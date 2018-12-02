الأزمة الخليجية لم تعق تعزيز علاقاتنا مع قطر

كتب: إبراهيم بدوي:

قال سعادة السيد نثابول كانتاهيران، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، إن الأزمة الخليجية الراهنة لم تمنع تايلاند من تأكيد رغبتها القوية في تعزيز العلاقات مع قطر، لافتاً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين لما يقرب من 3 مليارات دولار العام الجاري، وحفاظ قطر على مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند.

جاء ذلك، في احتفال أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني لمملكة تايلاند، بحضور الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة إبراهيم فخرو، مدير المراسم بوزارة الخارجية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة.

نمو التجارة

وأكد السفير كانتاهيران نمو حجم التجارة المتبادلة مع قطر قائلاً إنه خلال عام 2017، بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 2.82 مليار دولار أمريكي، ليرتفع إلى 2.94 مليار دولار خلال التسعة أشهر من هذا العام. وقال: إن قطر لا تزال أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال لتايلاند، وارتفعت الصادرات من تايلاند إلى قطر بنسبة 35٪ تقريباً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأضاف نشهد معاً التقدم الإيجابي والمستقبل المُشرق لأعمالنا وتجارتنا.

علاقات متميزة

قال السفير كانتاهيران: إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر ومملكة تايلاند في 7 أغسطس 1980، نجح البلدان في إقامة علاقات صداقة ممتازة وودية من خلال زيادة التعاون المستمر في مختلف المجالات، مثل التجارة والطاقة والسياحة، إلى جانب تبادل زيارات منتظمة رفيعة المستوى بين أعضاء العائلة المالكة والمسؤولين الحكوميين.

وأوضح أن السفارة تعمل بجد لتعزيز الثقافة التايلاندية في قطر من خلال العمل مع السلطات المحلية وقطاع الأعمال في قطر لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات، مثل “عرض الموسيقى الكلاسيكية التايلاندية”، بالتعاون مع الحي الثقافي (كتارا) يوم 13 سبتمبر الماضي وأسبوع الطعام التايلاندي المستمر حتى 5 ديسمبر الجاري.

30 ألف قطري

قال السفير كانتاهير: إن بلاده ترحّب بأكثر من 30 ألف سائح قطري سنوياً، لقضاء عطلتهم للسياحة والعلاج. وأضاف: يسعدنا أن الخطوط الجوية القطرية تعتبر بلدنا إحدى الوجهات الرائدة، وقد وسّعت بالفعل خدماتها من خلال توفير أكثر من 60 رحلة أسبوعية إلى خمس مدن رئيسية، ما يساعد على جذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم إلى تايلاند.

وأعرب سفير تايلاند عن خالص امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وحكومة قطر على الاهتمام الجيد، وتوفير فرصة العيش والعمل للشعب التايلاندي في قطر. وقال إن بلاده على استعداد لمساعدة قطر في تحقيق الرؤية الوطنية للبلاد واستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.