قطر تشارك في الاجتماع العالمي حول التنمية والتعاون بين بلدان الجنوب

نيويورك - قنا: شاركت دولة قطر في الاجتماع العالمي حول التنمية والتعاون بين بلدان الجنوب بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجيّة. وشارك سعادة السفير الأنصاري كمتحدث في الجلسة الرفيعة المخصّصة للمديرين العموميين وصانعي السياسات، حيث قدّم عرضاً حول التجربة القطرية في بناء المؤسسات وبناء القدرات ودور دولة قطر في أجندة تنمية بلدان الجنوب من خلال رئاستها العديدة للمحافل والترتيبات العالميّة ذات الصلة واستضافتها للعديد من الاجتماعات العالمية حول التعاون بين بلدان الجنوب. وشارك الوفد على مدى ثلاثة أيام في الفعاليات المتنوّعة للاجتماع الرفيع الذي افتتحه أمين عام الأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المُتحدة.

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