالة القطرية، ما أدى إلى قيام الأمم المتحدة بإنشاء مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة هذا العام.

وقالت إن الحكومة السويدية تشارك في حوار مستمر مع الحكومة القطرية لتقديم دعم بنّاء من خلال الشراكة الثلاثية القوية بين قطر والأمم المتحدة والسويد وتصنف السويد في المرتبة الأولى في مجال المسؤولية الاجتماعيّة للشركات.