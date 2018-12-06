كشف السيد عبد الله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية أن قطر تمتلك أحدث أنظمة الرصد الجوي والتي تقوم بتقديم أدق التنبؤات والتحاليل المناخية والتي يستفيد منها كافة المرافق الحكومية والشركات الخاصة التي يتطلب عملها خدمات إدارة الأرصاد الجوية. وأكد في حوار شامل مع الراية أن قطر تمتلك 38 محطة للرصد الجوي موزّعة على كافة مناطق الدولة من بينها 20 محطة ثابتة أوتوماتيكية وأخرى تقليدية يتم تشغيلها بواسطة المختصين، بالإضافة إلى 14 محطة طرق موزّعة على كافة المناطق ومحطتين بحريتين موجودتين بالمياه الإقليمية القطرية، وأكد أن الإدارة تعمل على زيادة عدد محطات الرصد من خلال دراسة لتركيب ما بين 11 إلى 13 محطة جديدة إضافية وزيادة عدد أجهزة قياس الأمطار خلال الفترة المقبلة وأشار إلى توقيع عقود في سبتمبر الماضي لترقية وتطوير كافة أجهزة الأرصاد الجوية خاصة أجهزة التنبؤات والتحاليل، علاوة على قيام الإدارة بتركيب أحدث رادارات الطقس الجديدة من طراز C- band وذلك في منطقة الباطنة، ومن المتوقع العمل به في نهاية الربع الأول من العام المقبل جنباً إلى جنب مع رادار X- band الذي يعمل في الوقت الحالي.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية كيف يمكن لإدارة الأرصاد الجوية تقديم مُخرجات مناخية بدرجة عالية من الدقة والاحترافية؟

- إدارة الأرصاد الجوية هي الإدارة المختصة برصد وتبادل المعلومات الجوية والتحذير من الظواهر الجوية الشديدة والخطيرة وتوفير النشرة الجوية اللازمة للمؤسسات التي تتأثر بالحالة الجوية، وبالتالي فإن لدينا أحدث منظومة من أجهزة الرصد والتحليل في العالم، بالإضافة إلى أطقم فنية على أكبر قدر من المهنية والاحترافية في مجال الأرصاد الجوية، وبالتالي نعمل على متابعة التقارير المناخية وإصدار نموذج التنبؤات المناخية بأعلى درجة من الدقة والاحترافية، وبالتالي فإن الإدارة تعمل باستمرار على تطوير الأنظمة والأجهزة الضرورية لضمان تقديم أعلى مستوى من خدمات الرصد الجوي.

• ماذا عن محطات الرصد الحالية وقدراتها؟ وهل هناك نية للتوسع في إنشاء محطات جديدة؟

- تمتلك قطر حالياً شبكة من أحدث محطات الرصد الجوي موزّعة على كافة مناطق الدولة، حيث نمتلك حالياً نحو 38 محطة للرصد الجوي من بينها 20 محطة ثابتة أوتوماتيكية وأخرى تقليدية يتم تشغيلها بواسطة المختصين، بالإضافة إلى 14 محطة طرق موزّعة على كافة المناطق ومحطتين بحريتين موجودتين بالمياه الإقليمية القطرية.

ويقوم قسم الرصد الجوي بالإدارة بشكل مستمر بالإشراف على دراسات إنشاء محطات الرصد الجديدة بالإضافة إلى أن لدينا خططاً مستمرة لتطوير شبكات الرصد الحالية وأبرز التوسعات تتمثل في نية الإدارة للقيام بتركيب من 11 إلى 13 محطة إضافية جديدة في عدد من مناطق الدولة بالإضافة إلى أجهزة حديثة لقياس مستوى الأمطار خلال الفترة المقبلة.

• ماذا عن المشروعات المستقبلية الأخرى؟

- التطوير دائم ومستمر بالإدارة حيث إننا نعمل في مجال يتم تحديثه باستمرار وفقاً للمستجدات التكنولوجية العالمية، وبالتالي فإن علينا مواكبة تلك المستجدات ولذا فإن لدينا العديد من المشروعات الخاصة بتطوير العمل وتقنياته خلال الفترة المقبلة للمحافظة على موقعنا وثقة الجهات التي نتعامل معها وتستفيد من خدماتنا.

ومن بين المشروعات التي تعمل عليها الإدارة حالياً القيام بتوقيع عقد هام في سبتمبر الماضي لتطوير كافة أجهزة الأرصاد الجوية خاصة تلك المتعلقة بالتنبؤات والتحاليل لترقية هذه الأجهزة لتواكب أحدث تكنولوجيا في العالم في هذا المجال ومن ضمن مشاريع ترقية وتطوير أجهزة الأرصاد الجوية فإن الإدارة تعمل على تركيب رادار طقس جديد من طراز C- band وذلك في منطقة الباطنة، ومن المتوقع العمل به في نهاية الربع الأول من العام المقبل جنباً إلى جنب مع رادار X- band الذي يعمل في الوقت الحالي.

نماذج التنبؤات

• هل تشمل مشروعات التطوير قسم المناخ؟

- قسم المناخ هو القسم المعني بتحليل وتدقيق المعلومات المناخية الواردة من شبكات الرصد الجوي السطحية والأوتوماتيكية وطبقات الجو العليا وإعداد البيانات الإحصائية والتقارير الشهرية والسنوية والمعلومات عن الطقس والمناخ ومعلومات المد والجزر وحفظها وحوسبتها كبيانات مرجعية عن المناخ لدولة قطر وبالتالي فإن هناك تطويراً دائماً بالقسم ووحداته بالفعل فنحن نعمل حالياً على دراسة مشروع لمحاولة بناء نموذج تنبؤات مناخية وفي الوقت نفسه هناك محاولات من الإدارة بالاشتراك مع قسم الأرصاد الجوية لبناء برنامج للاستخدام الداخلي لتطوير عملية إصدار التقارير المناخية حيث تقوم إدارة الأرصاد الجوية بتزويد العديد من الجهات بالتقارير المناخية وفقاً لمتطلبات علمها.

