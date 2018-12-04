إبداعات الشباب تساهم في بناء اقتصاد متنوع ومُستدام

الدوحة - الراية: وقعت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، والسيد أندرو فولكنر، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات “شل قطر”‏ أمس، اتفاقية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي من خلال دعم برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين/‏ UREP /‏ التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر، وذلك في المقر الرئيسي للمؤسسة بالمدينة التعليمية.

ويدعم برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، أحد برامج تمويل البحوث في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، طلاب الجامعات في الدولة، ويحثهم على إجراء بحوث في المجالات التي تلبي الاحتياجات الوطنية بدعمٍ من الخبراء المختصين، والتي تتوافق أيضًا مع أهداف مؤسسة قطر في بناء قدرات الأفراد وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال الاستثمار في التعليم والعلوم والبحوث والابتكار.

وبموجب الاتفاقية، سيصبح برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، برنامجاً تمويلياً مشتركاً بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وشل قطر. وصرّحت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني قائلةً:“تبرز أهمية عقد مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز شراكة القطاعات المعنية بالدولة للعمل معًا لتوحيد الجهود المبذولة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة من خلال تبادل الخبرات والمعارف الضرورية لتلبية الاحتياجات الوطنية في دولتنا ومجابهة التحديات المستقبلية “.

وأضافت سعادة الشيخة: “إن بناء هذه الشراكات وتعزيزها يأتي في إطار مساعينا الرامية إلى رفد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في دولتنا، حيث إن التمويل المشترك لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين (UREP)، سيوفر لعدد من الشباب المبتكر والعلماء منهم سبلاً لتحقيق تطلعاتهم بدعمٍ من أصحاب الخبرة، كما سيتم تحفيزهم على تطوير الحلول المبتكرة وتقديم مزيدٍ من الإبداعات، ما يدعم مسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع ومُستدام”.

وقال أندرو فولكنر، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر: “نحن في شل، نقدر الابتكار والشراكات مع المعاهد والجامعات البحثية المحلية. ومن خلال هذه الاتفاقية، لن تقوم شل قطر بالمشاركة في تأسيس برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين فحسب، بل ستقدم أيضًا دعمًا من خلال خبراء البحوث والتطوير العاملين في مركز شل قطر للأبحاث والتكنولوجيا. ويتماشى ذلك أيضًا مع أهداف شل قطر في المساهمة في رؤية قطر الوطنية 2030 والتزامنا المشترك بتعزيز نظام البحث والابتكار عبر التعاون ونقل المعرفة”.