99 % من القطريين متمسكون بهويتهم الوطنية

% 40 يرون أهمية القبيلة بشأن اتخاذ قرار الزواج

% 86 من المواطنين يفضلون تعليم أبنائهم باللغة الإنجليزية

مسوح حول التوازن بين عمل المرأة داخل المنزل وخارجه

نشر بيانات مسح الهوية الوطنية على الموقع الإلكتروني للمعهد

كتبت - هناء صالح الترك:

كشفت جامعة قطر أمس عن نتائج مسح الهوية الوطنيّة الذي نفذه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بهدف تحديد مكونات هذه الهوية في قطر والتعرف على محدداتها، لدعم صناع القرار في تصميم السياسات الوطنية المرتبطة بالهوية المبنية على حقائق.

وأظهرت الدراسة التي شملت 1226 من القطريين البالغين (18 سنة فأكثر) أن أكثر من 99 بالمائة من القطريين المستطلعة آراؤهم عبّروا عن تعلقهم الشديد بوطنهم، وذلك عند سؤالهم عن مدى تعلقهم وانتمائهم إلى هويات مختلفة، فيما أشار 83 بالمائة منهم إلى تعلقهم الشديد بالقبيلة أو العائلة، و82 بالمائة بالعالم الإسلامي، و54 بالمائة بالعالم العربي، و53 بالمائة بدول الخليج.

وحول مدى تشابه أو اختلاف الهوية الوطنية عن الهوية الخليجية والعربية والإسلامية، رأى 93 بالمائة من المواطنين أن الهوية الوطنية تتشابه مع الهوية الإسلامية، و88 بالمائة يعتقدون أنها تتشابه مع الهوية الخليجية، فيما رأى 70 بالمائة أنها تتشابه مع الهوية العربية.

أما في الجانب الاجتماعي فأظهرت النتائج أن 75 بالمائة من المواطنين يجتمعون مع العائلة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، ونحو 71 بالمائة غالباً يحضرون مجالس في الأسبوع.

ومن حيث موقف المواطنين تجاه اللباس، قال 55 بالمائة من المواطنين إنهم لا يلبسون أبداً البنطلون والقميص لغير الرياضة في الأماكن العامة، كما أن 54 منهم يعارضون ارتداء الشباب القطري للبنطلون والقميص في الأماكن العامّة.

وعند سؤال المواطنين عن مدى أهمية الانتماء للقبيلة أو العائلة في اتخاذ القرارات، رأى 40 بالمائة أن ذلك مهم جداً في اتخاذ قرار بشأن الزواج و35 بالمائة منهم يرون أهميته بالنسبة لاختيار مكان السكن و25 بالمائة يرون أهميته بالنسبة لاختيار طبيعة العمل.

أما من حيث أهمية اللغة العربية والهوية الوطنية، فأظهرت الدراسة أن 86 بالمائة من المواطنين يفضلون أن يتعلم أبناؤهم باللغة الإنجليزية، وفي المقابل اعتبر 73 بالمائة أن التخلي عن اللغة العربية في أماكن العمل والمراسلات يؤثر سلباً على الهُوية الوطنيّة.

د.حسن السيد: مؤتمر للهوية الوطنية 17 أبريل

أعلن الأستاذ الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحيّة بجامعة قطر والمشرف العام على الدراسة، أن المعهد سيقوم بتنظيم مؤتمر الهوية الوطنية 2019 في 17 أبريل القادم، حيث سيتم فتح المجال للمشاركة بأوراق بحثية للأكاديميين والطلبة، كما سيتم نشر بيانات مسح الهوية الوطنية 2018 على الموقع الإلكتروني للمعهد http:/‏/‏sesri.qu.edu.qa/‏research/‏sesri لتشجيع المهتمين على استخدامها في مشاركتهم البحثية في المؤتمر. وأخيراً، لفت إلى أنه سيتم إصدار كتاب علمي محكم يتضمن الأوراق البحثية المقبولة في المؤتمر.

