إنجـــاز 90 % مـــن الطــريــق المـــداري

كشف مصدر بهيئة الأشغال العامة “ أشغال “ عن افتتاح الطريق المداري بالكامل أمام الحركة المرورية بنهاية الربع الأوّل من العام المقبل مؤكداً أن نسبة الإنجاز الحالية بالمشروع بلغت نحو 90 %.

وأكّد المصدر لـ الراية أن أشغال تعمل على افتتاح المراحل المكتملة من المشروع أولاً بأول لإتاحة الفرصة أمام تسيير حركة المرور، وتوفير بدائل عن الإغلاقات والتحويلات المرورية التي تخلفها الأعمال الخاصة بالمشروع. وأشار إلى أن مشروع الطريق المداري عند اكتماله سيمثّل إنجازاً كبيراً لبرنامج الطرق السريعة الذي تنفذه أشغال، وإضافة كبيرة لشبكة الطرق الرئيسية بالدولة، حيث إن الطريق يقوم باختصار أكثر من 50% من زمن الرحلة بين جنوب ووسط وشمال البلاد دون المرور من قلب الدوحة وطريق الدوحة السريع، كما يوفّر الطريق تدفقاً مرورياً حراً ومسارات تستوعب حالياً أكثر من 8000 مركبة في الساعة ستتضاعف باكتمال كافة المراحل بالطريق.

وأكّد أن الطريق المداري سيمثّل أيضاً أكثر الطرق أماناً في قطر، نظراً لزيادة عدد المسارات إلى 7 مسارات، وفتح خمسة منها حالياً إلى جانب فصل حركة مرور الشاحنات عن حركة مرور المركبات الخفيفة، إلى جانب توفير مسارات للطوارئ ووحدات إنارة بطول الطريق، هذا على عكس الطريق السابق والذي كان يتألّف فقط من مسارين في كل اتجاه لحركة المركبات بنوعيها الثقيلة والخفيفة.

ونوّه بأهمّ التقاطعات التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتسريع وتيرة العمل بها وهي تقاطعا المزروعة ومسيعيد، حيث قامت أشغال مؤخراً بإزالة جزئية للدوار الواقع غرب تقاطع المزروعة بشكل دائم، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لاستكمال أعمال الطريق عند تقاطع المزروعة، كما قامت بنقل الحركة المرورية بالطريق الرئيسي للطريق المداري إلى طريق موازٍ في المسافة ما بين شمال تقاطع الطريق المداري مع طريق سلوى، وجنوب تقاطع الطريق المداري مع طريق دخان في اتجاه لوسيل.

تقاطع خويتيم

وأكّد المصدر أن العام الجاري شهد إنجاز أجزاء كبيرة من الطريق المداري كان آخرها افتتاح تقاطع خويتيم ليشمل فتح 5 مسارات في كل اتجاه بالطريق الرئيسي للمداري بطول 6.5 كيلومتر من تقاطع خويتيم حتى تقاطع بركة العوامر التالي ما يزيد من السعة المرورية للطريق، ويعمل على تحسين الانسيابية المرورية. كما تمّ فتح مسارين من الجسر الرئيسي إلى جانب المخارج الالتفافية الأربعة والأربعة مخارج المؤدية من وإلى الطريق الرئيسي بالطريق المداري، مؤكداً أن التقاطع الجديد يعتبر بمثابة حلقة وصل حيوية تربط مباشرة الحركة المرورية القادمة من وإلى ميناء حمد وطريق مسيعيد والطريق المداري والطريق الدائري السابع وطريق سلوى وطريق دخان وصولاً إلى طريق الشمال والخور.

ويمتاز تقاطع خويتيم بموقعه الحيويّ، حيث يوفّر تدفقاً مرورياً حراً لحركة الشاحنات القادمة من وإلى مسيعيد، وكذلك منطقة العفجة والتي تحتوي على مصانع لتدوير المخلفات، لاسيما أن ثمة ربطاً مباشراً مع منطقة العفجة وزيادة عدد المسارات إلى نحو 4 مسارات في كل اتجاه وصولاً لدوار العفجة.

وسيعمل التقاطع الجديد على خفض زمن الرحلات التي كانت تستغرقها حركة المركبات، حيث سيتمّ إزالة التحويلة المرورية والتي كانت تتطلب السير لمسافة أكثر من 6 كيلومترات، ثم الانعطاف إلى الوراء وصولاً لميناء حمد، هذا إلى جانب زيادة القدرة الاستيعابية للطريق من ثلاثة مسارات إلى خمسة مسارات، فضلاً عن توفير مسار آخر للطوارئ ما يزيد من السلامة المرورية للطريق، والذي يشهد حركة مرورية متزايدة، لا سيما من قبل الشاحنات.

