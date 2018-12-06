تشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات

الدوحة - قنا: ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها.

وقد أعدت وزارة العدل مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

ويتضمّن المشروع تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وتختص اللجنة - وفقاً لأحكام القانون المشار إليه - بالاختصاصات التالية :

1- اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها.

2- اقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

3- اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين.

4- اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء.

5- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وبمقتضى أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 المشار إليه، يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة.

ثانياً - الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة، وذلك بضم سعادة وزير التجارة والصناعة إلى عضوية اللجنة.

ثالثاً - الموافقة على الموازنة المالية المطلوبة لتغطية فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات “كيتكوم” المقرّر استضافته بالدوحة يومي 29 ، 30 /‏‏ 10 /‏‏ 2019.

رابعاً - الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السودان للأعوام الدراسية (2018 /‏‏ 2019 - 2019 /‏‏ 2020 - 2020 /‏‏ 2021).

خامساً - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:

أ - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة .

ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي.