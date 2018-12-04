60 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول

كتب- محروس رسلان

يتقدّم اليوم 60193 طالباً وطالبة بالمرحلة الابتدائية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة النقل للعام الأكاديمي الجاري 2018/‏2019م. ويؤدي طلبة صفوف المرحلة الابتدائية من الأول إلى السادس اليوم اختبار مادة الرياضيات باستثناء طلب الصف الثالث الابتدائي والذين يؤدون اختبار اللغة العربية.

وأكد عدد من مديري المدارس الابتدائية لـ الراية انتهاءهم من تجهيز قاعات الاختبار لاستقبال طلبة النهاري والمنازل وتوزيع العمل على اللجان خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدت بشأن الاختبارات، لافتين إلى إرسال رسائل نصيّة لهم تنبّههم بضرورة حضور الطلاب مبكراً وإحضارهم لأدواتهم الدراسية معهم.

ونوّهوا بتهيئة المُراقبين من خارج المدرسة وتزويدهم بسياسة تقييم الطلبة المعدّلة وتوجيه رسالة إليهم بالتواجد مبكراً في المدرسة اعتباراً من صباح اليوم، ولفتوا إلى أن الطلاب سيُسمح لهم بالمُغادرة بعد انتهائهم من أداء الاختبار مُباشرة، لافتين إلى مُباشرة أعمال التصحيح بعد انتهاء الاختبار وحتى الثانية عصراً.

ناصر المالكي: لا حالات حرمان من الاختبار بين الطلبة

أوضح ناصر المالكي، مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، أن المدرسة نفّذت مراجعة شاملة لطلبتها على مدار الفترة الماضية على ما تمّت دراسته من معايير لتهيئتهم للاختبار، لافتاً إلى أن اللجان على أهبة الاستعداد للاختبارات التي تبدأ صباح اليوم.

وقال: هدفنا ليس النجاح فقط وإنما هدفنا هو رفع التحصيل الأكاديمي للطلبة ووجود تنافسية وحصول الطلبة على علامات مرتفعة في الاختبارات. وأضاف: وفّرنا خدمة الهاتف التعليمي للرد على أية استفسارات من قبل أولياء الأمور أو الطلبة. ونوه بعدم وجود طلبة محرومين من دخول الاختبار، وأن من تغيّبوا أحضروا أعذاراً رسمية وتم قبول أعذارهم بعد التأكد من صحتها، لافتاً إلى توزيع المهام على أعضاء لجان السير خلال الاجتماع الذي عقد أمس لمناقشة كافة التعليمات والتعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن الاختبارات.

فاطمة السليطي:تهيئة الطالبات عبر المُراجعة وبرامج التقوية

أكدت فاطمة راشد السليطي، مديرة مدرسة جويرية بنت الحارث الابتدائية للبنات، أن المدرسة اتخذت كافة الإجراءات التحضيرية الاعتيادية اللازمة والخاصة بأعمال الاختبارات من ترتيب اللجان وتجهيز القاعات والصفوف الدراسية وإعداد كشوف المراقبة وكشوف الأسماء ولصقها على اللجان وتعميم التعليمات المتعلقة بالاختبارات. وقالت: تم تهيئة الطالبات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عبر المراجعة وبرامج التقوية، منوهة بأهمية التوعية النفسية التي تم تطبيقها خلال طابور الصباح وخلال المحاضرات الموجهة وخلال المرور على الصفوف. وأضافت: الاختبارات مطبوعة وجاهزة للتوزيع على الطالبات داخل اللجان، وستتم مباشرة أعمال التصحيح فور انتهاء الاختبار وحتى الثانية ظهراً، كما تم إرسال رسائل نصيّة لإشعار أولياء الأمور بموعد الاختبار وتزويدهم بأبرز التعليمات الواردة في التعديلات الجديدة على سياسة تقييم الطلبة.