افتتاح 125 كلم خلال 2017

أشار المصدر إلى أن العام الماضي شهد إنجاز العديد من الافتتاحات الهامة من بينها افتتاح أكثر من 125 كيلومتراً من أعمال الطريق الرئيسي من تقاطع ميناء حمد وصولاً لطريق الشمال إلى جانب عددٍ من التقاطعات، كما افتتحت أشغال أيضاً ضمن أعمال الطريق المداري طريق ميناء حمد ليربط ميناء حمد مع الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 14 كيلومتراً، حيث يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه، وهو ما يسهل حركة الشاحنات القادمة من وإلى الميناء باتجاه الصناعية، وبالتالي تعزيز حركة نقل السلع والبضائع من الميناء مع باقي مناطق الدولة، لا سيما أن الطريق يعتبر ممراً يختصر الرحلات بديلاً عن الطريق المداري الرئيسي بنسبة 15%، لا سيما أن السعة المرورية للطريق تصل إلى 8000 مركبة في الساعة في كل اتجاه.

ويمتدّ الطريق الجديد من تقاطع أم الحول بطريق مسيعيد وصولاً للطريق الدائري السابع والذي يتّصل بشارع الصناعية الشرقي عبر نفق تقاطع شارع 33 الشرقي المعروف سابقاً بدوار الوطن والذي تمّ افتتاحه مؤخراً ليشكل طريقاً حراً بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي وصولاً لطريق سلوى.

أضاف : إذا ما نظرنا إلى الأهمية الإستراتيجية للطريق نجد أنه على مسافة أكثر من 125 كيلومتراً يتقاطع الطريق مع جملة من الشرايين الرئيسية والتي تغذّي كافة المناطق السكنية والاقتصادية.

تلاقي المداري بالدائري السابع

عن الأهمية الإستراتيجيّة للطريق أكّد المصدر أن الطريق المداري يعد شرياناً حيوياً يربط شمال ووسط وجنوب البلاد، حيث يلتقي الطريق المداري بالعديد من الطرق التي تتواصل معاً من بينها ارتباط الطريق بأحد أهمّ الشرايين الحيوية الجديدة والذي أحدث افتتاحه تغييراً جذرياً في حركة المرور في البلاد، ألا وهو الطريق الدائري السابع، وأضاف إنّ هذا الالتقاء يخلق انسيابية مرورية كبيرة أمام جميع المرور القادم من وإلى شمال البلاد في اتجاه الدوحة ومطار حمد الدولي وكذلك أمام المرور القادم من وإلى مسيعيد في اتجاه المنطقة الصناعية أو مطار حمد الدولي أو الدوحة. أما بالنسبة للمناطق السكنية فيستطيع سكان الوكرة أو الوكير أو جنوب الدوحة استخدام الدائري السابع للوصول إلى الطريق المداري وصولاً إلى الخور ولوسيل شمالاً ودخان غرباً دون عناء وبحركة مرورية سلسة.

اتصال المداري بطريق الشمال

يتفرّع الطريق المداري عقب نهايته مع طريق دخان إلى طريقين رئيسين، أحدهما في اتجاه لوسيل ليتقاطع مع طريق الشمال عند تقاطع المزروعة، والآخر في اتجاه الخور ليتقاطع مع طريق الشمال عند تقاطع أم أسميرة. لذا، يستطيع سكّان أم صلال والخيسة والقادمون من لوسيل استخدام الطريق المداري حتى مسيعيد جنوباً مروراً بطريق دخان والمناطق الاقتصادية هناك مثل قطر مول، ثم طريق سلوى دون الحاجة للمرور من قلب الدوحة أو طريق الدوحة السريع، وكذلك يستطيع سكّان الخور الذهاب عبر الطريق المداري والوصول إلى طريق دخان مباشرة والمرافق الاقتصادية هناك، مثل قطر مول والمناطق الخارجية مثل الشحانية إلى جانب طريق سلوى ومناطق جنوب الدوحة وصولاً لمطار حمد الدولي عبر الطريق الدائري السابع، فضلاً عن المناطق الجنوبية مثل الوكرة والوكير ومسيعيد.

ربط المداري بطريق دخان

يستطيع سكان الريان والوجبة وكذلك سكان المناطق الخارجية مثل الشحانية والجميلية ودخان استخدام الطريق المداري وصولاً إلى الشمال والخور وإلى الجنوب ومسيعيد وإلى قلب الدوحة عبر طريق سلوى وإلى مطار حمد الدولي عبر الطريق الدائري السابع، حيث يوفر تقاطع الطريق المداري وطريق دخان حركة مروريّة سلسة في كافة الاتجاهات.

التقاء المداري مع طريق سلوى

يلتقي الطريق المداري بشريان رئيسيّ آخر، وهو طريق سلوى، حيث يلتقيان عند تقاطع 24 (تقاطع مسيعيد)، فالقادمون من المناطق المطلة على طريق سلوى مثل المنطقة الصناعية أو المناطق السكنية المجاورة مثل عين خالد وأم السنيم أو الوعب أو المرّة وغيرها، يستطيعون استخدام الطريق المداري وصولاً لمسيعيد جنوبا أو الخور شمالاً أو دخان غرباً بعيداً عن زحام مناطق الدوحة أو شارع 22 فبراير المزدحم.