رسالة شفوية لصاحب السمو من الرئيس الجزائري

الدوحة - قنا:

تلقى حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، رسالة شفوية من أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تتعلّق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها.

قام بنقل الرسالة، سعادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال استقبال سموّ الأمير له والوفد المرافق بمكتبه في الديوان الأميري صباح أمس. وكان في بداية المُقابلة قد نقل سعادة الفريق أحمد قايد صالح تحيات فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وتمنياته لسموّ الأمير بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيداً من التقدم والرخاء، فيما حمله سموّ الأمير المفدّى، تحياته لأخيه فخامة الرئيس الجزائري بوافر الصحة والعافية، وللشعب الجزائري الشقيق دوام الرفعة والتقدّم.

كما جرى خلال المقابلة استعراضُ العلاقات الأخوية بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى مُستجدات الأوضاع في المنطقة. كان سعادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، قد وصل إلى الدوحة أمس في زيارة رسمية للبلاد تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة.

ومن المُرتقب أن تشهد الزيارة عدداً من الاجتماعات واللقاءات لبحث العلاقات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها وزيادة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقَين.