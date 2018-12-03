معسكر مقدام يستقبل دفعة جديدة من المجندين

الدوحة - الراية: استقبل معسكر الخدمة الوطنية مقدام، صباح أمس 400 مجند من منسوبي الدفعة الحادية عشرة من الموظفين، ومن المقرر أن يخضع المجندون الجدد لبرنامج تدريب متنوع يستمر لمدة 4 أشهر.

استهل اللقاء التعريفي مع مجندي الخدمة الوطنية قائد كتيبة الدفعة الـ11 النقيب نايف محمد الكواري، حيث قدم للمجندين شرحاً عن دورة الخدمة الوطنية وبرنامج التدريبات العسكرية التي سيتلقونها خلال فترة وجودهم بالمعسكر من رياضة وتدريبات على الأسلحة ومهارات القتال والمعركة، إلى جانب العديد من المحاضرات الأمنية والوطنية التي سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين بهدف تعزيز القيم الوطنية ومهارات القيادة.

في نهاية اللقاء تم القيام بعمل جولة ميدانية للمعسكر واطلاعهم على أهم ما يمتلكه المعسكر من خدمات عالية المستوى وذلك للاستفادة منها خلال فترة تواجدهم مثل العيادة الطبية والمطعم والمسجد والملاعب، بعد ذلك تم توزيعهم على السكن الخاص بهم داخل المعسكر.