معهد النور يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

كتب ـ مصطفى عدي:

احتفل معهد النور للمكفوفين باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام، وقد شهدت الاحتفالية التي أقيمت في قطر مول فعاليات ترفيهية وعروض مسرحية شارك فيه طلاب معهد النور للمكفوفين.

وقالت أمل البوعينين القائم بأعمال المدير التنفيذي بمعهد النور: إن الاحتفال يهدف إلى إظهار مدى الاهتمام بذوي الإعاقة.

وأشارت إلى ضرورة التأكيد على أن المعوق هو إنسان طبيعي يستطيع من خلال التدريب والتمكين أن يكون فردًا منتجًا في مجتمعه لا عالة عليه ، حيث إن برامج التدريب أعطت فرصة للمعوق أن يكون قادرًا على المنافسة، إيمانا بأن المعوق له القدرة على التعاون، والمشاركة، والمنافسة الإيجابية، والتمسك بالوظيفة، ورفع روح العمل وأخلاقيات العمل، وتعزيز فهم القضايا المرتبطة بالعجز، ولن ننسى أن هناك بعض المعوقين الموهوبين المبدعين ينتظرون البيئة الحاضنة التي تدعم هذه الموهبة وتخرجها لأرض الواقع ودعم البحوث وجمع البيانات الخاصة بذوي الإعاقة محليًا وعالميًا.

أوضح خالد الشعيبي مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع في معهد النور للمكفوفين، أن الهدف من هذا اليوم هو إزالة الحواجز التي تعوق الاندماج في المجتمع وكذلك تذكير العالم بأسره أن هؤلاء الناس موجودون على كوكب الأرض ولهم كافة الحقوق وعلينا دمجهم دمجًا كليًا سواء كان في العمل أو المجتمع أو المحافل والاحتفالات والمناسبات.