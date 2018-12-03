الـزي العسكـري زينـة الأطفـال فـي اليـوم الـوطنــي

شهدت محلات الخياطة إقبالاً كبيراً من المواطنين على تفصيل الزي العسكري والعلم القطري، واللذين يحرص الأطفال على التزين بهما خلال احتفالات اليوم الوطني تعبيراً منهم على الولاء للوطن والقيادة وتقديراً للدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية البلاد.

وأكد عددٌ من المواطنين في تصريحات لـ الراية أن أطفالهم يدركون معاني اليوم الوطني وسباقون في الاحتفال به، ويشعرون بأهمية اليوم الوطني ويشاركونهم الفرحة والاحتفال به لذلك نجدهم سباقين في طلب الأعلام القطرية والمشاركة بمختلف الفعاليات التي تناسب أعمارهم كذلك زيارة درب الساعي والكورنيش خلال المسير الوطني

واعتبروا أن اليوم الوطني من أجمل المناسبات التي ينتظرها الصغار قبل الكبار حيث يربطهم هذا اليوم بماضي الأجداد ويتعرفون من خلاله عن إنجازاتهم في رفعة الوطن والدفاع عنه والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.

من جهتهم أكد عددٌ من الخياطين لـ الراية أن الإقبال كبير على تفصيل الأعلام القطرية حيث بدأوا في تلقي طلبات الأعلام الكبيرة التي يحرص المواطنون على رفعها فوق منازلهم، بالإضافة إلى الأعلام المتوسطة الحجم التي يضعها الشباب على مقدمة السيارات والأعلام الصغيرة التي يتم رفعها خلال المسير الوطني، موضحين أن الإقبال أيضاً على الملابس العسكرية التي يفضل المواطنون تفصيلها لأطفالهم وتباع للأطفال من عمر سنة إلى 5 سنوات بـ 150 ريالاً أما من عمر 6 سنوات حتى 10 أعوام فتباع بـ 180 ريالاً وللأطفال الأكبر يزيد السعر على حسب طول الطفل، لافتين إلى أن الشعار الذي يضم اسم الطفل يباع بـ 20 ريالاً.

وأشاروا إلى أن زي القوات المسلحة هو أكثر الأزياء التي يفضلها الآباء والأمهات يليه لخويا ومن ثم الشرطة والحرس الأميري وبعدها الفزعة والقوات البحرية والجوية.

وقالوا إن المدارس ورياض الأطفال حريصة على الاحتفال باليوم الوطني وهو ما يدفع الأطفال لشراء الأزياء العسكرية لأطفالهم حتى يشاركوا في تلك الاحتفالات أو خلال زيارة درب الساعي والمسير الوطني.

مسعود محمد:180 ريالاً سعر الزي العسكري للأطفال

أوضح مسعود محمد (خياط) أن الأزياء العسكرية المخصصة للأطفال تُباع بأسعار مناسبة، حيث نبيع الزي العسكري المخصص للأطفال من سن عام إلى 5 أعوام بـ 150 ريالاً، أما الزي من عمر 6 إلى 11 عاماً فيباع بـ 180 ريالاً، وبالنسبة للأطفال الأكبر سناً فنبيع الزي على حسب حجم الطفل، لافتاً إلى أن اسم الطفل الذي يعلق على الزي العسكري يباع بـ 20 ريالاً.

ولفت إلى أن العديد من المدارس ورياض الأطفال يحرصون على الاحتفال باليوم الوطني ويطلبون من الطلاب ارتداء الزي العسكري وهو السبب وراء زيادة الإقبال على شرائه، حيث يصل إلينا العديد من الآباء والأمهات الذين يطلبون منا تفصيل الزي العسكري لأطفالهم.

