بشـائر القصـب القطـــــــري تـصــل الأســواق

إنتاج ألبان عضوية .. وخطط لاعتماد طريقة الاكوابوتيك في زراعة الفراولة

جلب أشجار الفاكهة من دول شرق آسيا وسلطنة عمان

زيادة الإنتاج الحيواني 4 أضعاف منذ الحصار

كتب - إبراهيم صلاح:

كشف المهندس البحري علي نوح جاسم المطوع صاحب مزرعة الريم لإنتاج الخضراوات والفاكهة والألبان والأعلاف، عن نجاح تجربة زراعة قصب السكر القطريّ بشكل كبير وعرضه في الأسواق المحلية.

وقال خلال جولة لـ الراية بالمزرعة: تم إنتاج حوالي 25 طناً منذ بداية الموسم كمرحلة أولى وتجريبية، وهناك خطة لتوسيع الإنتاج، خاصةً أن المياه التي تعتمد عليها المزرعة مياه جوفية عذبة وهو ما ساعد في زراعته بشكل كبير، وقضى على أكثر من 50% من معوقات زراعته.

وأوضح أن استغلال المياه الجارية المتواجدة في خطوط الساقية على طول المزرعة، التي تحيط بالمزرعة من كافة الاتجاهات، يساعد في زراعة القصب في تلك المنطقة حيث إن القصب يتطلب كميات كبيرة ومستمرة من المياه طوال فترة زراعته، بالإضافة إلى استغلال مخلفات الثروة الحيوانية في المزرعة وصناعة السماد الطبيعي لتجهيز الأرض الزراعية بشكل مناسب لتكون طينية وتسميدها بشكل طبيعي لتكون مناسبة للزراعة ، خاصةً أن الأرض كانت تفتقر لأغلب المعادن التي تحتاجها.

وأشار إلى قيام المزرعة بتوسيع خطوط إنتاجها، وتدشين 15 قوساً كمرحلة أولى لإنتاج 33 صنفاً من الخضراوات والفاكهة، إلى جانب الزراعة المفتوحة وذلك كهدف رئيسي للتغلب على تداعيات الحصار، وتدعيم المنتج الوطني، موضحاً تفضيله لنظام الصالات، الذي يعتمد فتح الأقواس على بعضها البعض، والذي يقضي على المساحات المفقودة من الأراضي الزراعية، مشيراً إلى الاستعانة بالقروض الزراعية التي توفرها الدولة عن طريق بنك التنمية، لتجهيز المزرعة وتدشين الأقواس على 3 مراحل، لتكون المرحلة الثانية تدشين 8 أقواس والمرحلة الثالثة التي تكوّن التوسعة الأكبر، لتدشين 30 قوساً ليصل عددها إلى 53 قوساً، مؤكداً أن إنتاج العام الماضي زاد عن 1000 طن من الخضراوات والفاكهة وسط توقع بزيادة 10% لكل موسم ويتضاعف عند الانتهاء من تدشين كافة الأقواس الزراعية.

33 صنفاً

وأفاد المطوع باعتماد المزرعة 33 صنفاً من الخضراوات والفاكهة، موزرعة على طريقتين من طرق الزراعة بواسطة الأقواس، والزراعة المفتوحة والتي تكون في الحقول، كالطماطم والخيار والذرة الصفراء والفاصوليا واللوبيا والفلفل والبامية والباذنجان والكوسة والبروكلي والزهرة والملفوف، وكافة أنواع الورقيات كالخس والكزبرة والبقدونس والشبت والملوخية والجرجير والجلجلان والنعناع، بالإضافة إلى إنتاج الفاكهة كالبرتقال، والرمان والبابايا، والجريب فروت والقشطة والجوافة والشمام وجوز الهند واللوز والتوت إلى جانب المانجا، بالإضافة إلى زراعة الأعلاف المخصصة للمواشي والتي يتم تربيتها أيضاً في المزرعة من أجل دعم السوق بالمنتجات الحيوانية.

