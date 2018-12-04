مطلـوب شـركـة لإدارة ســوق الأســمـاك

حذّر صيادون وأصحاب طرادات من تصاعد التلاعب غير المسبوق في أسعار الأسماك لصالح التجار، لافتين إلى أن هناك اتفاقاً من الباطن بين التاجر والقائمين على المزادات للحصول على ثلاجة السمك من الصيادين بسعر زهيد ليبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.

ودعوا إلى وضع أسعار إلزاميّة للسمك أو إنشاء شركة لإدارة السوق بشفافية، مع ضرورة وضع آلية رقابية جديدة شاملة وصارمة لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وحماية الصياد من تلاعب التجار.

وأكدوا لـ الراية أن القبقب على سبيل المثال الثلاجة زنة 20 كيلو جراماً لم يتراوح سعرها منذ ثلاثة أشهر ما بين 50 و60 و70 ريالاً أي أن سعر الكيلو 2,5 و3 و3,5 ريال ليذهب التاجر ليبيع الكيلو للمستهلك بـ 25 و30 ريالاً ليحقق أرباحاً بالملايين سنوياً على حساب الصياد والمستهلك.

وأشاروا إلى أن أرباح تاجر السمك تصل ما بين 300 إلى 400 ألف ريال شهرياً من خلال الفواتير وحركة البيع والشراء التي من خلالها خلصوا إلى أرباحه الشهرية!

وأكدوا أن التاجر يحصل من الصياد على ثلاجة السمك “صافى الشمال” وزنها 20 كيلوجراماً بـ 200 ريال يبيعها للمستهلك بـ 1200 ريال ليربح من وراء الثلاجة الواحدة 800 ريال، كذلك يحصل التاجر من الصياد على ثلاجة الهامور وزنها 40 كيلو بـ 1200 ريال يبيعها للمستهلك بـ 4000 ريال ليربح في الثلاجة الواحدة 2800 ريال، مع العلم أن التاجر يبيع ما بين 10 إلى 15 ثلاجة على الأقل في اليوم الواحد وأحياناً تصل إلى 20 ثلاجة من سمك الصافي والهامور فقط بخلاف الأنواع الأخرى مثل القبقب وغيرها لأن هؤلاء التجار مرتبطون بعقود مع المطاعم والفنادق والمحال التجارية والمولات والهايبر ماركت.

وأشاروا إلى أن الصيادين والبحارة يعملون في ظروف مناخيّة صعبة والعائد قليل جداً ولا يكفى مصاريف الصيانة والبترول والطعم وأجور العمال، ما دفع الكثيرين إلى هجر مهنة الصيد والبحث عن عمل آخر.

صالح السادة: ننتظر إدارة قوية لمراقبة الأسعار

يؤكد صالح السادة “صياد من الشمال”، وجود تلاعب غير مسبوق في سوق السمك بدليل أننا كلما نعترض على الأسعار الحاليّة يأتي التاجر ويعدّل في الفواتير بزيادة الأسعار. وقال: مثلاً ثلاجة القبقب زنة 20 كيلو تباع بالنسبة للقبقب الذكر بـ 50 و60 و70 ريالاً أي أن الكيلو لا يتخطى 3,5 ريال ليبيعه التاجر للمستهلك بـ 25 و30 ريالاً وهذه الأسعار منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكلما نعترض يتم زيادة سعر الثلاجة 10 ريالات أي لو أنها بـ 50 ريالاً تتم زيادتها إلى 60 ريالاً ولم تزد على 70 ريالاً مع أنها من المفترض أن تباع من الصياد للتاجر ما بين 130 إلى 150 ريالاً. ويضيف: أين وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك من التلاعب الذي يحدث بسوق السمك على يد التجار والذي يكون ضحيته في النهاية هو الصياد والمستهلك، الاثنان متضرران، فالتاجر يحصل على الملايين والصياد لا يحصل إلا على القليل جداً والمستهلك ينكوي بنار الأسعار! وتابع: عدم حصول الصيادين والبحارة على مردود مادي مناسب يدفعهم للبحث عن عمل آخر غير مهنة الصيد التي توارثوها عن الآباء والأجداد لأن كل شيء ارتفع من بترول وطعم للأسماك وصيانة الطرادات وأجور العمال والمردود من وراء الصيد لا يكفي كل ذلك وبالتالي المهنة في خطر إذا لم نضع حلولاً مناسبة ومجزية للصيادين وإعادة النظر في المنظومة كلها. وأكد، افتقاد سوق السمك إلى إدارة قوية تراقب الأسعار وتضبط السوق وتعمل لصالح المستهلك والصياد قبل التاجر الذي يربح الملايين على حساب الصياد والمستهلك، ودعا السادة، إلى وضع آليّة رقابيّة مشدّدة لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار للحفاظ على الصياد والمستهلك وأيضاً التاجر في جو يسوده العدالة في الأسعار ما بين المنظومة كلها وليس ميل الكفة كلها إلى صالح التاجر ليربح هو على الدوام ونتضرّر نحن الصيادين والمستهلكين.