كما أعلن عن إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية ومنها دراسة حول مؤشرات التعليم في العام 2018، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة خلال الشهر القادم ويتبعه مراحل أخرى. وهناك مسوح أخرى تابعة للمعهد كالمسح السنوي والمسح النصف سنوي وهناك مسوح حول التوازن بين عمل المرأة داخل المنزل وخارجه ولدينا دراسة تتعلق برفاهية العمال والذي سيتم الإعلان عن نتائجها قريباً.

وأكد أن مسح الهوية الوطنية 2018 هو جزء من مشروع الهوية الوطنية الذي يتضمن بالإضافة إلى المسح، تحليل موضوع الهوية الوطنية من خلال التشريعات والتعليم واللغة.

وقال إنه تم تنفيذ هذا المسح من خلال إجراء مقابلات شخصية باستخدام الحاسب في شهر فبراير 2018، وتضمنت عينة الدراسة 1.226 من القطريين البالغين الذين يعيشون حاليًا في قطر (18 سنة فأكثر)، حيث تضمن إطار العينة جميع الوحدات السكينة في الدولة ومعلومات تحدّد جنسية الأسرة (قطرية أو غير قطرية). بلغت نسبة الاستجابة المعدل في هذا المسح 53%. وتشكل نسبة الخطأ في العينة /‏- 3.4% كحد أقصى، وتم الأخذ في الاعتبار تأثيرات تصميم العينة (الوزن والطبقية) عند احتساب نسبة الخطأ.

د. فاطمة الكبيسي:71 % يحضرون مجالس أسبوعياً

أكدت الدكتورة فاطمة الكبيسي، رئيسة قسم العلوم الاجتماعية بالجامعة، أن نتائج الجانب الاجتماعي، أظهرت أن 75% من المواطنين أشاروا إلى أنهم يجتمعون مع العائلة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، وأن 71% غالباً يحضرون مجالس في الأسبوع. ومن حيث موقف المواطنين تجاه اللباس، قال 55% من المواطنين إنهم لا يلبسون أبداً البنطلون والقميص لغير الرياضة في الأماكن العامة، كما أن 54% من المواطنين يعارضون ارتداء الشباب القطري للبنطلون والقميص في الأماكن العامة.

وعند سؤال المواطنين عن مدى أهمية الانتماء للقبيلة أو العائلة في اتخاذ القرارات، قال 40% إنه مهم جداً في اتخاذ قرار بشأن الزواج و35% منهم يرون أهميته بالنسبة لاختيار مكان السكن و25% منهم يرون أهميته بالنسبة لاختيار طبيعة العمل. أما من حيث أهمية اللغة العربية والهوية الوطنية، قالت الكبيسي إن 86% من المواطنين يفضلون أن يتعلم أبناؤهم باللغة الإنجليزية، وفي المقابل، يعتبر 73% أن التخلي عن اللغة العربية في أماكن العمل والمراسلات يؤثر سلباً على الهوية الوطنيّة.

وقالت د.الكبيسي لـالراية تنبع أهمية هذا المشروع البحثي أنه عكف على إعداده عدة باحثين من تخصصات مختلفة لتغطية موضوع الهوية كموضوع بحد ذاته خاصة في الظروف المحيطة به ومدى وعي الناس بالهوية القطرية في المجتمع القطري والظروف الاقتصاديّة والمعيشيّة والخصوصية التي يمرّ فيها.

د. أسماء العطية: بحث البعد النفسي المتعلق بالهوية

قالت الدكتورة أسماء العطية، رئيس قسم العلوم النفسية وعضو مشارك في مشروع مؤشر الهوية الوطنيّة، شاركت بالجزء الخاص بالبعد النفسي الذي يتكلم عن الهوية بهذا الجانب وارتباطها ببعض المتغيرات كالانتماء والولاء والمواطنة، وكلها تتداخل مع بعضها في بعض الجوانب، وتختص بالجانب النفسي وتتكلم عن المعنى الوجودي للشخص الذي يدرك إذا كان لديه هدف أم لا وهذا جانب مهم جداً بالإضافة إلى الهوية الفردية أو الجماعية طبعاً سنقدم ورقة في المؤتمر الذي سيعقد في أبريل القادم.