أشجار عالمية

وأكد المهندس البحري علي نوح جاسم المطوع نجاح تجارب زراعة العديد من الشجيرات التي تم جلبها من مختلف أنحاء العالم، حيث نجحت تجربة زراعة القشطة والمانجا والجوافة من الفلبين وتايلاند، حيث طرحت شجرة المانجا الواحدة ثمار بحجم 1.5 كيلو جرام، وأشجار جوز الهند نجحت كذلك التي تم جلبها من الهند، بالإضافة إلى جلب 100 شتلة من سلطنة عمان لأشجار البرتقال والليمون والعنب والمانجا والجوافة والتوت والصبار والخشخاش، ومجموعة مختلفة من الزهور والتي ستتم زراعتها بداية من الموسم القادم.

الإنتاج الحيواني

وأشار المطوع إلى توسعة الإنتاج الحيواني منذ بداية الحصار ليقفز من 150 رأسًا إلى 750 من الغنم والماعز بعد الحصار مباشرةً والهدف منه زيادة الإنتاج الحيواني بالإضافة إلى جلب 22 بقرة فرنسية مدرة للحليب، تغطي إنتاج مزرعة الريم للألبان حيث تم إنتاج الألبان بنفس الطريقة التي قام بها أباؤنا وأجدادنا، وإعداد الأجبان المختلفة وبيعها في المجمعات التجارية، وما يميز تلك المنتجات أنها عضوية بدون أي إضافات أو أي منتجات حافظة، كالألبان والزبدة والقشدة، حيث إن الغذاء المستخدم للأبقار من الأعلاف التي يتم زراعتها في المزرعة الطبيعية 100% ولا تستخدم الأعلاف المركبة، وهو ما يجعل المنتجات تحتل رقم 1 في السوق من حيث الجودة، إلى أن أسعارها مرتفعة بشكل قليل مقارنةً بالمنتجات غير العضوية.

وأشار إلى أهمية توفر دعم الحكومة في شراء المنتجات من أصحاب المزارع، وفتح أسواق لهم لزيادة الإنتاج، وتشجيعهم على زيادته، ليحس المزارع بالأمان وأن الإنتاج لن يضيع بين جشع التجار أو تلفه.

الأكوابوتيك

وأكد المطوع عزمه اعتماد طريقة (الأكوابوتيك) في زراعة الفراولة مستقبلاً، وهي مشروع يجمع ما بين الاسترازع السمكي والزراعة بدون تربة، حيث يعد نظامًا بيئيًا بسيطًا في مكان مغلق من خلاله يمكنك توفير وسائل الحياه للأسماك وكذلك للنباتات لتحصل في النهاية على محصول من النبات وإنتاج الأسماك، وبذلك تكون قد وفرت كمية كبيرة من المحصول النباتي والأسماك وأيضًا وفرت في استخدام الماء ولا تحتاج إلى وجود تربة.

وأوضح أن هناك العديد من النقاط التي تستفاد منها بهذا المشروع ولكن أكثر النقاط أهمية هي الغذاء الآمن، الآن يوجد العديد من المحاصيل التي ترش بالمبيدات المسرطنة، وكذلك أنواع الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فعند القيام بهذا المشروع لن يكون به أي تلوث بيئي، فهو يعد نظامًا صديقًا للبيئة، قائمًا في الأساس على تنقية المياه بشكل مستمر من فضلات الأسماك واعتبارها كسماد للنباتات والتي تحتاج إلى وحدة استزراع سمكيّ، وهي عبارة عن خزان لوضع الأسماك بها، ومضخة أوكسجين لإدخال الهواء إلى الأسماك، بالإضافة إلى مكان لوضع النباتات إلى جانب فلتر للتنقية، حيث تقوم الفكرة على تغذية الأسماك بشكل يوميّ، وإدخال الأكسجين إليها بشكل جيّد حتى تتكاثر في وحدة الاستزراع السمكيّ وفي نفس الوقت، فالأسماك لها مخلفات والتي تحتوي على النيتروجين وبعض العناصر الأخرى، وهذه العناصر نحتاجها في عملية الزراعة، لذلك يتم ضخّ المياه التي يتواجد بها فضلات الأسماك إلى النبات ليقوم بامتصاص المواد والعناصر التي يحتاجها، ويقوم بتنظيف المياه ثم تعود من جديد إلى الأسماك.

