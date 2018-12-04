عيون المدينة

الشركة المنفذة استأنفت أعمال التطوير.. منصور الخاطر لـ الراية:

فرضة الوكرة الجديدة.. للصيادين فقط

منع دخول المتنزهين بهدف الحفاظ على ممتلكات الصيادين

بوابة خاصة لدخول حاملي التراخيص من الصيادين والعمالة

365 موقفاً للطرادات واللنجات بفرضة الوكرة الجديدة

كتب - حسين أبوندا:

استأنفت الشركة المُنفّذة لمشروع تطوير ميناء الوكرة بتكليف من وزارة المواصلات والاتصالات أعمالها في الموقع وذلك بعد توقف دام 6 أشهر، حيث قامت الشركة المسؤولة بتركيب عددٍ من الكبائن المخصصة للمهندسين والموظفين في الموقع بالإضافة إلى جلب عددٍ من الآليات لاستكمال أعمال الدفن في منطقة المشروع. وكشف منصور الخاطر عضو المجلس البلدي عن الدائرة (20) أن فرضة الوكرة الجديدة مخصصة للصيادين فقط وسيمنع دخول المتنزهين بهدف الحفاظ على ممتلكات الصيادين من مراكب ومعدات الصيد الخاصة بهم، معتبراً أن آلية الدخول إلى الفرضة ستكون عبر بوابة لحاملي التراخيص من الصيادين والعمالة فقط. وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن فرضة الوكرة الجديدة ستوفر 365 موقفاً للطرادات واللنجات بالإضافة إلى المواقف الحالية، وتوفير مياه ومصنع ثلج وعدد من محطات الوقود، ولفت إلى أن فرضة الوكرة من أهمّ فرض الصيد في البلاد نظراً لأنها تزوّد السوق القطري بأكثر من 70% من كمّيات الأسماك.

ودعا الخاطر إدارة الثروة السمكية القيام بدورها بعد الانتهاء من إنشاء الفرضة في توفير الخدمات للصيادين وتلبية جميع احتياجاتهم مع العمل على إعطاء الأولوية لمُواطني مدينة الوكرة أثناء توزيع المواقف، خاصة أن معظمهم من محبّي هواية صيد الأسماك وتوارثوا هذه المهنة أو الهواية من آبائهم وأجدادهم.

تسبب الحوادث والازدحامات المروريّة

الحفريات تزعج روّاد شارع آل شافي

كتب ـ مصطفى عدي:

طالب عددٌ من روّاد شارع آل شافي بسرعة إنجاز أعمال البنية التحتية نظراً لما تسبّبه تلك الأعمال من انتشار الحفريات وضيق وإغلاق للشوارع بما يسبّب الإزعاج المستمرّ لروّاد السوق والسكان.

وقال الأهالي إنّ أعمال الحفريات ما زالت قائمة منذ شهرين حتى الآن، خاصة أن الحفريات والأعمال امتدّت بشكل كبير في الطريق المؤدي للسوق والمنازل وأصحاب محلات. وأكّدوا أن مثل هذه المشروعات خاصّة تلك التي تأخذ أكثر من الأوقات المحددة لها قد تتسبب في العديد من الحوادث والازدحامات المرورية، فضلاً عن أن انتشارها بين الأسواق والأحياء السكنية يمثّل إزعاجاً للسكّان وخطراً على الأطفال والعائلات أثناء خروجهم من منازلهم.

رادارات جديدة على الطريق المداري

بدأت الإدارة العامّة للمرور في تركيب عددٍ من الردارات على طول الطريق المداري، حيث تمّ تحديد السرعة بـ 120 كيلو متراً في الساعة.

ويعدّ الطريق المداري الذي يبلغ طوله 195 كيلو متراً من أهمّ الطّرق التي قامت هيئة الأشغال العامة “أشغال” بإنشائها لأهمّيته الاقتصادية في إيصال ميناء حمد بباقي المناطق والمدن في الدولة من منطقة مسيعيد إلى الخور، ويتّصل بالدائري السابع وطريق أبو سمرة ودخان ولوسيل والشمال والمزروعة من خلال تقاطعات مروريّة.

وكان عددٌ من مُستخدمي الطريق اشتكوا من السرعة العالية لبعض مرتادي الطريق، حيث يتعمّد بعضهم تجاوز سرعة الـ 160 كيلومتراً في السّاعة.

مطالب بزيادة العمالة بمحطات وقود

طالب عددٌ من المُواطنين بزيادة العمالة داخل محطات البترول، لافتين إلى أن الازحام الذي تشهده المحطات أحد أسبابه قلة العمالة التي تعمل على تزويد الجمهور بالوقود، حيث يتولى عامل واحد فقط في كثير من الأحيان إدارة عدة مكائن خاصة بتعبئة وقود السيارات، ما يتسبب بازدحام شديد سواء داخلها أو خارجها.

وأكّدوا أنّ هناك محطات وقود لا تخف حركة الزحام فيها على مدار الساعة، ومنها على سبيل المثال محطة وقود أم صلال والتي تخدم عدداً من مناطق الشمال، بدءاً من الخريطيات، مروراً بالخيسة وأم صلال محمد وأم صلال علي إلى المزروعة وغيرها من مناطق الشمال، مُشيرين في هذا الصدد إلى أن أصحاب السيارات في هذه المنطقة قد يضطرون إلى الانتظار لأكثر من نصف ساعة لتعبئة سياراتهم بالوقود، مُطالبين بزيادة أعداد الأيدي العاملة في أغلب المحطات حتى تخفّ حركة الزحام والانتظار طويلاً في المحطات.

تحجب الرؤية وتعيق الحركة المرورية

مطلوب حملة لتقليم أشجار الشوارع

طالب عددٌ من السكان بضرورة إطلاق حملة لتقليم الأشجار الكبيرة والمعمرة كونها تتسبب في حجب الرؤية وإعاقة حركة المرور وإغلاق المسارات، وبالتالي تتسبب بوقوع الحوادث المرورية، إضافة إلى انتشار البعوض والذباب بشكل كبير في المنازل.

وأوضحوا أن بقاءها على حالها يتسبّب في حجب الرؤية على جنبات الشوارع، ويعدّ تشويهاً للمنظر العام، ونوّهوا إلى أهمّية إعادة الجمال لشوارع الدوحة بشكل عام والاهتمام الدائم بتقليم الأشجار ليس فقط بالشّوارع الرئيسيّة، وإنّما أيضاً داخل الأحياء السكنيّة.

وحذّروا من مخاطر أغصان الأشجار المُتدلية على الطرق وما قد تسبّبه من حوادث مروريّة واحتمالية سقوطها في أي وقت، خاصّة مع هبوب الرياح القوية.

مُطالبين بتكثيف حملات تقليم الأشجار للحدّ من تلك المشاكل، والتعاون مع البلدية والجهات المعنية بإبلاغهم بمواقع الأشجار التي تعوق حركة المرور والتي تميل بدرجة لافتة مهددة الأرواح والمُمتلكات.