سعد المهندي: تعميم سياسة التقييم المعدّلة على الطلبة

أكد سعد هلال المهندي، مدير مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية للبنين، أنه تم تعميم سياسة التقييم المعدّلة على الطلبة، لافتاً إلى الانتهاء من وضع كشوف المراقبة ولصق قوائم الأسماء على اللجان. وقال: جهّزنا الصفوف والقاعات الدراسية وعقدنا اجتماعاً مع المعلمين وإطلاعهم على التعليمات المتعلقة بالاختبارات. وأضاف: أجرينا مراجعة شاملة على المقرّرات الدراسية للطلاب التي تمّت دراستها وتم الرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم، لافتاً إلى أن الاختبارات مطبوعة ومحفوظة في خزانة سريّة حيث سيتم توزيعها على الطلاب صباح اليوم داخل اللجان، لافتاً إلى إمكانية مغادرة الطلاب فور انتهائهم من أداء الاختبار.

ماجد الشمري: لجنة خاصة للطلبة أصحاب الأعذار الطبية

أكد ماجد حسين الشمري، مدير مدرسة عبد الله بن رواحة الابتدائية للبنين، أن المدرسة على أهبة الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي تنطلق اليوم، لافتاً إلى تجهيز قاعات الاختبار لاستقبال طلبة النهاري والمنازل.

وقال: هيّأنا المراقبين من خارج المدرسة وزودناهم بسياسة تقييم الطلبة المعدّلة ووجهنا إليهم رسالة بالتواجد مبكراً في المدرسة اعتباراً من صباح اليوم.

وأضاف: عقدنا اجتماعاً مع لجان السير وأطلعنا طلبتنا على تعليمات الاختبارات، لافتاً إلى تشكيل لجنة خاصة للطلبة أصحاب الأعذار الطبية، موضحاً أن المدرسة تضم أيضاً 3 لجان خاصة لطلبة الدعم التعليمي الإضافي بمستوياته الثلاثة و4 لجان لطلبة المنازل و25 لجنة لطلبة النهاري.

وقال: أسدينا نصائح وإرشادات لأولياء الأمور لدورهم في تهيئة أبنائهم نفسياً للاختبارات، وأرسلنا رسائل نصيّة لهم تنبههم بضرورة حضور الطلاب مبكراً وإحضارهم لأدواتهم الدراسية معهم، فضلاً عن تعميم تلك الرسائل عبر قناة واتس آب للمدرسة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الطلاب سيسمح لهم بالمغادرة بعد انتهائهم من أداء الاختبار مباشرة، لافتاً إلى توفير خط ساخن لأولياء الأمور للرد على أية استفسارات، منوهاً بتعميم رابط قناة الشروح التعليمية المصور التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي على أولياء الأمور حتى يستفيد الطلاب من هذه الشروح التعليمية.

جمال الجابر: توفير خدمة الهاتف التعليمي

قال جمال الجابر، مدير مدرسة ابن الهيثم الابتدائية للبنين، إن المدرسة وفّرت خدمة الهاتف التعليمي للرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور قبل كل مادة من الساعة 12 ظهراً وحتى الثانية ظهراً، لافتاً إلى جاهزية القاعات والصفوف الدراسية وانتهاء جميع الأعمال اللازمة للاختبارات أمس.

وقال: الاختبارات مطبوعة وجاهزة للتوزيع على الطلاب، وأيضاً أرسلت المدرسة رسائل نصيّة لأولياء الأمور تدعوهم للحضور مبكراً وإحضار أدواتهم معهم، وأن المجال كان مفتوحاً أيضاً أمام الطلاب طوال الفترة الماضية للاستفسار عن أية معلومة من المعلمين.

ولفت إلى مباشرة أعمال التصحيح فور انتهاء الاختبار مباشرة، مبيناً أن أعمال التصحيح تتم خلال الفترة من 10.30 صباحاً وحتى الثانية عصراً.

ونوه بعقد اجتماع مع جميع الموظفين سواء من ملاحظي المدرسة أو ملاحظي المدارس الأخرى لإطلاعهم على أحدث التعليمات المتبعة من قبل الوزارة بشأن الاختبارات بشكل واضح. وأشار إلى عقد اجتماع صباح اليوم مع الملاحظين من خارج المدرسة للترحيب بهم وتأكيد بعض التعليمات الخاصة بالاختبارات والمراقبة.