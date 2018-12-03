حصـــار قطــر يـدمــر مجلـس التعــاون

كتب - إبراهيم بدوي:

أشاد غاري سيك، العضو السابق فى مجلس الأمن القومي الأمريكي، بنجاح قطر في تصحيح الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الخليجية، مؤكداً أن تعزيز مكانة قطر إحدى الإيجابيات الهامة خلال الأزمة الراهنة.

وقال في حوار مع الراية على هامش مشاركته في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية بالدوحة: إن ثمة معركة داخل الإدارة الأمريكية في واشنطن حول إنهاء الأزمة الخليجية، وبينما تريد وزارة الدفاع الأمريكية نهاية للأزمة، يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير ملتزم بحلها.

وأكد أن الرئيس ترامب يفهم الأزمة الآن ولكنه غير ملتزم حقاً بحلها، وهناك أطراف أخرى داخل الإدارة الأمريكية مهتمّة بالوصول إلى حل، وعلى وجه الخصوص، وزارة الدفاع التي تريد نهاية لهذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: إن الرئيس ترامب يبذل جهداً كبيراً لبناء تحالف من السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل ليشكل نواة سياسة أمريكا في المنطقة. وإذا تداخل ذلك مع دعم الولايات المتحدة لدولة قطر فيما يتعلق بالوضع الراهن، فإن هذا يعني أن هناك معركة تدور داخل واشنطن، ولا نعلم ما يمكن أن تُسفر عنه.

وشدّد العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي على أن الأزمة الخليجية ضخمة ولا ينبغي تجاهلها بدعوى التركيز على إيران. وشدّد على أهمية دعم جهود حل النزاعات الأخرى بالمنطقة مثل الحروب الأهليّة الدائرة حالياً في سوريا واليمن.. وغيرها من التفاصيل في نص الحوار التالي:

• ما تقييمكم للعلاقات الثنائيّة بين قطر والولايات المتحدة في الوقت الراهن؟

-- العلاقات القطرية الأمريكية ممتازة، والواقع يشير إلى أن الكثير من الجهود الأمريكية العسكرية في المنطقة تتمركز في قطر، ما يبرز أهمية هذه العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

• كيف ترى الموقف الأمريكي من أزمة حصار قطر الجائر؟

-- الأزمة الراهنة جعلت الأوضاع معقدة، وفي البداية وافق الرئيس الأمريكي على هذا الوضع، وظهر وكأنه يقول إن كل شيء على ما يرام، ولكنه بدأ يغير رأيه فجأة، وأعتقد أن هذا هو الموقف الصحيح للولايات المتحدة، ولكنني لا أرى جهوداً كبيرة من الولايات المتحدة للتدخل وحل الخلاف.

شريك استراتيجي

• يرى البعض أن الولايات المتحدة لم تقم بدورها لحل الأزمة الخليجية؟

-- قطر شريك استراتيجي للولايات المتحدة ورد الفعل الأمريكي في بداية الأزمة كان خاطئاً، ومن وجهة نظري، كان على الرئيس ترمب أن يتدخل على الفور، وكان عليه أن يقول إن هذا ليس أمراً مقبولاً ويجب إيقافه، ولكنه لم يفعل.

ومن جهة أخرى، رأينا وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، وتدخلهما لاحقاً لتصحيح الأوضاع ولكنهما لم يحصلا على الدعم الكامل من البيت الأبيض.

وأدركت قطر أن الحكومة الأمريكية مكونة من أطراف مختلفة، وما يمكنني قوله هو أن الرئيس ترامب يفهم المشكلة الآن ولكنه غير ملتزم جدياً بحلها، وهناك أطراف أخرى داخل الإدارة الأمريكية مهتمه بالوصول إلى حل، وعلى وجه الخصوص، وزارة الدفاع التي تريد رؤية نهاية لهذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

استقرار المنطقة

• لماذا تهتم وزارة الدفاع الأمريكية بحل الأزمة؟

-- لأن لها تأثيراً مدمراً على مجلس التعاون الخليجي، وهو أحد الركائز الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة في سياسات الأمن الأمريكية، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الأزمة ضارّة للغاية.

