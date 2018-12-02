حصار قطر كشف عن توتر مكبوت في العلاقات الخليجية

كتبت - هبة البيه وقنا:

انطلقت أمس أعمال الدورة الخامسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

وتأتي أهمية هذه الدورة من المسارين اللذين يؤسسانها وهما “التحوّلات الاجتماعية في دول الخليج العربية: إشكالية الهوية والقيم” و“العلاقات الخليجية الأمريكية”.

وافتتح أعمال المنتدى، الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي، ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية.

وأكد قبلان في كلمته الافتتاحية أن المنتدى بات منبراً أكاديمياً لدراسة شؤون منطقة الخليج العربي وعلاقتها بجوارها والإقليم والعالم، وأنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية جرى تكريس المنتدى باعتباره أحد البرامج البحثية المتميزة للمركز العربي كتقليد سنوي يعقد في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

ولفت إلى أن دورة هذا العام ستتناول قضايا التحولات الاجتماعية وإشكالية الهوية والقيم في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما أن أزمة حصار قطر قد كشفت عن توتر مكبوت في العلاقة بين الهويات التقليدية (الوشائجية والقرابية) والتي كان النظام السياسي الاجتماعي في بلدان الخليج يكرّسها ويمأسسها في الوقت نفسه الذي يحاول أن يعمّق فيه خطاب المواطنة والهوية الوطنية.

التحوّلات الاجتماعية

إلى ذلك أكد عدد من الباحثين على أن التحولات الاجتماعية التي طرأت على دول الخليج العربي أثرت بدورها على الهوية الوطنية لديهم، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي أدراتها د.هند المفتاح ، محور التحولات الاجتماعية بدول الخليج العربية لمنتدى دراسات الخليج إشكالية الهوية في بلدان الخليج، قدّم فيها الباحث محمد غانم الرميحي عرضاً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرّضت لها دول الخليج العربية قبل وبعد دخولها اكتشاف النفط.

ولفت الرميحي إلى أن مجتمعات دول الخليج العربية تشكّلت وتكوّنت في ظلال نسيج اجتماعي صحراوي، فلها من العلاقات الاجتماعية ما تفرضه الصحراء، كما أنها تشكّلت في ظلال البحر؛ أي إن عدداً كبيراً من أبنائها ركبوا البحر للتجارة والغوص للبحث عن اللؤلؤ أو صيد الأسماك.

وأوضح: أن هذه العوامل راوحت بين المد والجزر في دفع مجموعات من مناطق الشح إلى مناطق الوفرة؛ فأصبحت مجتمعات الخليج الساحلية (مجتمعات هجرة) تداخل فيها أبناء الشمال والجنوب.

في السياق ذاته، ركّزت الباحثة كلثم الغانم على مدى قدرة شعوب دول الخليج العربية على تحقيق الانسجام ما بين المسألة التاريخية في الخليج والمتمثلة ببعدها الديني وإرثها التاريخي؛ الذي يحاول إعادة الظهور من جديد في ضوء التحديات الجوهرية الراهنة التي تواجه دول الخليج العربية، وبين الواقع الراهن الذي يعيشه المواطن الخليجي في دول الخليج العربية.

على مستوى مواز، ناقشت الباحثة مريم الحمادي الهوية الوطنية القطرية من خلال التركيز على متحف قطر الوطني الجديد والمتوقع افتتاحه في أبريل 2019، وتعمّقت الباحثة في مناقشة الجدل المثار بين المتخصّصين والقائمين على أعمال المتحف الجديد ما بين الرغبة في عرض هوية موحّدة لقطر وعرض التنوع الثقافي للهوية داخل المجتمع القطري.

وفي السياق ذاته، افتتح مهران كامرافا الجلسة الثالثة من محور التحوّلات الاجتماعية في الخليج العربي، ولفت إلى أن المدن والتطور العمراني في دول الخليج العربية شكّل فضاءات مدنية وحداثية ناجحة نسبياً لتستقطب المواطنين والعمّال من جميع أنحاء العالم.

وفي الجلسة الأولى من محور العلاقات الخليجية الأمريكية كشف الباحث دانيال سيروير عن أهمية إمدادات الطاقة في العلاقة بين الطرفين، فيما قدّم المداخلة الثانية الباحث مروان بشارة، حيث اعتبر أن العلاقات بقيت ثابتة وتعزّزت خلال العقود الأربعة الماضية، على الرغم من التقلبات والصعوبات المختلفة نهاية الحرب الباردة. واختتم بأن العلاقة الخليجية - الأمريكية تبدو اليوم أكثر وضوحاً، إذ تُضاعف بعض دول الخليج استثماراتها السياسية والمالية للضغط على صنّاع القرار الأمريكيين، وتنسّق جهودها مع جماعات الضغط الإسرائيلية لتحقيق أقصى تأثير.