أحمد مسلم: الأعلام الكبيرة الأكثر طلباً

قال أحمد مسلم (خياط) إن الإقبال في الوقت الحالي كبير على تفصيل الأعلام، حيث يطلب معظم المواطنين أعلاماً بمقاسات كبيرة تصل إلى 10 أمتار، فضلاً عن الأعلام الصغيرة التي يفضلون تعليقها على أسوار المنازل، لافتاً إلى أن الأسعار التي يعرضون بها الأعلام مناسبة، وعملية التفصيل لا تأخذ سوى يومين للانتهاء من تفصيل العلم مهما كان حجمه.

سالم الهاجري:فرصة للتعبير عن الولاء للوطن

أوضح سالم الهاجري أن اليوم الوطني يعد من أكثر الأيام التي يستطيع من خلالها المواطنون التعبير عن حبهم للوطن والقيادة الرشيدة، حيث يترجمون مشاعرهم النبيلة بعدة طرق مختلفة مثل رفع الأعلام فوق منازلهم أو تزيين سياراتهم بالملصقات أما الأطفال فيكون احتفالهم باليوم الوطني عن طريق ارتداء الأزياء العسكرية التي يشعرون وهم يرتدونها بالسعادة والفخر.

وأكد أنه جاء لشراء زي لخويا والشرطة لأبنائه الذين يشعرون بسعادة بالغة عند ارتدائه والخروج به إلى درب الساعي أو باقي احتفالات اليوم الوطني فرغم أعمارهم الصغيرة إلا أنهم يعلمون جيداً أن هذا الزي له احترام وتقدير كبير، لافتاً إلى أنه يشعر بالسعادة عند مشاهدتهم بهذا الزي عند ذهابهم إلى المسير الوطني.

طلال البادي: الأطفال يفضلون الزي العسكري

أكد طلال خليفة البادي أن الأطفال حريصون على المشاركة في احتفالات اليوم الوطني نظراً لأن الدولة تعيش حالة من الفرح في هذا اليوم المجيد، حيث يشاهدون آباءهم وهم يعبرون عن حبهم للوطن من خلال شراء الأعلام الكبيرة ورفعها فوق المنازل وتزيين سياراتهم بالملصقات التي تعبر عن روح الانتماء والولاء للقيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن الأطفال بطبيعتهم يتأثرون بمحيطهم ويطلبون منا المشاركة في الاحتفالات التي تقيمها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني وارتداء الزي العسكري أثناء زيارة درب الساعي، حيث يكونون فخورين بأنهم يرتدون تلك الأزياء ويحلمون يوماً بأن يكونوا أحد أفرادهم عندما يكبرون.

محمد المري: رسالة شكر لرجال القوات المسلحة

قال محمد راشد المري: حرصنا على شراء الأزياء العسكرية لأطفالنا لارتدائها في اليوم الوطني ما يُعتبر رسالة شكر إلى جميع رجال القوات المسلحة والشرطة ولخويا والفزعة والبحرية والجوية الذين لا يدخرون جهداً في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه وسلامته. وأضاف: كما أن الأطفال يشعرون بالسعادة والفخر وهم يرتدون تلك الأزياء، وهم يسبقوننا في طلب كل ما يتعلق بالاحتفال باليوم الوطني سواء بشراء الأعلام وتفصيل الثياب العسكرية أو الأزياء المصنوعة بألوان العلم القطري.

خالد العمادي: إقبال على تفصيل الأعلام لرفعها فوق المنازل

قال خالد العمادي: إن تزيين منازلنا بالعلم القطري عادة تلازم الاحتفالات باليوم الوطني، خاصة أنها واحدة من الطرق التي نعبر من خلالها عن فرحتنا بهذا اليوم المجيد. وأضاف: هذا العام طلبت من الخياط تفصيل علم بمساحة 4 أمتار وفضلت هذه المساحة حتى لا تكون هناك صعوبة في عملية تركيبه فوق المنزل، خاصة أنني قمت العام الماضي بتفصيل علم كبير جداً بطول 10 أمتار ولكنني وجد صعوبة بالغة في تركيبه وهو ما دفعني في نهاية الأمر لتعليقه في الجدار الخارجي لمنزلي.