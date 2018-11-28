قطر الخيرية توزّع 114 مشروعاً مدرّاً للدخل بباكستان

الدوحة - الراية :

بدعم كريم من أهل الخير في قطر أنجزت قطر الخيرية من خلال مكتبها بإسلام آباد 114 مشروعًا مدرًا للدخل للأسر ذات الدخل المحدود والمتضررين من الكوارث التي ضربت بعض المناطق وذلك في إطار جهودها الهادفة لمكافحة الفقر، والانتقال بالشرائح الفقيرة والمتضررة من الرعاية إلى التنمية، وقد بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 800 شخص.

وقالت قطر الخيرية في بيان لها أمس إن المشاريع تتوزع على ثلاثة أنواع رئيسية هي: المحلات التجارية الصغيرة، وتربية الدواجن التي تنتج البيض، والمركبات النارية ذات العجلات الثلاث فيما توزع المستفيدون على ثلاثة أقاليم من أقاليم باكستان هي: البنجاب والسند وخيبر بختونخوا، وقد تم إنجاز المشاريع في الفترة منذ بداية شهر أغسطس وحتى نهاية أكتوبر من العام الحالي 2018.

وأشار البيان إلى أنه تم توزيع 50 مشروعًا لمحل تجاري تلقى المستفيدون منها قيمة تأسيس المحل التجاري مع المواد الغذائية الجافة لهم، فيما بلغ في مجال تربية الدواجن 55 مشروعًا، تلقى كل مستفيد 25 دجاجة مع حامل للسقيا وآخر لحبوب الدواجن مع 4 أكياس من العلف، إضافة إلى التدريب على أفضل الطرق لتربيتها واستثمار المشروع بشكل مفيد ومجدٍ، فيما استفاد من المركبات النارية ذات العجلات الثلاث 9 أشخاص تم تمليكها لهم، وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين الأسر المستفيدة من الاعتماد على نفسها معيشياً وتحسين مستوى دخلها وتوفير الاستقرار النفسي لها وحفظ كرامتها الإنسانية.

وكان مكتب قطر الخيرية في إسلام آباد أنجز خلال العام الماضي 109 مشاريع تمكين اقتصادي، استفاد منها أكثر من 760 شخصًا.