• وماذا عن قسم التنبؤات والتحاليل؟

- قسم التنبؤات والتحاليل هو القسم المعني بمراقبة ومتابعة الأحوال الجوية الخطرة وإصدار التنبؤات والتحذيرات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى إصدار التنبؤات وتقديم خدمات الأرصاد الجوية للطيران المدني والملاحة الجوية حسب المقاييس الدولية من خلال مراكز التنبؤات الجوية الملحقة بالمطارات والمرتبطة بشبكة المعلومات العالمية.

ومؤخراً شهد مكتب التنبؤات العددية، وهو جزء من قسم التحاليل إدراج عدد من النماذج الجديدة خاصة النموذج فائق الدقة WRF بمعدل 3 كم ونموذج التنبؤات البحرية إصدار التنبؤات وتقديم خدمات الأرصاد الجوية للموانئ البحرية والتي تفيد في اختيار المسارات الآمنة للسفن والتنبؤات بمسارات العواصف وسوء الأحوال الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

التغيّر المناخي

• شهدت البلاد خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار في الطقس، فهل هذا جرّاء ما يُعرف بالتغير المناخي، وما هو مدى تأثر قطر بتلك التغييرات؟

- العالم كله خلال السنوات الماضية يشهد تأثيرات ما يُعرف بالتغيير المناخي وإذا رجعنا للتقارير المناخية التي تصدر دولياً خاصة تلك الصادرة عن الأمم المتحدة فإننا سنلحظ هذا التغيير لكن بتفاوت بين منطقة وأخرى.

وقطر جزء من المنظومة العالمية طالها بعض التأثيرات وإن لم تكن ملموسة بشكل كبير مثل غيرها من الدول، وقطر تسهم بشكل كبير في الجهود العالمية للحد من الأسباب التي توثر في التغيير المناخي والتي تؤثر على الكوكب بشكل عام.

سجلات الأمطار

• هل معنى ذلك أن قطر ستشهد انحرافات مناخية خلال السنوات المقبلة؟

- لا أقصد ذلك.. كما لا يجب أن نسميها انحرافات مناخية حيث إن ما يحدث هو تحوّلات في الطقس مثلما حدث هذا العام على سبيل المثال في حجم الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي ، ووفقاً للتقارير المناخية والسجلات نرى أن كميات الأمطار التي هطلت على الدولة كبيرة جداً مقارنة بالأعوام السابقة لدرجة أنها يمكن وصفها بأنها شبه متطرفة.

الحصار

• ماذا عن مركز الخليج البحري؟

- مركز الخليج البحري هو أحد أهم مراكز التنبؤات البحرية وهو مركز معتمد من منظمة الأرصاد الجوية العالمية، ويختص بتقديم خدمات الطقس البحرية ذات الصلة به لسفن الشحن والمجتمعات الساحلية الأخرى للخليج العربي فيما يعرف بالمنطقة التاسعة وهي المنطقة التي تمتد شمالاً من ساحل الكويت وحتى مضيق هرمز.

والمركز مجهّز بأحدث مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتم الإيفاء بجميع متطلبات نظام معلومات المنظمة (WIS) المطبّق على المستخدم الهيكل الوظيفي والتوافق التقني.

• وهل تأثر عمل المركز أو أي قسم من أقسام إدارة الأرصاد الجوية بالحصار الجائر المفروض على الدولة؟

- لا يوجد أدنى تأثير من قريب أو بعيد بالحصار الجائر المفروض على قطر على عمل إدارة الأرصاد الجوية فنحن نعمل بشكل مستقل وعلى نفس الدرجة من الاحترافية، كما أن حالات الطقس لا تعترف بالحدود وتأثيرات الطقس تتصل بين الدول دون استئذان.

خدمات

• ماذا عن الخدمات التي تقدّمها الإدارة وأبرز الجهات المستفيدة منها؟

- تقدّم إدراة الأرصاد الجوية خدمات توفير النشرة الجوية اللازمة للمؤسسات التي تتأثر بالحالة الجوية مثل الطيران والموانئ البحرية والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة وحماية البيئة والنشاطات التي تتأثر بالحالة كالمشاريع والمؤسسات التجارية الخاصة، بالإضافة إلى إصدار التنبؤات وتقديم خدمات الأرصاد الجوية للطيران المدني والملاحة الجوية حسب المقاييس الدولية من خلال مراكز التنبؤات الجوية الملحقة بالمطارات والمرتبطة بشبكة المعلومات العالمية وإصدار التنبؤات وتقديم خدمات الأرصاد الجوية للموانئ البحرية والتي تفيد في اختيار المسارات الآمنة للسفن والتنبؤات بمسارات العواصف وسوء الأحوال الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وإصدار التنبؤات البحرية لأغراض حماية البيئة البحرية والصيد ودعم عمليات التصدي للتلوث البحري بالتعاون مع الجهات المعنية. وإصدار التنبؤات لأغراض عمليات التنقيب ونقل البترول والغاز وبمعنى أدق فإنها تقدم خدماتها لكافة مرافق الدولة والجهات الحكومية والشركات الخاصة أيضاً.