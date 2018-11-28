بريد قطر يوصل بضائع لـ 950 متسوّقاً بكارفور

الدوحة - الراية: قامت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) بخدمة أكثر من 950 عميلاً تنفيذاً لاتفاقية موقعة مع كارفور هايبر ماركت تنصّ على توفير خدمة توصيل عربات التسوّق للمنازل لحاملي بطاقات MyClub الخاصّة عند تسوّقهم في متجر كارفور في سيتي سنتر بقيمة لا تقلّ عن 250 ريالاً قطرياً. ويمكن للعملاء التوجه مباشرةً إلى القسم المُخصّص بخدمات توصيل عربات التسوق إلى المنازل بعد استكمالهم عملية التسوق، حيث يتمّ تزويد القائمين على الخدمة بتفاصيل «عنواني» الخاصة بكل عميل، واختيار الوقت المُناسب للتوصيل.

وأشاد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المُنتدب في بريد قطر، بالمبادرة المشتركة مع كارفور، مشيراً إلى أن جودة الخدمة وراحة العملاء على قمة أولوياته.

وقال لورنت هاوسكنشت، مُدير كارفور في قطر إن كارفور يتطلع إلى تبنّي أحدث الابتكارات الخاصة بالمُنتجات والخدمات لتلبية جميع احتياجات العملاء، معرباً عن سعادته بالإقبال الذي تشهده خدمة توصيل عربات التسوق إلى المنازل، والتي تساهم في تعزيز تجربة العملاء وتوفير وقتهم. وعند استخدام خدمة التوصيل للمنازل، يتلقّى العميل رسالة نصية قصيرة تلخص تفاصيل التسليم بعد الدفع. كما يتمّ إرسال رسالة نصية أخرى قبل 20 دقيقة من موعد التسليم.