1400 مادة مصورة على قناة الوزارة على يوتيوب

دعا الأستاذ حسن عبد الله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من الشروح التعليمية المصورة التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وقال المحمدي، خلال ندوة استضافتها الراية لمناقشة استعدادات وزارة التعليم لاختبارات نهاية الفصل الأول، إن الوزارة وفرت 1400 مادة مصورة على قناة الوزارة بموقع يوتيوب ولدينا 3 ملايين مشاهدة للشروح التعليمية المصورة.. مشيرا إلى أن نسبة الدخول إلى قناة الشروح التعليمية المصورة من قطر وحدها بلغت 36% وفقا لإحصائيات آخر شهر، فضلا عن وجود نسب دخول مختلفة من دول عربية وأوروبية، نظرا لأن المعايير الدراسية موحدة بين الدول وبخاصة في المواد العلمية.

وأشار إلى أن عدد المشتركين ارتفع بنسبة كبيرة حيث وصل إلى 22 ألف مشترك مقارنة بالعام 2017 حيث بلغ عدد المشتركين في آخر إحصائياته 13 ألف مشترك. وقال: نحن مستمرون في تحديث الشروح التعليمية المصورة في كل المواد ولجميع الصفوف.

وأكد أن كل المدارس قبيل الاختبارات تقوم بإجراء مراجعة شاملة مجانية لجميع الطلبة على ما تمت دراسته من معايير، داعيا إلى الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الاختبار يحتاج إلى استعداد مبكر واهتمام من الطلبة منذ بداية العام، داعيا أولياء الأمور إلى تهيئة الجو المناسب للطلبة للاستذكار والمراجعة.

وأكد أن الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي توجد به العديد من نماذج الاختبارات والتي تم توفيرها لكافة الطلاب بالتعاون مع قطاع شؤون التقييم بالوزارة.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالأرقام

126113 طالباً وطالبة يتقدمون

لاختبارات الشهادة الثانوية والنقل

12113 طالباً وطالبة يتقدمون

لاختبارات الشهادة الثانوية

114 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات صفوف النقل

250 طالباً وطالبة محرومون من دخول الاختبارات

61 لجنة اختبار للشهادة الثانوية

منها 32 لجنة بنين و29 لجنة إناث

محكمان وموجه تربوي لوضع اختبار المادة

مراقبان من خارج المدرسة

في كل لجنة اختبار للشهادة الثانوية

25 إلى 27 طالباً أو طالبة في كل لجنة

اختبار لجميع الصفوف

22 طالباً أو طالبة في كل لجنة

اختبار للشهادة الثانوية العامة

40% من الدرجات الفصل الأول و60% للثاني في الثانوية

110 موظفين بكنترول الشهادة الثانوية العامة

متر مربع حدود المسافة بين الطالب وزميله بلجنة الاختبار

71 ملاحظاً الحد الأقصى

للملاحظين في المدرسة الواحدة

السماح باستخدام آلات الحاسبة “Es-85 أوEs-82أوFx-85Es” للثانوية

15 دقيقة الحد الأقصى

المسموح به للتأخر عن الاختبار

92 ألفاً و500 كراسة اختبار للشهادة الثانوية العامة

24 يوم عمل متواصل لإنجاز

أعمال طباعة اختبارات الشهادة الثانوية

10% نسخ احتياطية من كراسات الاختبار لكل مدرسة للطوارئ

توصيل الاختبارات إلى 3 مناطق خارجية برفقة دوريات الشرطة

وصول جميع الاختبارات إلى المدارس بمختلف المناطق 8 صباحاً

حمد مرحب: سياسة التقييم الجديدة تراعي مصلحة الطلبة

أكد الأستاذ حمد مرحب رئيس قسم الإعلام بوزارة التعليم والتعليم العالي أن التعديلات الوزارية على بنود سياسة تقييم الطلبة والخاصة بانضباط الطلبة داخل لجان الاختبار أجريت بهدف مصلحة الطالب. وقال: الوزارة تضع نصب أعينها مصلحة الطالب بما يساهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي بمدارسنا.

وأضاف: الإجراءات تحقق الصالح العام وهي كفيلة بتحقيق العدالة التعليمية ومراعاة حقوق الطلبة.

وحث الطلبة على الابتعاد عن أية مشتتات والتركيز في الاختبارات، مشددا على أهمية دور أولياء الأمور في توجيه الطلبة للالتزام بالتعليمات وحسن الاستعداد للاختبارات.