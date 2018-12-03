البلدية تدعو للإبلاغ الفوري عن التعديات على البيئة والحياة الفطرية

الدوحة - قنا: دعت وزارة البلدية والبيئة أفراد المجتمع إلى التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على البيئة والحياة الفطرية، وأكدت أن الجميع شركاء في الحفاظ على بيئة قطر الطبيعية.

وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد للتعديات الخطيرة على البيئة والحياة الفطرية والبرية، خاصة عندما تحدث من شركات يفترض أنها تمارس مسؤوليتها القانونية والاجتماعية تجاه البيئة، لكنها ترتكب مخالفة التخلص من مخالفات إسمنت بالبر، مُعربة عن الشكر للشخص الذي قام بالتبليغ بذلك، وأكدت أن الجهة المختصة بالوزارة اتخذت ما يلزم من الإجراءات القانونية اللازمة، وعملت على إزالة المخالفة.

وشدّدت وزارة البلدية والبيئة على أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين في حال ضبطهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعمال القوانين الجاري بها العمل حفاظاً على البيئة القطرية وضماناً لسلامتها، وقالت إنها تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المُخالفات من خلال الدوريات البيئية المنتشرة بكافة المناطق، فضلاً عن حرصها على توعية الأفراد والمؤسسات، وحثهم على ممارسة واجبهم تجاه المجتمع والبيئة بالحفاظ على موارد البلاد وثرواتها الطبيعية والبيئة المحيطة.