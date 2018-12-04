جراحـــات بالروبــوت لعــلاج تأخــر الحمــــل

كتب - عبدالمجيد حمدي:

أكدت الدكتورة عائشة أحمد اليوسف استشاري ومدير الجراحات النسائية في مركز سدرة للطب أن هناك العديد من الجراحات العلاجية لحالات عدم الإنجاب عند النساء مثل عمليات إزالة الألياف أو أكياس المبايض أو اللحميات بالرحم لافتة إلى أنه يتم إجراء هذا النوع من الجراحات باستخدام المناظير أو الروبوت وهما الطريقتان الأكثر تطوراً وتقدماً والأقل إحداثاً للمضاعفات بعد الجراحة.

وقالت في حوار مع الراية إن العيادات الخارجية للنساء غير الحوامل في مركز سدرة للطب تركز على الصحة النسائية والجراحات النسائية لغير الحوامل ومن بينها مشاكل الرحم والمبايض وعنق الرحم ومشاكل الهرمونات خاصة عند سن البلوغ واضطرابات الدورة الشهرية والنزيف الدائم وإزالة الألياف الزائدة في الرحم.

وأعلنت عن افتتاح مختبر طبي متطور لتوفير خدمة أطفال الأنابيب خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي يتم علاج حالات العقم من خلال إزالة ألياف أو لحميات في الرحم أو أسباب أخرى ويتم إجراء جراحات علاجية من أجل الحمل وقد تم إجراء عدد من الحالات لإزالة لحمية بالرحم وقد حدث الحمل بعدها مباشرة، لافتة إلى أن إزالة الألياف أيضاً تعتبر من أبرز الأمور التي تعالج حالات العقم لدى النساء.

وتابعت: إن هناك غرفتين للعمليات الجراحية المتخصّصة بالمناظير والروبوت لحالات النساء غير الحوامل، لافتة إلى أن هذه الجراحات تعد الأكثر تطوراً والأفضل في تعافي الحالات سريعاً مقارنة بغيرها من الجراحات المفتوحة التي قد لا تستغرق وقتاً طويلاً في غرفة العمليات ولكن التعافي فيها يكون بطيئاً ويستغرق وقتاً أطول، مؤكدة أن هناك طفرة كبيرة في جراحات النساء بالمناظير والروبوت.

وأوضحت د. عائشة اليوسف، التي تعد أول طبيبة قطرية متخصّصة في الجراحات النسائية بالروبوت والمناظير، أن الخدمات التي توفرها العيادات الخارجية لحالات غير الحوامل تركز على العديد من المشاكل مثل إزالة الألياف للنساء اللاتي يعانين من عدم الإنجاب وكذلك علاج حالات النزيف الدائم وكذلك علاج حالات إسقاطات الحمل المتكرّرة، موضّحة أن مثل هذه الجراحات تسمّى الجراحات الإنجابية، أي التي تساعد في إزالة موانع الحمل، مؤكدة أن الجراحات باستخدام الروبوت تعد أكثر فائدة وتطوراً وتفيد الطبيب كثيراً في الوصول إلى مناطق صعبة خلال الجراحة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء بعض الجراحات بالمناظير لاستئصال الرحم لبعض الحالات المرضية ، موضحة أن سبب مثل هذه الحالات يرجع إلى وجود ألياف متكرّرة بالرحم وهي نوع من الأورام الحميدة أو الإصابة بورم سرطاني أو وجود خلايا سرطانية تنذر بالإصابة بورم سرطاني في المستقبل، أو نتيجة وجود آلم مزمن في الحوض.

وتابعت: إن أكثر الأمراض انتشاراً في عيادات النساء غير الحوامل، هو النزيف المُزمن الذي لا يتقبّل أي نوع من العلاج أو تكون الألياف في الرحم، موضّحة أنه في بعض الحالات خاصة في الألياف يكون السبب فيها عوامل وراثية وجينية.

ولفتت إلى أن الجراحات بالروبوت والمناظير تعد خدمة متميزة وأفضل من الجراحات العادية، موضّحة أنه في بعض الحالات نجد أن البعض ينصحها بإجراء جراحات تقليدية ولكن في سدرة للطب يتم تقييم الحالات جيداً وإجراء الجراحة بالطريقة المناسبة وأهمها بالمنظار أو الروبوت وهو ما حدث بالفعل في بعض الحالات وكانت النتائج متميزة.

وقالت: إن الجراحة بالمنظار أو الروبوت تستغرق وقتاً أطول من الجراحات العادية والمفتوحة ولكن المضاعفات في الجراحات بالمنظار أو الروبوت تكاد تكون نادرة للغاية مقارنة بغيرها موضّحة أن الكثير من الحالات تتعافى سريعاً جداً ولا يكون هناك فرصة لحدوث التهابات أو نزيف بنسبة كبيرة جداً مقارنة بالجراحات العادية.