148 ألف فحص للأشعة بالرعاية الأولية العام الماضي

الدوحة ـ الراية: كشف مصدر طبي مسؤول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إجراء حوالي 148266 فحصاً للأشعة بمراكز الرعاية الصحية الأولية خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن خدمات الأشعة والمختبرات شهدت تطوراً وتحديثاً كبيراً للغاية ليواكب الزيادة السكانية وزيادة الطلب على الخدمات الطبية.

وقال المصدر لـ الراية: إن خدمات الأشعة بالمؤسسة شهدت تطويراً كبيراً من حيث الأجهزة الحديثة وتوظيف المزيد من الفنيين المؤهلين على أعلى مستوى في هذه الخدمة وكذلك تم التعاون مع مركز سدرة للطب والبحوث لضمان توفير المزيد من خبراء الأشعة لمراجعة الصور وتقديم رأي الخبراء إلى أطباء الأسرة لتقديم أفضل رعاية للمرضى.

وتابع المصدر أنه تم أيضاً إطلاق نظام معلومات الأشعة ونظام أرشفة الصور والاتصالات في جميع المراكز الصحية الأولية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق خدمة التصوير بالموجات فوق الصوتية في عدد من المراكز يتم تحويل الحالات المطلوبة إليها من المراكز الأخرى حيث تعمل هذه المراكز كنقاط مركزية للمراكز الأخرى التي لا يوجد بها هذه الخدمة.

وأضاف المصدر أنه بالنسبة للمختبرات في المراكز الصحيّة فقد شهدت أيضاً طفرة كبيرة للغاية حيث بات الكثير من الفحوصات المخبرية يتم إجراؤها داخلياً في مراكز مؤسسة الرعاية الصحيّة الأولية بنسبة تصل إلى 80 % من إجمالي الفحوصات المطلوبة، لافتاً إلى أن النسبة الباقية من الفحوصات المخبرية يتم إجراؤها في مختبرات مؤسسة حمد الطبية حيث إنها تستغرق وقتاً طويلاً بعض الشيء بالإضافة إلى وجود الأجهزة المتطوّرة المناسبة لإجراء هذه الفحوصات في مؤسسة حمد.

وأضاف أن هناك تنسيقاً كبيراً بين مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية فيما يتعلق بإجراء الفحوصات، حيث يتم نقل العينات يومياً مرتين على الأقل من كل مركز لإرسالها إلى مؤسسة حمد، موضحاً أن معايير السلامة والأمان تصل إلى درجة كبيرة جداً بصورة تمنع إمكانية حدوث أي خطأ على الإطلاق، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من إجراء الفحوصات في حمد يمكن للطبيب في المركز الصحي أن يقوم بمطالعتها في أي وقت حيث يتم وضعها على الملف الإلكتروني للمريض على الفور.

وتابع: شهدت خدمات المختبرات في المراكز الصحية تطويراً من حيث المواعيد أيضاً وليس من حيث الأجهزة والمعدات فقط، حيث تم تمديد ساعات العمل في جميع المراكز الصحية لضمان إتاحة عملية سحب الدم في الفترتين الصباحية والمسائية، كما تم تعيين مختبرات مركزية كان أولها في مركز لعبيب الصحي كأول مختبر يتم تفعيلة كمختبر مركزي ثم تبعته مختبرات مراكز روضة الخيل والثمامة وأم غويلينة ومسيمير.