الداخلية تدشن صفحة مكتب السمعة المؤسسية

الدوحة - الراية: نظّمت إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية أمس الورشة النقاشية التفاعلية حول السمعة المؤسسية لوزارة الداخلية وذلك بمبنى الوزارة. حضر الورشة عددٌ من مديري عموم الإدارات العامة ومديري الإدارات ورؤساء اللجان. كما تم على هامش الورشة تدشين صفحة مكتب السمعة المؤسسية بقسم الرأي العام بإدارة العلاقات العامة على الموقع الإلكتروني للوزارة. وأكد العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة أن الهدف من انعقاد الورشة هو تعزيز مفهوم السمعة المؤسسية في وزارة الداخلية كنتاج طبيعي لما أسفر عنه مشروع السمعة المؤسسية لوزارة الداخلية والذي تم تنفيذه خلال عامي (2014 - 2016) بالتعاون مع معهد السمعة الأمريكي، مضيفاً أن المشروع أسهم عن نقاط عديدة من أهمها بناء النموذج الخاص بوزارة الداخلية في مشروع السمعة وفق المعايير التي تحددها مؤسسة قياس السمعة الأمريكية. وقال إن وزارة الداخلية القطرية هي أول وزارة من وزارات الداخلية على مستوى العالم تقوم بإدماج أنظمة بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة في عملياتها التشغيلية ولهذا منحها معهد السمعة الأمريكي شهادة إنجاز في عام 2016 تأكيداً لهذه الأدوار المهمة.

ورشة تنشيطية

وأوضح أن هذه الورشة تنشيطية لنقاش التوصيات التي تقدم بها معهد السمعة الأمريكي، مؤكداً أن هذا المشروع يحظى باهتمام الوزارة. وينبع من حرصها على المضي قدماً وبخطوات واثقة لتنفيذه. وقد تم عرض فيلم لمشروع السمعة المؤسسية حول الأهداف والمراحل التي مر بها العمل. ثم قدم أحمد عودة خبير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة عرضاً لفت في مقدمته إلى أن دولة قطر مرشحة بشكل كبير لتبوؤ المركز الأول في الشرق الأوسط بالنسبة لمستوى السمعة لتقدمها في مؤشرات عالمية عديدة في مقدمتها مؤشر السلام والأمن، متحدثاً في البداية عن السمعة بين الواقع والانطباع والفرق بين قياس الواقع وقياس الانطباع، كما تناول انطباعات الناس وعوامل النجاح الرئيسية التي تساهم في بناء سمعة طيبة وجيدة والمعايير والعناصر التفصيلية التي تحكم ذلك. واستعرض بالرسوم البيانية والإحصائيات عنصر المعرفة والإلمام بما يعرف دولياً (Familiarity) ، وناقش الخبير المؤسسي كيف يمكن لمختلف الإدارات في وزارة الداخلية إبراز اسم (الدوحة) لتحقيق التقدم المطلوب على هذا المؤشر من خلال المبادرات وإطلاق المشاريع التي تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة عالمياً.