وطالب، بأن تقوم هذه الآلية على بيانات وفواتير البيع والشراء عبر المزاد وتراقب التاجر وتعرف بكم اشترى كيلو السمك من الصياد وتضع له هامش ربح مناسب للبيع، أما ترك التاجر يتلاعب بالسوق ويوظفه لحسابه لتحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك والصياد فهذا أمر غير مقبول يجب مواجهته من جانب الجهات المعنيّة وعلى رأسها حماية المُستهلك.

يوسف مبارك: تشديد الرقابة على المزادات يمنع التلاعب

يرى يوسف مبارك ”صياد من الشمال”، أن التلاعب بالأسعار وبسوق السمك من قبل التجار سيظل مستمراً طالما الرقابة غائبة وافتقاد السوق للإدارة، فنحن جميعاً صيادون ومستهلكون وسوف نعمل عند التاجر لتحقيق أرباح بالملايين سنوياً في وقت يتضرّر فيه الصياد الذي لا يحصل إلا على الفتات، والمستهلك الذي يحصل على السمك بأسعار نار!

وقال: من الضروري جداً تحرك “حماية المستهلك” لصالح المنظومة كلها لأن الصياد والمستهلك هما المتضرران بشدة من وضع السوق الحالى، وللأسف حماية المستهلك لا تتحرّك إلا على الصياد عند البيع بالمزاد وتطلب من الصيادين تقليل الأسعار ولا تطلب من التاجر نفس الأمر، فمثلاً، وهذا حدث إذا وصل سعر ثلاجة الهامور 1500 ريال تطلب من الصياد تخفيض المبلغ وعندما نقول لمفتشي حماية المستهلك إن التاجر لن يلتزم أبداً وسيبيع بأسعار مرتفعة للمستهلك يؤكدون لنا أنهم يحكمون الرقابة على السوق، ثم نسمع كلاماً من البعض أنه يتحمل مصاريف كثيرة من إيجار محلات وعمال وكهرباء وماء وهذا لا يعكس الواقع والحقيقة أبداً ليكون الضحية هو الصياد والمستهلك!

وأضاف: كيف يحصل التاجر من الصياد على ثلاجة القبقب زنة 20 كيلو بـ 50 أو 60 ريالاً أي الكيلو لا يتعدى 3 ريالات ثم يذهب التاجر ليبيع الكيلو للمستهلك بـ 25 و30 ريالاً ليحقق ربحاً 300 % على حساب المستهلك والصياد! ويواصل: نحن كصيادين متضررون من هذه الأسعار وحالة التلاعب في السوق، خاصة مع زيادة أسعار البترول والصيانة والطعم وأجور العمال ومصاريف أخرى كثيرة ، فضلاً عن أن كل صاحب طراد بحسب القانون لا بد أن يرافق الطراد في البحر ويتعرّض للمخاطر والنتيجة أن المردود متدنٍ جداً ولا يغطي النفقات !

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على السوق وكذلك المزادات لمنع التلاعب والتعرّف يوماً بيوم على السعر الذي اشترى به التاجر من الصياد ووضع هامش ربح مناسب قبل البيع للمستهلك أو وضع تسعيرة استرشادية للسوق، لأن السوق حالياً يمر بحالة من العشوائية وفوضى الأسعار ويتحكم فيه التجّار بشكل كبير وغير مسبوق.

للحد من خسائر الصيادين وحماية حقوق المستهلكين .. أحمد مبارك:

منظـومــة جـديــدة لـمـنـع الـتــلاعــب

يقول أحمد مبارك “ صياد من الشمال“: هناك حالة تلاعب كبيرة بالسوق من قبل التجار، والصيادين والمُستهلكين يتعرّضون إلى أضرار كبيرة ويعملون عند التاجر!.

ويضيف: مثلاً ثلاجة القبقب الذكر بها 20 كيلو تُباع للتاجر منذ 3 أشهر تقريباً ما بين 50 و60 و70 ريالاً، أي يتراوح سعر الكيلو ما بين 2,5 إلى 3,5 ريال، والتاجر يبيع الكيلو للمُستهلك بـ 25 و30 ريالاً، أي أنه يربح 300 %، أما ثلاجة القبقب الأنثى وزن 20 كيلو فسعرها منذ 3 أشهر80 و90 و100 ريال، لا يتحرك السعر عن ذلك، ويبيع التاجر الكيلو للمُستهلك ما بين 35 و40 ريالاً، وقسْ على ذلك أسماك الهامور وصافي الشمال أيضاً، التاجر يحصل على كيلو سمك صافي الشمال من الصياد بـ 20 و25 ريالاً ويبيعه للمستهلك بـ 70 ريالاً، ويحصل على كيلو الهامور من الصياد بـ 30 و35 ريالاً، ويبيعه للمستهلك بـ 80 و90 ريالاً، إذن نحن كصيادين ومُستهلكين نعمل لدى التاجر من أجل أن يربح الملايين بتلاعبه بأسعار السوق ونحن الضحية!.

وأضاف: السوق بحاجة إلى إدارة من الألف إلى الياء ورقابة مشدّدة لضبط الأسعار والمنظومة كلها بحيث كل طرف من الأطراف الثلاثة الصياد والتاجر والمستهلك يحصل على حقة دون الإضرار بحقوق الآخرين، نريد إدارة للسوق تكون مسؤولة عن كل كبيرة وصغيرة بالسوق.

وأشار، إلى أن حماية المستهلك أكّدت لنا أن لديها آلية جديدة سيتم تطبيقها لضبط الأسعار ومنع التلاعب بالسوق، وهي وضع مراقبين دائمين بالسوق بدءاً من المزاد ومقارنة فواتير البيع والشراء، وبكم اشترى التاجر من الصياد وبكم باع للمُستهلك.

وقال: الصيادون والبحارة يعملون في ظروف مُناخية صعبة فقد تصل شدة الرياح بالبحر أحياناً إلى 35 عقدة، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، وفي النهاية التاجر يحصل على السمك بأسعار مُتدنية للغاية ويبيعه للمستهلك والمولات والمجمعات والمحال والهايبر ماركت بأسعار فلكية ويربح الملايين، ونحن لا نحصل سوى على الفتات الذي لا يكفي أجور العمال أو مصاريف الصيانة والبترول وطُعم الأسماك، وهذه الأشياء كلها ارتفع سعرها على الصياد في وقت لا يغرم التاجر ريالاً واحداً سوى إيجار المحل!.