ولكن مرة أخرى، أقول إن الولايات المتحدة لها أهداف متعدّدة، وإذا كنت مستوعباً لما يحاول الرئيس ترامب فعله، فإنه يبذل جهداً كبيراً لبناء تحالف من السعودية والإمارات ومصر على وجه الخصوص، وإسرائيل ليشكل نواة سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة. وإذا تداخل ذلك مع دعم الولايات المتحدة لدولة قطر فيما يتعلق بالوضع الراهن، فإن هذا يعني أن هناك معركة تدور داخل واشنطن، ولا أعلم ما يمكن أن تسفر عنه.

• هل يعني ذلك أنه من الممكن أن يحدث تغيير في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الخليجية قريباً؟

• • لا أرى أي شيء في الوقت الراهن يجعلني أعتقد أنه سيكون هناك تغيير جذري في الموقف الأمريكي، ربما تكون هناك تغييرات بسيطة ولكن لا أرى أي شيء يوحي بأن الولايات المتحدة سوف تغيّر سياساتها فجأة وتسير في اتجاهات مختلفة وإذا حدث ذلك فستكون مفاجأة بالنسبة لي.

تحالف مركزي

• لكن كيف يمكن بناء هذا التحالف الذي تريده الولايات المتحدة في ظل استمرار أزمة الخليج، وغيرها من أزمات المنطقة؟

-- التركيز على بناء تحالف مركزي هدفه الوحيد هو التصدي لإيران. وتكتظ المنطقة بالعديد من الأزمات وهناك الكثير من القضايا المهمة يتم تجاهلها بسبب هذا التركيز التام على إيران فقط. ومسالة إيران مهمة ولكنها ليست المسألة الوحيدة في المنطقة، فهناك حروب أهلية في سوريا واليمن وغيرها من المشكلات التي تحتاج إلى حل قبل التفكير في أشياء أخرى. وبغض النظر عما يقوله الرئيس ترامب، فإن إيران ليست هي المشكلة الوحيدة فهي حاضرة في كلتا الأزمتين في سوريا واليمن ولكن التواجد الإيراني في الأزمة اليمنية لا يفسر الحرب الأهلية الدائرة هناك، فهناك أسباب مختلفة تماماً، وإيران تدعم بالفعل طرفاً في هذا النزاع وربما تدعم أطرافاً مختلفة لا ندعمها ولكن الواقع هو أن هناك مشكلات أخرى يجب التعامل معها فى هذه المنطقة ومنها الأزمة الخليجية وهي مشكلة ضخمة للغاية وليس لها أي علاقة بإيران.

مبيعات الأسلحة

• يرى البعض أن الولايات المتحدة تصنع الخوف في المنطقة بفزاعة إيران، للحفاظ على مبيعات الأسلحة، ما تعليقك على ذلك؟

-- نعم.. أعتقد أن هذا ليس تفسيراً سيئاً لما يحدث، والولايات المتحدة تريد دول المنطقة أن تحل نزاعاتها بنفسها بدون التدخل الأمريكي وأدرك جيداً أن البعض في هذه المنطقة، لا يحب ذلك ويعتقدون أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تتدخل أكثر، ولكن الرد من واشنطن هو أنه يجب عليكم أن تعتنوا بمشاكلكم بأنفسكم.

مكانة قطر

• ألا تفرض قيادة الولايات المتحدة للعالم، التزامات للمساهمة في حلحلة الأزمات؟

-- الولايات المتحدة أصبحت مترددة جداً وبعد تدخلها فى المنطقة بدأت تتراجع وحدث ذلك مع إدارتي أوباما وترامب حيث إن الكثير من سياساتهما متشابه تجاه المنطقة.

• أخيراً.. كيف ترى تعامل قطر مع أزمة الحصار؟

-- قطر تعاملت مع الأزمة بصورة جيّدة للغاية وبذلت جهداً جيداً لتوضيح الرؤية للإدارة الأمريكية ونجحت في ذلك والكثيرون يثمنون هذا الجهد وأصبحوا على دراية بمكانة قطر وهي من الجوانب الإيجابية لهذه الأزمة وسيكون مثيراً للاهتمام أن نرى كيف سيتعزّز ذلك مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.