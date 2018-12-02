لم يحدث أي تسريب للاختبارات من قبل

كشف الأستاذ إبراهيم رجب الكواري مدير إدارة مركز معلومات الطلبة بقطاع شؤون التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي أن أعمال طباعة اختبارات الشهادة الثانوية والحلقات جرت على مدار 24 يوم عمل متواصل، مؤكداً وجود لجنة مختصة بالتدقيق للنظر في الأوراق بعد الطباعة والتأكد من وضوح الأسئلة.

وقال الكواري، خلال ندوة استضافتها الراية لمناقشة استعدادات وزارة التعليم لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول: استلمنا جميع الاختبارات قبل شهر، وباشرنا على الفور أعمال الطباعة لثماني مواد.. مشيراً إلى قيام الإدارة بطباعة اختبار الحلقات الأولى والثانية لـ 500 طالب وطالبة من المنضمين لنظام تعليم الكبار، ومن المقرر توزيع 3500 نسخة من كراسات الاختبار على 22 مدرسة سيؤدي طلبة تعليم الكبار الاختبارات بها.

وأوضح أنه قبل إجراءات تجهيز مركز الإنتاج يتم إرسال كتاب موجه من هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى وزارة الداخلية لتأمين مركز الإنتاج والكنترول العام للشهادة الثانوية، كما يتم المطالبة بتوفير دوريات لتأمين وتسهيل وصول الاختبارات إلى مدارس المناطق الخارجية، مطمئناً الجميع بأن الاختبارات مؤمنة ومحفوظة وجاهزة للتوزيع على المدارس في الأوقات المحددة.

وأضاف: الدوريات المختصة بتأمين الاختبارات ليست لحراسة صناديق الأوراق وإنما لتأمين وصول السيارات نظراً لوجود ضباب أو لاحتمال وجود حادث أو اختناق مروري، حيث تسهل الدوريات وصول الاختبارات إلى مقار اللجان بمدارس المناطق الخارجية.

وتابع: الإجراءات المتبعة لتسليم وتسلم الاختبارات تتم وفق محاضر رسمية، وصناديق الاختبارات مشمعة بشعار الوزارة ويتم فتحها بموجب محضر رسمي بحضور ممثل عن هيئة التقييم ومدير المدرسة، ومن ثم الدوريات يتم الاستعانة بها لتسهيل وصول الاختبارات إلى مدارس المناطق الخارجية البعيدة عن مركز الإنتاج وليست لحراسة الأسئلة. وأشار إلى تقسيم مدارس المناطق الخارجية إلى ثلاث مناطق أولها منطقة الشمال وتضم مدارس الخور وسميسمة والشمال ويتم تخصيص 7 سيارات لتوصيل الأسئلة إليها برفقة إحدى دوريات الشرطة، والثانية تشمل مدارس الشحانية والجميلية ودخان، بينما تضم الثالثة مدارس روضة راشد والكرعانة. وعن أبرز الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الإدارة لمنع تسرب الاختبارات، قال: لا بد من التفرقة بين التسريب والغش، فالتسريب يكون قبل الاختبار، أما الغش فيكون داخل لجان الاختبار.. ونؤكد أنه لم يحدث أي تسريب للاختبارات من قبل. وأوضح أن الإدارة تتبع إجراءات وقائية تضمن الحفاظ على سرية الاختبارات، منوهاً بأن الفريق المعني الموجود بالإدارة يؤدي القسم أمامي كرئيس للجنة الطباعة، وجميع من يدخلون للمطبعة السرية محددون وليس لديهم أقارب من الدرجة الأولى بالمدارس. وقال: أختار فريقاً بعيداً عن الشبهات منعاً لأي تسريب.

خطوط ساخنة للرد على استفسارات المدارس خلال الاختبارات

عن دور التقييم في تقديم الدعم للمدارس خلال الاختبارات للرد على أي استفسارات ميدانية أو تقديم التوجيه للمدارس إذا لزم الأمر، أكد الأستاذ إبراهيم الكواري أن الإدارة أصدرت تعميماً للمدارس بأرقام الخطوط الساخنة الخاصة بذلك. وأوضح أن هناك خطوطاً ساخنة تتعلق بواضعي الاختبارات، مبيناً أن هناك أيضاً أرقاماً خاصة بالكنترول العام وإدارة تقييم الطلبة متاحة أمام المدارس للتواصل حال حاجة المدارس للدعم أو أخذ الرأي في أي قرارات أو لتوضيح أي إجراءات وللرد على الاستفسارات أيضاً. وأشار إلى أن أبرز الاستفسارات التي ترد تتعلق بأسئلة يتوقف أمامها بعض الطلبة حيث يكونون غير قادرين على فهم السؤال، لافتاً إلى أن واضعي الاختبارات يكونون متوفرين عبر الخطوط الساخنة ومستعدين للرد على أي استفسارات إذا تطلب الأمر ذلك.

طباعة كراسة الاختبار بالرقم الشخصي للطالب واسم المدرسة

أكد مدير إدارة مركز معلومات الطلبة أن الإدارة لديها نظام تكنولوجي ذكي ويتم طباعة جميع كراسات الاختبار عبر نظامنا الوطني لمعلومات الطلبة مدرجاً بها الرقم الشخصي للطالب، منوهاً بأن كل كراسة اختبار تخرج من المطبعة خاصة بمدرسة محددة وطالب بعينه.

وعن تأمين المطبعة السرية، قال: المطبعة مؤمنة بالكامل وبها كاميرات وعليها حراسة من إدارة الحراسات بوزارة الداخلية على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن دخول المطبعة السرية أو مركز الإنتاج لا يكون إلا عبر البطاقات الشخصية لأشخاص محددين فقط.

الاختبارات تكون بالمدارس 8 صباحاً

حول تأخر وصول الاختبارات إلى بعض المدارس، خاصة بالمناطق الخارجية وإمكانية تعويض الطلاب عن الوقت الضائع من زمن الاختبار، أكد الأستاذ إبراهيم الكواري أن جميع الاختبارات تكون موجودة بالمدارس في الثامنة صباحاً ويتم استلام المظاريف وفتحها في المدرسة بموجب محضر رسمي بحضور أخصائي التقييم.

وقال: إذا تأخرت الأسئلة على الطلبة يتم تعويض الطلبة عن الوقت ولو كان مقداره 10 دقائق. وأوضح أنه في حال وجود ضباب أو مطر يبلغ الموصل “مستلم الاختبار” بالحضور قبل الموعد المحدد له بنصف ساعة.

وقال: نحن موجودون وعلى أهبة الاستعداد وجاهزون للقيام بالأعمال المنوطة بنا على الوجه الأكمل، لافتاً إلى أنه يتم تسليم الاختبارات فجر كل يوم اختبار.