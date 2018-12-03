كتبت - هبة البيه:

أكد عدد من الباحثين والخبراء أن حصار قطر يشكّل تهديداً للهوية الخليجية المشتركة، لافتين إلى أن الأهداف المرجوة من دول مجلس التعاون تحطمت بالنسبة إلى الخليجيين بسبب التداعيات الاجتماعية الخطيرة المترتبة على الحصار.

وأوضح الخبراء في ختام أعمال الدورة الخامسة لمنتدى “دراسات الخليج والجزيرة العربية” التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة أن ما تشهده المنطقة من أزمات متكرّرة ما هو إلا نتاج غياب الرؤية الإستراتيجية المتكاملة وآليات التطبيق اللازمة بمجلس التعاون، لافتين إلى انفراط عقد المجلس عقب حصار قطر.

وأكدوا أن الشرخ السياسي في منظومة مجلس التعاون ما هو إلا انعكاس لشرخ اجتماعي غُطّي بالمصالح الأمنية القصيرة الأمد تارةً، وبالمصالح الاقتصادية ذات الطبيعة الريعية والمتقلبة تارة أخرى؛ وذلك على حساب آمال شعوب منطقة الخليج العربي وطموحها.

مظلة خليجية

وأكدت الباحثة د. منيرة الرميحي أستاذة علم الاجتماع بقسم العلوك الاجتماعية جامعة قطر: أن حصار قطر بات يشكّل تهديداً للهوية الخليجية المشتركة، لافتة إلى أن الخليجيين كانوا يعتبرون مجلس التعاون مظلة خليجية لتوثيق الروابط والصلات بين أفراد شعوبه الذين تربطهم أواصر القرابة والدم والنسب والجوار والتاريخ المشترك والدين واللغة، إلا أن أمانة المجلس تم تعطيلها منذ بداية الأزمة.

وأكدت أن الحملة المُغرضة وجريمة القرصنة التي تعرّضت لها وكالة الأنباء القطرية “قنا” تمّت لأهداف سياسية مبيّته؛ وحملت تحريضاً انتهكت فيه القيم والأخلاق كافة، إضافة إلى انتهاكها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقشت الباحثة تحليلاً نقدياً من مقالات كتّاب قطريين محليين رصدوا من خلال مقالاتهم الواقع الاجتماعي القطري والخليجي في فترة الحصار، من وقت فرض الحصار لمدة عام باستخدام أسلوب تحليل المضمون؛ وذلك لتقديم تحليل نقدي يبرز آثار الحصار، بهدف الوصول إلى تصور استشرافي لتقديم حلول لتلافي ما استحدثته أزمة الحصار في بنية الأسرة الخليجية بصفة عامة.

وأكدت أن حصار قطر عزّز روح الانتماء للوطن والوفاء للقائد، حيث تجمّع القبائل تحت راية واحدة وشعار “قبيلتنا قطر“، وكذلك التجمّع حول عمل فني كجدارية “تميم المجد” التي انتشرت في مختلف الأحياء والبيوت، ورفع الجميع شعار “نفنى وتبقى قطر ويبقى تميم”.

الشيلات والأغاني

وقالت مريم الكواري - طالبة دكتوراه في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر: الشيلات والأغاني ساهمت في تصعيد الأزمة الخليجية؛ فقد استعملتها دول الحصار وسيلة تهدف إلى إضعاف معنويات الشعب القطري وتحطيمها، وفي المقابل لجأ إليها القطريون لرفع المعنويات، وتعزيز الوحدة الوطنية، في مواجهة المؤامرات الخارجية.

وحدّدت خلال عرضها مفهوم الهوية وعلاقة الموسيقى بتكوين الهويات السياسية، ودور التطور التكنولوجي في خلق الهويات المختلفة وتصعيدها في المنطقة، وفتح المجال أمام عمليات تطور الهويات على المستوى الفردي والجماعي في آن واحد، موضّحة أن استعمال الشيلات والأغاني ساهم في خلق الوعي القومي والوطني لدى القطريين لم يخرج عن المألوف؛ من ناحية اضطلاع الموسيقى والأغنية بهذه الأدوار في الحركات التحرّرية والثورية، وفي عمليات بناء الهويات أيضاً.

وقال الباحث محمد هاشم الهاشمي - طالب دكتوراه بجامعة برونيل وعضو المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن: لقد كانت ولادة مجلس التعاون الخليجي سريعة مدفوعة بتطلعات أمنية ولم تشمل استراتيجية واضحة لبناء هوية خليجية، لذلك لم يحقق المشروع تطلعات شعوب المنطقة.

وأكد أن الهاجس الأمني الآني الذي ساد مرحلة ما بعد الاستقلال كان من أهم العوامل التي دفعت دول الخليج لتبني مشروع الهوية المتحدة، ولذلك فإن التغيّرات الإقليمية والدولية كان لها أثر عميق في تحول نظرة هذه الدول لهذا المشروع.

وقال: بالمقارنة فإن انسحاب دولة واحدة من الاتحاد الأوروبي يتطلّب أعواماً من المفاوضات الشاقة للاتفاق على آلية الانسحاب، في حين أن الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي لا يتطلّب أكثر من إعلان من قبل أي من الدول الأعضاء، وهذا بطبيعة الحال يؤشر إلى حالة الخواء المؤسساتي التي شابت مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه.

تحصين داخلي

وقال د.عبدالله باعبود - باحث وأكاديمي عُماني: كان من المفترض أن يكون هناك تحصين داخلي لدول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الخارجية، ولكن للأسف نرى عكس ذلك، ونرى أن هناك تشرذماً وضعفاً على مستوى المنظومة الخليجية وخلافات، كلها تلقي بظلالها على مستوى المنطقة، ونحن مقبلون على نفق مظلم.

وأضاف: الورقة البحثية التي قدّمتها خلال المنتدى كانت عن العلاقات السعودية الأمريكية في ظل رئاسة أوباما وترامب، وناقشت في ظل استمرار أزمة اليمن وحصار قطر، وكذلك وبالأخص مقتل جمال خاشقجي الذي بدأ يؤثر كثيراً على هذه العلاقة، ومن خلالها نقرأ كيف يمكن أن تكون العلاقات الأمريكية السعودية.

تحوّلات اجتماعية

وقال د. علي السند - إعلامي وأكاديمي من الكويت: دول الخليج تمر بتحوّلات اجتماعية تمس الهوية وتمس نظرة المنطقة لنفسها وتقديمها للعالم ونحن أحوج ما نكون لانتقاء النخب هذه الفترة وإثارة النقاش حول موضوع الهوية.