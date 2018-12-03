القوات المسلحة تختتم دورة التنظيم وإعداد الهياكل التنظيمية

الدوحة - الراية: أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن اختتام دورة التنظيم وإعداد الهياكل التنظيمية الأولى للعام التدريبي ٢٠١٨-٢٠١٩ بإشراف مديرية التخطيط والتنظيم ومشاركة من كلية جوعان للقيادة والأركان المشتركة وكلية أحمد بن محمد العسكرية. عقدت الدورة بمركز التطوير الإداري خلال الفترة ٢٥-٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ وبلغ عدد منسوبيها ٢٥ ضابطاً من وحدات عسكرية مختلفة. تضمنت الدورة مواضيع متنوعة أهمها إعداد التنظيم الإداري بشكل عام وتنظيم القوات المسلحة بشكل خاص بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات الوحدات وتصميم الهيكل التنظيمي وإعداد مقررات القوى البشرية والأسلحة والمعدات. وفي ختام حفل التخريج، قام مدير مديرية التخطيط والتنظيم سعادة اللواء الركن (جو) عبدالرحمن نصر النصر بتوزيع الشهادات على الخريجين بحضور عدد من كبار الضباط، متمنياً لهم الاستفادة من الدورة وتطبيقها على نحو يخدم مصلحة القوات المسلحة القطرية.

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