بالكتــاب نتجـــاوز كشعـــوب أزمتنـــا الثقافيـة

وقال سموّه عبر حسابه الرسميّ على «تويتر»: «سعدت اليوم بزيارة معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يشغل مكانة أساسية في المشهد الثقافي القطري. بالكتاب نبني المزيد من الوعي الفردي والجماعي ونتجاوز كشعوب أزمتنا الثقافية، وبتحويل القراءة الحرّة إلى أسلوب حياة نرتقي نحو الازدهار والنماء».

ويحمل معرض الدوحة الدولي للكتاب هذا العام شعار «دوحة المعرفة والوجدان»، وتتميز الدورة التاسعة والعشرون بالمُشاركة الكبيرة للناشرين العرب والأجانب، حيث بلغ عدد دور النشر المُشاركة 427 ناشراً وجهة رسمية، بينما تتّسم النسخة المرتقبة بزيادة مساحة المعرض إلى 29.000 متر مربع، بينما يصل عدد التوكيلات المُشاركة إلى 30 توكيلًا عربياً وأجنبياً، ويبلغ عدد دور النشر لأجنحة الكتب العربية 287 ناشراً، بينما يبلغ عدد دور النشر لأجنحة كتب الأطفال 68 دار نشر، وعدد دور النشر لأجنحة الوسائل التعليمية 17 ناشراً.

ووصل عدد دور النشر المُشاركة بالكتب الأجنبيّة إلى 25 دار نشر، بينما وصل عدد الأجنحة إلى 791 جناحاً، كما بلغ إجمالي العناوين المُشاركة العربيّة والأجنبيّة 119.253 عنواناً.