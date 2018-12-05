انطــلاق اختبــارات الشهــادة الثانـوية اليـــوم

كتب - محروس رسلان:

تنطلق صباح اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة والتخصصية للعام الأكاديمي الجاري 2018/‏2019م، حيث يجلس على مقاعد اختبارات الشهادة الثانوية العامة 12113 طالباً وطالبة لأداء اختبار مادة الكيمياء على مدار ساعتين ونصف.

وعقد قطاع شؤون التقييم بالوزارة اجتماعًا تحضيريًا قبل يومين مع مديري المدارس تم خلاله التأكيد على وجود بيئة آمنة للطالب داخل اللجنة تخلو من التوتر، والتوجيه بتعميم القرار الوزاري الخاص بالانضباط داخل لجان الاختبار من قبل المدارس على الطلاب والتأكيد عليهم بعدم اصطحاب الجوال. ودعا المسؤولون إدارات المدارس الثانوية إلى إرسال رسائل لأولياء الأمور تتضمن إشعارهم بالقرار الوزاري رقم 30، مشددين على ضرورة أن تكون محاضر الغش مستوفاة ومستكملة، وتوجيه المراقبين الذين أنهوا المراقبة وليس لديهم أعمال تصحيح بمدارسهم بإمكانية الانصراف بعد انتهاء المراقبة من المدرسة. وأكد عدد من مديري المدارس الثانوية لـ الراية جاهزية المدارس لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية بعد انتهائهم من ترتيب القاعات واللجان ولصق أرقام الجلوس على الطاولات وكشوف المناداة على أبواب اللجان، إضافة إلى تشكيل لجان السير والكنترول للصفين العاشر والحادي عشر وتوزيع المهام على المراقبين والمصححين. وأشاروا لوجود أجهزة تفتيش إلكترونية ويدوية للتأكد من عدم وجود أية أجهزة إلكترونية مع الطلاب قبل الدخول إلى اللجان، لافتين إلى التأكيد على المراقبين بعدم اصطحاب الجوال داخل لجان الاختبار والتنبيه على الطلبة قبل الاختبار بعدم وجود هاتف جوال او سماعة او ساعة ذكية. ونوهوا بالاستفادة من المقصف المدرسي والساحة الرياضية والمكتبة كقاعات إضافية ضمن لجان الاختبار وذلك لاستيعاب كافة أعداد الطلبة من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر وطلبة الصف الثاني عشر إلى جانب طلبة المنازل.

خالد المهيزع : تشكيل لجان السير والكنترول لطلبة النقل

أكد الأستاذ خالد المهيزع مدير مدرسة ناصر بن عبد الله العطية الثانوية للبنين أن المدرسة مستعدة لاستقبال الطلاب صباح اليوم في أول أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول للمرحلة الثانوية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وقال: تم الانتهاء من تشكيل لجان السير والكنترول لطلبة النقل بالصفين العاشر والحادي عشر، وتم عقد اجتماع للمراقبين من خارج المدرسة لإطلاعهم على آخر المستجدات ومهام وواجبات المراقب داخل لجنة الاختبار. وأضاف: تم الانتهاء من لصق أرقام الجلوس على طاولات الطلاب، ووضع كشوف المناداة على أبواب وداخل اللجان. وأشار إلى إجراء مراجعة شاملة للطلاب أمس على معايير مادة الاختبار من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثانية عصرًا تم خلالها الرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم. ونوه بوجود أجهزة تفتيش إلكترونية يدوية للتأكد من عدم وجود أية أجهزة إلكترونية مع الطلاب قبل الدخول إلى اللجان. وقال: تم التأكيد على المراقبين بعدم اصطحاب الجوال داخل لجان الاختبار كما تم توجيههم بضرورة التنبيه على الطلبة قبل الاختبار بعدم وجود هاتف جوال و سماعة أو ساعة ذكية.

فهد الدرهم: دخول الطلاب إلى المدرسة بالبطاقة الشخصية

وأوضح الأستاذ فهد الدرهم مدير مدرسة محمد بن عبد العزيز المانع الثانوية للبنين أن المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب وعددهم 950 طالبًا نهاريًا ومنازل، مشيرًا إلى الاستفادة من المقصف المدرسي والساحة الرياضية والمكتبة كقاعات إضافية ضمن لجان الاختبار.