د. خالد السليطي: حث المجتمع على التمسك بتراثه وتقاليده

الانتهاء من دراسة حول مؤشرات التعليم الشهر القادم

إعلان نتائج دراسة تتعلق برفاهية العمّال قريباً

شدّد د. خالد السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) على أهمية دور المؤسسات الحكومية الوطنية في تعزيز الهوية وترسيخها، وحث المجتمع القطري على التمسك بتراثه وتقاليده وعاداته وهويته لأن الهوية هي التي تميّز شعباً عن آخر، وقال: يمكن الاستفادة من نتائج مسح الهوية الوطنية 2018 وتحليلها بطريقة معمّقة أكثر والاستفادة منها مستقبلاً واعتمادها كأساليب إحصائية أعمق، لافتاً إلى أن هذا المسح احتوى على متغيّرات مهمة جداً فيما يخص الهوية الوطنية، وناقش أيضاً بعض المتغيّرات التي دخلت على المجتمع القطري وأثّرت على هويته ، وبالتالي فإن المسح يعتبر شاملاً.

وأكد أن المجتمع القطري يحتاج إلى تعزيز الهوية في ظل وجود ثقافات أخرى وهناك أكثر من 100 جالية في دولة قطر وكل جالية لها هويتها وثقافتها ونحن في عصر متسارع وثقافات مختلفة ولابد من الحفاظ على الجسر الثقافي الذي يقارب بين الشعوب، خاصة أن كل شعب له هويته المستقلة التي يتميّز ويفتخر بها. وتوقع د.السليطي أن تخرج الدراسة بنتائج مقبولة وصادمة نوعاً ما.

د. علي الشاوي: الهوية قضية عالمية

قال الدكتور علي عبد الهادي الشاوي، أستاذ علم الاجتماع السياسي والنظرية الاجتماعية رئيس مجلس هيئة التدريس بجامعة قطر: إن نتائج المسح كانت مبشّرة، وأكد أن الهوية لها إبعاد متعدّدة وكل المجتمعات تتساءل عن هوياتها لأن القضية ليست محلية بل أصبحت قضية الهوية عالمية.

وقال هناك سؤال يُطرح للجيل، ما هو تحديد هويتكم في المستقبل من ناحية المؤشرات الدينية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية والانتماء؟، وأكد أن الدراسات المسحية عموماً لا تخوض في العمق لأن المشاركين ربما يتحفّظون على بعض النقاط في حياتهم الخاصة، وأكد أنه ليس هناك حرج أن يكون لدى الإنسان محدّدات للهوية يفتخر بها إذا كانت تنتمي لمكان آخر. وقال إن الانتماء للوطن هو أبرز أوجه الهوية الوطنية.

فريق معهد البحوث الاجتماعية المشــارك بالدراســـة

عكفت جامعة قَطَر ممثلة في معهد البحوث الاِجْتمَاعيَّة والاَقْتصَاديَّة المسحيَّة على تنفيذ الدراسة، وأشرف عليها فريق من الباحثين على رأسهم الأستاذ الدكتور حسن عبدالرحيم السيد مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية والمشرف العام على الدراسة، والدكتور ماجد محمد الأنصاري، مدير إدارة السياسات في المعهد الباحث الرئيسي في الدراسة، والدكتور علي الكبيسي - أستاذ بحث مساعد في المعهد - والدكتور عبداللطيف سلامي - أستاذ بحث مساعد في المعهد - والدكتورة فاطمة الكبيسي - رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم - والدكتورة أسماء العطية - رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب والعلوم - والدكتور منتصر الحمد - أستاذ مشارك للغة العربية بكلية الآداب والعلوم. بالإضافة إلى الباحثين المساعدين في المعهد وهما مريم علي آل ثاني ونوف الراكب.

