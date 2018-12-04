تعاون إعلامي بين معهدي تدريب الشرطة والجزيرة للإعلام

الدوحة - الراية: وقع معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية ومعهد الجزيرة للإعلام مذكرة تعاون إعلامي بين الطرفين أمس في مقر المعهد بالدوحة، حيث وقع عن معهد تدريب الشرطة الرائد علي سعود الحنزاب وعن معهد الجزيرة منير الدائمي مدير المعهد.

ونصت مذكرة التعاون على تبادل الخبرات والخبراء في مجالات التدريب المختلفة، وتوفير التدريب المتخصص ومنح الشهادات التدريبية حسب القواعد المتبعة في هذا المجال، وتطوير المهارات والقدرات التنفيذية والمهنية لمنتسبي وزارة الداخلية، والتعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والبحوث والدراسات والاستفادة من إمكانات الطرفين كل في مجاله، على أن تسري المذكرة لثلاث سنوات ويبدأ تنفيذها فور التوقيع عليها.

وقال مدير معهد تدريب الشرطة الرائد علي سعود الحنزاب إن مذكرة التعاون الإعلامي مع معهد الجزيرة للإعلام تأتي في إطار اتجاه المعهد للتعاون المثمر مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتمثل إضافة للاتفاقيات والمذكرات التي قام بتوقيعها المعهد خلال الفترة الماضية، تعزيزاً لدوره في المساهمة بقدراته التدريبية مع مختلف الجهات على مستوى الدولة والمجتمع المدني، والاستفادة من القدرات المتوفرة لمختلف الجهات.

وأكد أن المذكرة تمثل إضافة كبيرة للطرفين، حيث ستفتح المجال للتعاون في مجال تبادل الخبرات وخبراء التدريب لدى الجهتين، وتوفير التدريب المهني المتخصص، وتطوير المهارات والقدرات الإعلامية لمنتسبي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبحوث والدراسات المشتركة بين الطرفين، لافتاً الى أن المذكرة ستسهم في رفع وتعزيز القدرات الإعلامية لكوادر الوزارة، لا سيما وأن البلاد مقبلة على استحقاقات هامة خلال المرحلة المقبلة على رأسها تنظيم كأس العالم 2022م التي تتطلب استعداداً وتأهيلاً وحضوراً إعلامياً مميزاً لكافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية.

وأكد الرائد الحنزاب أن المعهد سيضع كل إمكاناته لدعم تنفيذ المذكرة، لافتاً إلى القدرات التدريبية المتميزة التي يمتلكها المعهد، والإمكانيات التقنية المتوفرة في هذا المجال، إلى جانب تميز معهد الجزيرة للإعلام والسمعة الطيبة التي يتمتع بها في مجالات التدريب الإعلامي.

من جانبه رحب منير الدائمي مدير المعهد بتوقيع المذكرة، معتبراً إياها اتفاقية ستفتح آفاقاً كبيرة وأوسع للتعاون بين الطرفين، موضحاً أن توقيع المذكرة يأتي في وقت يتجه فيه معهد الجزيرة لتقوية وتعزيز جسور التعاون بالمؤسسات والمنظمات المختلفة داخل المجتمع القطري، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب تطوير مهارات الكوادر الإعلامية محلياً ورفع كفاءتها المهنية، بما يتناسب مع قيم الإعلام المهني من الرصانة، والمصداقية، والأداء الإعلامي العالي.