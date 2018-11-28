أشغال تنفذ خطة خمسية للسلامة على الطرق

الدوحة - الراية :

كشف المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة أن “أشغال” تتبع الخطة الخمسية (2018-2022) للانتهاء من 25 خطة تنفيذية تتعلق بتقييم ومتابعة السلامة على الطرق، بما في ذلك تحقيق السلامة بمواقع العمل وإدارة الازدحام المروري وتطبيق نظام النقل الذكي وسلامة تصاميم الطرق وصيانتها والحركة المرورية وإدارة الأصول، منوهاً بأن هذه الخطة تضم فريق طوارئ للاستجابة العاجلة لأعمال الصيانة ودراسة اللوحات الإرشادية وتأمين سلامة المشاة وإدارة الازدحام المروري خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 .

وأكد في تصريحات صحفية على هامش مشاركة هيئة الأشغال العامة في المؤتمر العالمي للسلامة المرورية بالدوحة أنه فيما يتعلق بمشاريع صيانة الطرق والأعمال اليومية التي تقوم بها الهيئة لضمان أمان مرتاديها تنفذ “أشغال” برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، لتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج منها، والذي يتضمن 475 مدرسة في كافة أرجاء الدولة، مبيناً أن الهيئة أنجزت الطرق المحيطة بـ 176 مدرسة من هذا العدد خلال عام 2018، وجارٍ الانتهاء من 42 منطقة محيطة بالمدارس، بالإضافة إلى العمل على تصميم الطرق المحيطة بـ 149 مدرسة أخرى.

وأشار إلى أن “أشغال” استطاعت خلال السنوات الماضية إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بتحقيق السلامة المرورية على الطرق، كتطوير نظام لمراقبة الأداء الشامل للسلامة على الطرق، متضمناً مؤشرات الأداء الرئيسية لشبكة الطرق على أساس نظام تصنيفات النجوم الذي يتم من خلال البرنامج الدولي لتقييم الطرق “iRAP“، بالإضافة إلى تحليل الحوادث ومعلومات أصول الطرق ووضع المبادئ التوجيهية لإدارة حركة المرور المؤقتة وعمليات تقييم السلامة على الطرق ووضع معايير أعمال الصيانة بدولة قطر.

برنامج السلامة

يذكر أن هيئة الأشغال العامة شاركت كذلك في المعرض المصاحب للمؤتمر حيث تم عرض برنامج السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس بالإضافة إلى عرض عناصر السلامة مثل الحواجز واللوحات الإرشادية وأنظمة الطرق الذكية ومسارات وجسور المشاة وغيرها.

كما شاركت الهيئة في ثلاث جلسات نقاشية مصاحبة للمعرض أولها بعنوان “الصحة والسلامة المرورية” والتي تناولت استراتيجية “أشغال” الخاصة بالسلامة المرورية والمعايير الدولية التي تتبناها للحفاظ على سلامة رواد الطريق، بينما جاءت الجلسة الثانية بعنوان “هندسة السلامة المرورية ومخاطر مستخدمي الطريق” وعقدت الثالثة تحت عنوان “أنظمة الطرق الذكية انسيابية الحركة”.

وتتطلع هيئة الأشغال العامة لمواصلة العمل مع مختلف الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لإنجاز مشروعات السنوات الخمس للاستراتيجية 2018 2022 من خلال خطة عمل تنفيذية تتضمن كافة المشاريع والإجراءات التي يعمل الجميع سوياً على تنفيذها، مستهدفين تطوير شبكة الطرق لتكون أكثر أماناً. كما تسعى “أشغال” جاهدة من خلال تلك الخطط والمشاريع لتحقيق أكبر قدر من المنفعة العامة للمجتمع وضمان السلامة على الطرق وتنفيذ الأهداف الطموحة والمحددة في استراتيجية قطر الوطنية للسلامة المرورية، تأكيداً على التزامها بدورها الأساسي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية.