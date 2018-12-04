إنجـــاز 71 % من مشـــروع بحيـــرة الكرعانــــة

الدوحة - الراية: أعلنت هيئة الأشغال العامة “‏أشغال”‏ أن نسبة الإنجاز في مشروع استصلاح وإعادة تأهيل الأراضي في “‏بحيرة الكرعانة” وصلت إلى 71 بالمئة.

وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة “‏أشغال”‏ في تصريح له خلال زيارته أمس للمشروع، إن الانتهاء من تنفيذه المقرّر له في الربع الثالث من عام 2020، سيصب في الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز الرقعة الخضراء في البلاد، وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة، كما أنه سيحد من المخاطر والآثار البيئية والصحية التي قد تتركها المخلفات والملوثات.

من جانبه قال المهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في أشغال: “إن تنفيذ المشروع يسير بوتيرة سريعة ويتضمّن تنفيذ أعمال الاستصلاح والتجميل على مساحات واسعة وبحيرات اصطناعية ستكون فيما بعد موطناً للحياة البرية للطيور والأسماك”.

ويهدف المشروع الذي تقدّر مساحته بحوالي 4.5 كيلومتر، إلى استصلاح وإعادة تأهيل الموقع لتلافي المخاطر الصحيّة على البيئة المحيطة وإعادة إنشاء بيئة طبيعية للحياة البرية والطيور المهاجرة في قطر، وذلك من خلال إنشاء أحواض تبخير وبحيرات صناعية، ووحدة تجفيف حراري متنقلة وغيرها من المنشآت التي يتم بناؤها من خلال المشروع.

وتتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ المشروع في إدارة ومعالجة الرواسب الملوثة مع الاستمرار في تلقي النفايات الصناعية السائلة في نفس الموقع من ناحية، وفي إيجاد بيئة طبيعية جميلة للحياة البرية في دولة قطر من ناحية أخرى.

ويتضمّن المشروع إنشاء حوضين مؤقتين لتبخير الصرف الصناعي، ويتميزان بأنهما محميان بغشاء من البولي ايثيلين عالي الكثافة بمساحة تبخّر تبلغ 370 ألف متر مربع و1 مليون و200 ألف متر مكعب من سعة تخزين المخلفات السائلة، مع وحدات لفصل الزيت، وقد تم تشغيلهما بالفعل.

كما يجري إنشاء 3 بحيرات مساحتها 730 ألف متر مربع، تهدف إلى تبخير مليونين و200 متر مكعب في العام الواحد من مياه الصرف الصحي المعالجة الواردة من محطة المعالجة المجاورة وهي (محطة معالجة الكرعانة) حيث ستشكّل هذه البحيرات الصناعية فيما بعد موطناً للحياة البريّة للطيور والأسماك.

مدفن للنفايات

كذلك يجري تنفيذ مدفن أرضي للنفايات مساحته 60 ألف متر مربع مبطّن بغشاء من البولي ايثيلين عالي الكثافة، تم تصميمه لاستقبال واحتواء الرواسب الملوثة الصلبة.

وحدة التجفيف الحراري

أيضاً تم توريد وحدة التجفيف الحراري المتنقلة من دولة هولندا، خصيصاً لمعالجة التربة عالية التلوث بحيث تقوم الوحدة بعملية تسخين التربة الملوثة عند 400 درجة مئوية لمعالجة حوالي40 ألف طن من الحمأة خلال فترة خمسة أشهر، وذلك لتقليل محتوى الهيدروكربون من الرواسب ثم يتم التخلص من التربة المُعالجة في مدفن النفايات الذي تم تخصيصه لهذا الغرض. وبعد إزالة التلوث سيتم تنفيذ أعمال التجميل والتشجير على الموقع بالكامل لإعادة إنشاء بيئة طبيعية للحياة البرية.

بحيرة الكرعانة

استُخدمت بحيرة الكرعانة، التي تقع على بعد 60 كم جنوب غرب الدوحة، منذ عام 2006، في استقبال المخلفات الصناعية السائلة التي يتم تفريغها بواسطة تناكر الصرف. وفي عام 2016 بدأت أيضاً باستقبال مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة من محطة معالجة الكرعانة.