د.ماجد الأنصاري: إنشاء مؤشر الهوية الوطنية 2018

قال الدكتور ماجد محمد الأنصاري، مدير إدارة السياسات في المعهد الباحث الرئيسي في الدراسة: إنه تم سؤال المواطنين في عيّنة الدراسة إلى مدى تشابه أو اختلاف الهوية الوطنية عن الهوية الخليجية والعربية والإسلامية، فكانت النتائج أن 93% من المواطنين يرون أن الهوية الوطنية تتشابه مع الهوية الإسلامية، و88% يرون أنها تتشابه مع الهوية الخليجية، وأخيراً يرى 70% من المواطنين أنها تتشابه مع الهوية العربية، وقد يُعزى ذلك إلى أن الهوية القطرية من حيث المبدأ هي هوية إسلامية، فالإسلام يمثّل مرجعية للهوية الوطنية، بينما التمايز مع الهوية الخليجية قد يكون له علاقة بكون أن هذه الدراسة تم تنفيذها بعد حصار قطر، وبالتالي أثرت على مشاعر المستجيبين تجاه الهوية الخليجية.

وعند سؤال المواطنين عن مدى تعلّقهم وانتمائهم إلى هويات مختلفة، ذكر الأنصاري إلى أن 83% من المواطنين أشاروا إلى تعلقهم الشديد بالقبيلة أو العائلة، أما على المستويات الأخرى فقد أكد 99% تعلقهم الشديد بقطر و53% بدول الخليج و54% بالعالم العربي وأخيراً 82% بالعالم الإسلامي. وفي هذا السياق أوضح الأنصاري أن نسبة المواطنين الذين قالوا إنهم متعلقون للغاية بدول الخليج قد انخفضت خلال الدراسات السابقة التي نفذها المعهد، ففي دراسة تم تنفيذها في ديسمبر 2010، أبدى 66% من المواطنين تعلّقهم الشديد بدول الخليج، ثم انخفضت هذه النسبة كثيراً في دراسة تم تنفيذها بعد الحصار في شهر نوفمبر 2017 لتصبح 21% وأخيراً في دراسة المسح السنوي الشامل الذي تم تنفيذه في مايو 2018 بلغت النسبة 21% من المواطنين المتعلقين للغاية بدول الخليج.

وفي سياق آخر، ذكر د. ماجد الأنصاري أنه بناءً على بيانات المسح فقد تم إنشاء مؤشر الهوية الوطنية 2018 الذي تكمن أهميته في تحديد العوامل التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على الهوية الوطنية، كما يقيس ذلك المؤشر ما يتضمّنه تعريف الهوية الوطنية بالنسبة للمواطن القطري خلال فترة زمنية معينة، وبالنظر إلى علاقة مؤشر الهوية الوطنية ببعض المتغيّرات، لفت الأنصاري إلى أن هناك فروقات إحصائية حسب الجنس والمستوى التعليمي، حيث يرتفع مؤشر الهوية الوطنية لدى الإناث أكثر من الذكور، كما أن المؤشر ينخفض كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد. كما أوضح الأنصاري عدم وجود فروقات إحصائية في المؤشر بالنسبة إلى عمر الفرد ومستوى الدخل والحالة الاجتماعية.

من ناحية أخرى، أكد الأنصاري وجود علاقة بين مؤشر الهوية الوطنية وعوامل الدين واللغة والتواصل الاجتماعي، حيث بيّنت النتائج أن المؤشر يرتفع لدى المواطنين الذين يصلّون صلاة الفجر في وقتها يومياً، كذلك يرتفع المؤشر لدى المواطنين الذين يرون أن عدم استخدام اللغة العربية في العمل يؤثر سلباً على الهوية الوطنية، وأخيراً فيما يخص عامل التواصل الاجتماعي فقال إن المؤشر يرتفع لدى المواطنين الذين يحافظون على الزيارات العائلية مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر.