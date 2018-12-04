صاحب السمو يستعرض مستجدات هيئة المناطق الحرة

الدوحة - قنا: ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2018 الذي عُقد بالديوان الأميري صباح أمس.

حضر الاجتماع ســــمو الشـــــيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس.

كما حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

واطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بهيئة المناطق الحرة، وجهودها في جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في دولة قطر، بهدف تنويع الاقتصاد ونقل التكنولوجيا الحديثة.

واستعرض المجلس أيضاً البرنامج الخاص بتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة.