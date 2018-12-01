الدوحة - الراية :

قال فضيلة د. محمد راشد المري الأستاذ بكلية الشريعة: إن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، مشيراً إلى أنه لا إيمان لمن لا صبر له، ومن يتصبّر يصبره الله، وما أعطي أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من الصبر.

وأوضح د. المري في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بجامع “المعيذر” إنه بالصبر يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الجُبن والضعف والخور، مضيفاً أن الصبر من مقامات الأنبياء والمرسلين، وحلية الأصفياء المتقين.

وبين الخطيب أنه من خلال الآيات والأحاديث استنبط أهل العلم أن للصبر ثلاثة أقسام؛ صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة.

وأضاف: أول أنواع الصبر، “الصبر على طاعة الله” وهو أن يُلزم الإنسان نفسه طاعة الله وعبادته؛ ويؤديها كما أمره الله تعالى، وأن لا يتضجّر منها أو يتهاون بها أو يدعها، فإن ذلك عنوان هلاكه وشقائه، ومتى علم العبد ما في القيام بطاعة الله من الثواب هان عليه أداؤها وفعلها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء.

الوقوع في الحرام

وتابع: أما النوع الثاني فهو “الصبر عن معصية الله”؛ وذلك بأن يمنع الإنسان نفسه عن الوقوع فيما حرّم الله عليه؛ مما يتعلق بحق الله أو حقوق عباده، فمتى علم العاقل ما في الوقوع في المحرّم من العقاب الدنيوي والأخروي أوجب ذلك أن يدعها خوفاً من علّام الغيوب.

ومضى خطيب جامع المعيذر إلى القول: أما القسم الثالث من الصبر فهو “الصبر على أقدار الله المؤلمة”؛ ومعناه أن يستسلم الإنسان لله فيما يقع عليه من البلاء والهموم والأسقام والمصائب، وأن لا يقابل ذلك بالتسخّط والتضجّر، فالله هو المتصرّف بعباده كما يشاء، فلا اعتراض عليه، له الملك وله الحمد، له الخلق وله الأمر، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

أسباب البلاء وأشار د. المري إلى أن المؤمن يعلم أن البلاء لنزوله أسباب وحكم؛ بعضها ربما يعلمها العبد وبعضها لا يعلمها إلا الله، والمؤمن يعلم أن لدفع البلاء ولرفعه أسباباً من أعظمها اللجوء والدعاء والتضرع إلى الله، والمؤمن يعلم أن ما ينزله الله بعبده المؤمن رحمة وخيراً وحكمة ورفعة للدرّجات وتكفيراً للسيئات؛ ولذلك يكون راضياً بما قدّره الله، مسلماً أمره إلى الله، محتسباً الأجر والخلف من الله الكريم.

وبيّن الخطيب أن الإنسان ربما يُصاب بمصيبة في نفسه أو مصيبة في أهله أو مصيبة في أصحابه أو مصيبة في نواحٍ أخرى، فإذا قابل هذه المصائب بالصبر وانتظار الفرج والأجر من الله، صارت المصائب تكفيراً لسيّئاته ورفعة في درجاته.

موضحاً أنه قد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في ذلك منها قوله عز وجل: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يُصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها).

بشرى للمؤمن

وأكد أن في هذه الأحاديث وما ورد بمعناها بشرى للمؤمن؛ تجعله يحتسب عند الله المصائب التي تنزل به؛ فيصبر عليها ويحتسب ثوابها عند الله؛ لأنه يعلم أن ذلك من عند الله تعالى؛ وأن سببها من نفسه؛ كما قال تعالى: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ».

وذكر أن من التوجيهات النبوية في الرضا بأقدار الله قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خير، احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله؛ ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان).

حُسن الظن بالله

ودعا خطيب جامع المعيذر إلى التفكّر في حِكم المولى في تصريف الأمور، وأنه المحمود على ذلك، وأن أي شدة صغيرة أو كبيرة خاصة أو عامة إنما فرجها بيد من هو على كل شيء قدير وأن علينا أن نُحسن الظن بالله؛ وأن لا نقنط من رحمته عز وجل ونرضى بما قدّره ونتذكر مع نزول أي مُصيبة كثرة نعم الله علينا؛ ولطفه بنا؛ وذلك من أعظم ما يهوّن المصائب.