وكشف مبارك، أن أرباح تاجر السمك شهرياً تتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف ريال، ومنهم من يربح ضعف هذا المبلغ، وهذا من خلال الفواتير وحركة البيع والشراء التي من خلالها خلصنا إلى أرباحه الشهرية، وعلى سبيل المثال لا الحصر التاجر يحصل من الصياد على ثلاجة السمك “صافي الشمال” وزنها 20 كيلوجراماً بـ 200 ريال يبيعها للمستهلك بـ 1200 ريال ليربح من وراء الثلاجة الواحدة 800 ريال، كذلك يحصل التاجر من الصياد على ثلاجة الهامور وزنها 40 كيلوبـ 1200 ريال يبيعها للمُستهلك بـ 4000 ريال ليربح في الثلاجة الواحدة 2800 ريال، مع العلم أن التاجر يبيع ما بين 10 إلى 15 ثلاجة على الأقلّ في اليوم الواحد، وأحياناً تصل إلى 20 ثلاجة من سمك الصافي والهامور فقط بخلاف الأنواع الأخرى مثل القبقب وغيرها، لأنه مرتبط بعقود مع المطاعم والفنادق والمحال التجارية والمولات والهايبرماركت ومحلات السوق يورد لهم يوميّاً.

خليفة محمد: تشديد الرقابة يعيد الانضباط للسوق

يؤكّد خليفة محمد ،” صياد من الشمال”، وجود أربعة عناصر تشترك في العبث والتلاعب بسوق السمك، وهي الدلال والتاجر والحمّال والسائق والمتضرّر من ذلك هو الصياد والمُستهلك.

وقال: نحن طلبنا أكثر من مرّة وبحّ صوتنا من أجل وضع حدٍ لهذا التلاعب، إما بوضع تسعيرة استرشادية للسوق، وإما بإنشاء شركة تتولّى إدارة السوق من الألف إلى الياء بدءاً من المزاد وتكون إدارتها ذات كفاءة ولديها مصداقية وشفافية في التعامل مع الجميع.

ويضيف: التّلاعب بالسوق سبب ارتفاع أسعار الأسماك وستظلّ الأسعار في الارتفاع طالما بقي هناك أناس يعبثون في السوق ويتلاعبون بها لصالحهم ليربحوا الملايين على حساب الصيّادين والمُستهلكين ولابدّ من ردع هؤلاء وإعادة السوق إلى وضعه الطبيعيّ.

وتابع بالقول: نحن نمرّ بفترة حصار والجميع يجب أن يتكاتف من أجل بلادنا، وبالتالي مطلوب من الجهات المعنية تشديد الرقابة ووضع تسعيرة استرشاديّة لسوق السمك تسري على الصياد والتاجر والمُستهلك، وهذا أمر يحقّق الانضباط للسوق.

سيف الفضالة: اتفاقات الباطن بين الدلالين والتجار تضرّ الصيادين

يقول سيف محمد الفضالة “صياد من الشمال“: التلاعب في السوق يكون بالاتفاق من الباطن بين الدلالين والتجار ضد الصيادين، مثال بسيط يؤكّد هذا التلاعب نحن نبيع 10 ثلاجات هامور كل ثلاجة بها 10 كيلو، فتجد التاجر يشتري ثلاجة بـ 700 ريال، وأخرى 500 ريال، وثالثة 450 ريالاً، ورابعة 350 ريالاً مع أن السمك واحد والوزن واحد.

ويضيف: للأسف التاجر حصل على كيلو السمك الهامور من الصياد بسعر بسيط وزهيد جداً ليذهب ويبيعه للمستهلك بـ 80 و90 ريالاً، وهذا الأمر يضرّ بالصياد والمُستهلك.

وقال: التاجر يحصل من الصياد على الثلاجة من القبقب بـ 50 ريالاً، وزنها 20 كيلو أي أن الكيلوبـ2,5 ريال ليبيع الكيلو للمُستهلك على 25 و30 ريالاً، وقسْ ذلك على سمك صافي الشمال وغيره. وأضاف: منع التلاعب بالسوق أصبح أمراً صعباً للغاية؛ لأن مُفتّش حماية المستهلك يمكث في السوق ساعة أو ساعتين أو حتى ثلاث وباقي اليوم لا يوجد أحد، ومن هنا يبدأ التلاعب بالسوق، ونحن كصيادين تعبنا من هذا الوضع وعلى الجهات المُختصّة البحث عن آلية رقابية صارمة في مُواجهة رفع الأسعار والتلاعب بالسّوق.