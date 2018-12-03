حصـــــر ذوي الإعاقـــــة الراغبيــــن بالعمـــــل

كتبت: منال عباس:

علمت الراية أن إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت بحصر أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل وتقييم حالاتهم وتحديد نوع الوظيفة المناسبة لكل فرد بالتعاون مع مركز قطر لإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المصدر لـ الراية: إنه تم إعداد خطة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع مدرسة التمكين ووضع حقيبة تدريب وفقاً لوضع كل حالة، والتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي لدراسة برنامج الجسر التدريبي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونوه إلى أنه وفي إطار التمكين والتأهيل أقيمت عدد من البرامج التدريبية والمشاركات وورش العمل لهذه الفئة والتي من بينها ورشة حول قانون الموارد البشرية، والمشاركة في معرض التوعية والوسائل المساندة، ولفت إلى استقبال عدد كبير من طلبات التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين بالعمل، وتقييم حالاتهم وتحديد نوع الوظيفة المناسبة لكل فرد من هذه الفئة بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة وإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

توظيف مستمر

ودشّنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قاعدة بيانات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحديث واستكمال بيانات الأفراد، كما تم الاتفاق مع كل من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة الصحة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتوفير بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة المتوفرة لديهم وضمها إلى قاعدة البيانات، وبلغ عدد المسجلين بقاعدة البيانات (9928 ) شخصاً من فئة ذوي الإعاقة، و(2075) شخصاً من كبار السن.

وقال المصدر: إن توظيف ذوي الإعاقة مستمر ويحدَّد ذلك حسب نوع الإعاقة وقدرة المعاق على تحمّل الوظيفة، وذلك ضمن برنامج آلية التوظيف التي اعتمدتها الوزارة في أبريل الماضي، وأكد التقبل الكبير من قبل الجهات المختلفة لاستيعاب ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لهم، حيث إن هذه التجربة عكست التعاون في هذا المجال، ونوه بأن هناك عدداً كبيراً من أصحاب الإعاقات الخفيفة يعملون في المجال القانوني في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية ولم تحد إعاقتهم من التطور في مجال تخصصهم.

وقامت إدارة شؤون الأسرة بالوزارة خلال الفترة الماضية بطباعة عدد كبير من الكتيبات لتوزيعها على الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية بشأن قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، بالإضافة إلى تنظيم ورش وطباعة كتيبات للأطفال المصابين بطيف التوحد، كما قدّمت الإدارة خدمات لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين متمثلة في خدمة فك أسهم مسيعيد وخدمة تقديم الاستشارات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مؤشرات إيجابية

ولفت المصدر إلى المؤشرات الإيجابية التي صاحبت عملية التوظيف الجديدة على الرغم من الإشكاليات المُصاحبة والتي في معظمها كانت بسبب المتقدّمين للوظائف أنفسهم، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بتوظيف أعداد كبيرة من القطريين في مختلف المجالات، وسعي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتنسيق مع الجهات لاسيما في القطاع الخاص لتوفير وظائف للمواطنين وطرحها من خلال الآلية الجديدة للتوظيف وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت من قبل الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لإلزام الجهات الحكومية بتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2% من مجموع الوظائف في الجهات الحكومية وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على توفير كل ما يعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم،وتطوير قدراتهم ما يُعزّز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الخدمات المقدّمة لهم من قبل الوزارة والمراكز والمؤسسات المختلفة، وسن القوانين والتشريعات التي تمكّنهم من الوصول إلى الاستقلالية والمشاركة الفعّالة في المجتمع.