مياه عذبة

وأشار صاحب مزرعة الريم لإنتاج الخضراوات والفاكهة والألبان والأعلاف إلى اعتماده الري بالتنقيط عبر استغلال آبار المياه الجوفية العذبة المتواجدة في المزرعة والتي تعمل بشكل كبير على توفير المياه وتتيح الترطيب الموضعي لمنطقة انتشار البذور، فضلاً عن الحصول على محاصيل زراعيّة جيّدة النموّ نتيجة توافر الرطوبة باستمرارٍ في جذورها؛ بسبب طول فترة الري وتكرارها، كما أنّ هذه الطريقة تحمي النبات من الآفات الزراعية نتيجة بقاء الغطاء الخضري جافاً، فضلاً عن إنتاج ذي جودة مرتفعة بسبب عذوبة المياه التي تعدّ الأفضل للزراعة، مُوضّحاً أن المزرعة تعتمد بشكل كبير على نفسها في توفير السماد الطبيعيّ والمياه العذبة.

جشع التجار

واشتكى المطوع من مُشكلة تسويق الخضراوات والفاكهة التي تعتمدها وزارة البلدية والبيئة في طرح المُنتجات 3 أيام فقط في الأسبوع وعدم فتح ساحات بيع المُنتج الوطنيّ طوال أيام الأسبوع مما يجعلهم في حالة اضطرار لبيعها في مزاد السوق المركزيّ والذي يتحكّم به عددٌ من التجار، الذين يخسفون بسعر الخضراوات بطريقة مبالغ بها مما يكبد المزارعين خسائر كبيرة، ولا يقف التجار عند هذه النقطة بل يتم توريد تلك الخضراوات والفاكهة إلى محلات الخضراوات والفاكهة في المناطق والمجمعات التجارية وبيعها بأضعاف كبيرة، ومن ثم يتكبد المستهلكون أسعاراً أعلى من سعرها الحقيقي بعشرات الأضعاف، مُوضّحاً على سبيل المثال أن صندوق الطماطم خلال موسمها في فترة الصيف يصل سعر الصندوق ريالاً واحداً يباع في مزاد الجملة والذي يحتوي ما بين 5-7 كيلوجرامات، والبروكلي كذلك يباع بريال واحد للصندوق، في حين يباع بعد ذلك بما لا يقل عن 15 ريالاً للكيلو!، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل الجهات المختصة لعدل الكفة لصالح المزارعين وتقنين جشع التجار.

وطالب وزارة البلدية والبيئة بضرورة العمل على افتتاح ساحات بيع المنتج الوطنيّ على مدار الأسبوع وعدم اقتصارها على 3 أيام فقط لتتيح المقدرة على تسويق أكبر كميات من الخضراوات والفاكهة وعدم الاضطرار إلى تسويق المنتجات في السوق المركزي غير العادل للمزارع والمستهلك على حدٍّ سواء، حيث إن إنتاج الخضراوات حين يصل إلى حالة القطف لا يمكنك أن تخزنه ويفضل بيعه مباشرة، مؤكداً أن المزارع القطرية قادرة على تغطية الإنتاج طوال فترة الأسبوع خلال الموسم الزراعي عبر تلك الساحات التي تحقّق فائدة للطرفين للمزارع والمُستهلك.

غياب المبيدات وقلّة البذور

وأشار المطوع إلى معوّقات الزراعة التي يتكبدها أغلب المزارعين القطريين وتؤثّر بشكل مباشر على الإنتاج وكمّيته، خاصةً في عملية صرف البذور والمبيدات المدعومة التي تتولّاها إدارة الثروة الزراعيّة بوزارة البلدية والبيئة، والتي تقوم بصرف البذور بمعايير خاطئة، حيث إنني في الموسم الماضي قمت بزراعة 25 دونماً من الشمام، وقامت الإدارة بصرف بذور تكفي لزراعة دونم واحد، والاضطرار إلى شرائها من الخارج بأسعار مُضاعفة تصل إلى 3 أضعاف وتزيد على ذلك غير أنها لا تقوم بصرف البذور في بداية الموسم الزراعيّ الذي ينطلق من مُنتصف أغسطس، حيث نبدأ نشتل في منتصف شهر أغسطس إلى بداية سبتمبر، وإدارة الثروة الزراعيّة تصرف البذور في بداية نوفمبر، وكذلك الحال في عملية صرف المُبيدات، حيث حتى وقتنا الحالي لم يتمّ صرف المبيدات بعد أكثر من 3 شهور من بدء الموسم الزراعيّ، والاضطرار إلى شرائها من الخارج بـ 4 أضعاف.