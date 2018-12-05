استثمارات قطرية - يابانية في محطات توليد الطاقة بالخارج

أعلن سعادة سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى الدوحة، أن ثمة شراكة مستقبليّة بين قطر واليابان تتعلق بالاستثمار المشترك في محطات توليد الطاقة في سلطنة عمان وإندونيسيا والأردن، مؤكداً أن هذه الشراكة تمهّد الطريق لتوسيع مجال التعاون الثنائي بين البلدين.

وثمن عالياً عدم حدوث أي انقطاع أو نقص في إمدادات الغاز القطري إلى اليابان التي تعدّ الوجهة الأولى المستوردة للسلع الأساسيّة من قطر.

جاء ذلك خلال احتفال السفارة اليابانية بالدوحة باليوم الوطني لليابان وعيد ميلاد جلالة الإمبراطور أكيهيتو - 85 عاماً - الذي سيتنازل عن عرشه الإمبراطوري لولي العهد الأمير ناروهيتو نهاية أبريل المُقبل.

حضر الحفل سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، والسفير إبراهيم فخرو، مدير المراسم بوزارة الخارجية، والوزير المفوض راشد الدهيمي، نائب مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة.

وعن مستقبل العلاقات بين الدوحة وطوكيو، أعرب السفير الياباني عن سعادته بالشراكة المستقبليّة بين البلدين، لافتاً إلى أن المشروع الأول هو الاستثمار المشترك في محطات توليد الطاقة في دول أخرى بما في ذلك عمان وإندونيسيا والأردن. وأكد أن هذه الشراكة تمهّد الطريق لتوسيع مجال التعاون الثنائي.

الجينوم البشري

وأشار السفير أوتسوكا إلى المشروع القطري حول الجينوم البشري الذي بدأ في عام 2014، قائلاً إن التعاون بين مؤسسة حمد الطبية ومعهد Riken (معهد العلوم والبيولوجيا باليابان) قيد التنفيذ ويمكننا الحصول على النتائج بشكل تدريجي.

الغاز القطري

أشاد سفير اليابان بالدوحة، باستدامة إمدادات الغاز القطري لبلاده قائلاً إنه فيما يتعلق بالواردات اليابانية من الغاز الطبيعي المسال من قطر، فلم يحدث أي انقطاع أو نقص في الإمدادات منذ الشحنة الأولى في أوائل عام 1997. والفضل في ذلك يعود طبعاً للالتزام الكامل والثقة المتبادلة بين البلدين.

وقال إن الاقتصاد الآسيوي ظل مستدامًا من خلال إمدادات الطاقة الثابتة والمستمرة من الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج. حيث أصبحت دول مثل اليابان وكوريا والصين والهند وبنجلاديش وباكستان وغيرها من الدول تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال من قطر.

وأضاف السفير الياباني إن هذا النجاح استمرّ بفضل التأمين الجيّد للممر البحري الممتد من المحيط المتجمد الشمالي إلى بحر اليابان عبر المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي. وعندما ننظر إلى حجم التجارة المتزايد بين منطقة الشرق الأقصى في آسيا ومنطقة الخليج، يجب أن نعلّق أهمية كبرى على الدعوة للحفاظ على الحرية والانفتاح في المحيطين الهادئ والهندي.

تعاون تاريخي

قال السفير أوتسوكا إنه تم تطوير العلاقات الثنائية بين قطر واليابان منذ عام 1971 مباشرة بعد استقلال دولة قطر. ونشطت اليابان في قطاع الطاقة في قطر منذ عام 1971 عندما بدأ العمل بحقل “البندق” للنفط ثم بدأ تصدير كميات معينة من النفط الخام إلى اليابان.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات غير النفطية، أشار السفير الياباني إلى قيام شركة KOBELCO (شركة كوبى للحديد والصلب) بالتعاون مع حكومة قطر ببناء شركة قاسكو (تعرف حالياً باسم شركة قطر ستيل) لإنتاج الحديد الإسفنجي منذ عام 1975. حيث كان أول مشروع استثماري مباشر من اليابان إلى دولة قطر. ومنذ ذلك الحين، تسهم هذه الأنشطة التجاريّة في تعزيز بناء الثقة بين البلدين.

الوجهة الأولى

وقال سفير اليابان في الدوحة إنه وفقًا لأحدث الإحصاءات السنويّة في عام 2017، لا تزال اليابان الوجهة الأولى المستوردة للسلع الأساسيّة من قطر. وأعرب عن اعتزازه بالتزام القطاع الخاص الياباني ببناء مشروع توسعة محطات الغاز الطبيعي المسال. كما يساهم في مشاريع البنية التحتية الحيويّة، وخاصة تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. وسنعمل معاً بشكل وثيق من أجل تنظيم فعاليات رياضية كبيرة في كلا البلدين لضمان تحقيق نجاح مبهر.

رؤية 2030

وأكد السفير أوتسوكا أنه يجب على اليابان أن تقدّم دعماً أكبر لقطر من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب عن أمله أن تتعاون قطر مع اليابان لاستكشاف إنتاج نوع جديد من الطاقة النظيفة وهو الهيدروجين. حيث إن قطر لديها إمكانات هائلة لإنتاج الهيدروجين بأسعار تنافسيّة.