قمـــة قطريـــة ماليزيـــة لتعزيز العلاقــات غـــداً

كوالالمبور - قنا: أكد سعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مملكة ماليزيا الاتحادية تكتسب أهمية خاصة في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى توسيع علاقاتها مع البلدان الشقيقة والصديقة، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “‏قنا”‏، أن علاقة دولة قطر مع ماليزيا تمتد إلى عقود من الزمن، وهي تعد من العلاقات المتميزة التي شملت العديد من القطاعات وتبادل الزيارات على مستويات مختلفة وهذه هي الزيارة الثانية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهذا تعبير واضح عن عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، هذه العلاقة التي بنيت على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وإقامة أفضل العلاقات بينهما.

وأعرب عن أمله في أن تكون لهذه الزيارة المهمة انعكاسات إيجابية على العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين والتي ستعود بالنفع على الشعبين القطري والماليزي.

وقال سعادته “إن برنامج الزيارة سيشمل إجراء محادثات رسمية معمقة بين صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي غداً “‏الخميس”‏ والتي ستكون لها أهمية بالغة في وضع أسس متينة لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار السعي لتطوير فرص التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين”. وأضاف أن الزيارة كذلك تأتي في إطار التعرف على قيادة ماليزيا الجديدة التي تسلمت السلطة بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في ماليزيا في مايو 2018م. وأشار سعادة السفير، إلى أن برنامج الزيارة سيشمل قيام حضرة صاحب السمو بتوزيع جوائز النسخة الثالثة من “جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد”، مؤكداً على أنه تم اختيار ماليزيا كمكان لتوزيع هذه الجائزة اعترافاً بالجهود التي تبذلها الحكومة الماليزية التي تقود حملة واسعة لمكافحة الفساد في هذا البلد منذ أن تسلمت السلطة.

ولفت إلى أن “جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد”، ستوزع على أربعة أشخاص من مختلف الدول والذين قدّموا أعمالاً وجهوداً متميزة في ميادين تقديم البحوث الأكاديمية والتعليم/‏ وإبداع الشباب والمشاركة، والابتكار في مكافحة الفساد وأخيراً في ميدان الإنجازات البارزة /‏ جائزة العمر.

وأكد سعادته أن هذه المناسبة ستجري بحضور سمو أمير البلاد المفدى ورئيس وزراء ماليزيا، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الماليزيين وممثلي الأمم المتحدة. ونوّه سعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا، في ختام تصريحه، بأن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارة قامت بها سعادة الدكتورة عزيزة بنت إسماعيل نائبة رئيس الوزراء وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بمملكة ماليزيا إلى الدوحة في شهر نوفمبر 2018م والتي أثمرت عن محادثات بناءة وشكلت خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية.

الدوحة - قنا: أكد سعادة السيد أحمد فاضل بن شمس الدين سفير مملكة ماليزيا الاتحادية لدى دولة قطر على أن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء إلى ماليزيا، ستعزز العلاقات القائمة بين البلدين. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “‏قنا”‏، أن ماليزيا تتطلع مرة أخرى لاستقبال صاحب السمو في زيارته الرسمية وذلك بالتزامن مع تكريم سمو الأمير للفائزين بـ “جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد” التي ستقام في مدينة “‏بوتراجايا” بعد غد الجمعة ، معرباً عن امتنان بلاده لاختيارها كثالث مكان لحفل توزيع الجائزة بعد مدينتي فيينا وجنيف في عامي 2016 و2017. ولفت إلى أن سمو الأمير المفدى سيجري خلال زيارته مباحثات مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، كما سيبحثان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن هناك إرادة سياسية قوية لدى الدولتين لتطوير تلك العلاقات وذلك في ظل الحكومة الماليزية الجديدة. وقال سعادته إن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر، منوهاً بهذا الصدد بالزيارة الرسمية التي قامت بها مؤخراً سعادة الدكتورة عزيزة بنت إسماعيل نائبة رئيس الوزراء وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا، إلى الدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي. وأعرب السفير الماليزي عن ارتياح بلاده للزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو لماليزيا في أكتوبر 2017، مؤكداً على أنه ينبغي الحفاظ على الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على جميع المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة . كما نوّه بالفرص والثقة التي منحتها الحكومة القطرية لعدد من الشركات الماليزية المشاركة في مختلف مشاريع التنمية القطرية. وأشار سعادته، في ختام تصريحه، إلى أن ماليزيا تأمل في المشاركة بالمزيد من المشاريع التنموية المقامة حالياً في قطر.. مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار.