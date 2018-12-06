معهدا تدريب الضباط وضباط الصف ينفذان تمرين صقر الجزيرة ٤

الدوحة - الراية: نفذ معهد تدريب الضباط بالمشاركة مع معهد تدريب ضباط الصف ختام تمرين (صقر الجزيرة ٤) بالتعاون مع معهد المشاة بالقوات البرية السودانية في جمهورية السودان الشقيقة. وحضر ختام التمرين سعادة الفريق الركن شمس الدين كباشي نائب رئيس أركان القوات البرية للتدريب السودانية والعميد الركن فيصل محمد العوجاء قائد معهد تدريب الضباط. وقال العقيد الركن جابر راشد الخيارين مدير تمرين (صقر الجزيرة 4): تم إعداد التمرين على مستوى اللواء حيث طبّق الضباط الدارسون بالدورات مختلف أدوار القيادة وأعمال هيئة الركن على كافة المستويات.

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