وقال: الدخول إلى المدرسة بالبطاقة الشخصية، لافتاً إلى التنبيه على الموظفين بضرورة التأكد من بيانات الطلبة قبل دخولهم. وأضاف: سيتم عمل مراجعة شاملة للطلاب قبل بدء الاختبارات بساعة حيث يتم الرد على استفسارات الطلبة من قبل المعلمين. وأشار إلى توافر أجهزة تفتيش إلكترونية يدوية للتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للجوالات أو أية أجهزة إلكترونية إلى داخل اللجان.

وقال: وجهنا رسائل نصية لأولياء الأمور بحظر احضار الطلبة للجوال وإحضار أدواتهم الدراسية . ونوه بعقد اجتماع مع الملاحظين من خارج المدرسة واطلاعهم على كافة التعليمات اللازمة.

خليفة المناعي:رسائل نصية بأبرز التعليمات إلى أولياء الأمور

أوضح الأستاذ خليفة المناعي مدير مدرسة خليفة الثانوية أن إدارة المدرسة وجهت عدة رسائل مهمة خلال اللقاء الذي عقدته للمراقبين من خارج المدرسة، حيث تم نصح المعلمين بضرورة الالتزام بالقوانين بدقة وبلا مشكلات وضرورة التحلي بالحكمة خلال التعامل مع الطلبة داخل اللجان. وأكد اطلاع المراقبين على كافة التعليمات والإجراءات المتبعة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي والخاصة بالاختبارات.

وقال: اجتمعنا مع المعلمين المكلفين بالمراقبة وقرأنا عليهم القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة بشأن مخالفات الطلاب سواء التي تتعلق باصطحاب الجوالات وغيرها من المخالفات.

وأشار إرسال القرار الوزاري والخاص بانضباط الطلبة داخل اللجان بالإضافة إلى أبرز التعليمات المتبعة في رسائل إلى أولياء الأمور ليكونوا على بينة من الأمر.

جاسم المهندي: إرشادات مهمة للمعلمين

وأكد الأستاذ جاسم المهندي مدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية للبنين أن المدرسة على أهبة الاستعداد لاستقبال اختبارات نهاية الفصل الأول صباح اليوم. وقال: تم تنظيم اللجان والاجتماع بالمعلمين وتوجيه الإرشادات لهم وتذكيرهم بالقوانين التي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي. وأضاف: أرسلنا رسائل نصية لأولياء الأمور، ليكون أبناؤهم مستعدين للاختبار ملتزمين بالضوابط التي وضعتها الوزارة. وأشار إلى أن المدرسة تضم ٢٨ لجنة لطلاب الصفوف الثلاثة من طلبة النهاري والمنازل.

حازم الصاوي: مباشرة التصحيح بعد الاختبار و3 أيام لكل مادة

أكد الأستاذ حازم الصاوي النائب الأكاديمي بمدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية للبنين انتهاء توزيع المهام أمس على أعضاء الكنترول خلال الاجتماع بهم وتزويدهم بالتعليمات اللازمة، مشيرًا إلى مباشرة أعمال التصحيح فور انتهاء الطلاب من أداء الاختبار حيث تم تحديد 3 أيام لتصحيح ورصد كل مادة. وأشار إلى جاهزية مبنى المدرسة لاستقبال الطلاب أمس بعد اتخاذ كل الإجراءات التحضيرية اللازمة، مشيرًا إلى وضع إرشادات إلى مواقع اللجان لتسهيل وصول الطالب إلى اللجنة الخاصة به.

وقال: تم تشكيل لجان السير والكنترول للصفين العاشر والحادي عشر وتم عقد اجتماع بالمراقبين الوافدين من خارج المدرسة وتوضيح كافة تعليمات المراقبة وفقاً لما ورد بسياسة التقييم المعتمدة. وأضاف: لدينا 15 لجنة للصف الثاني عشر و22 لجنة للصفين العاشر والحادي عشر من بينهم 3 لجان دعم تعليمي إضافي ولا توجد لدينا لجان خاصة لذوي الأعذار الطبية.