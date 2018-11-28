المـنتـدى البحـثي منـصــة لتمـكـين الباحـثـين

الدوحة - الراية :

نظمت جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وبيوت الشباب القطرية أمس، أعمال المنتدى البحثي الثاني للشباب حول دور الشباب في الابتكار والتنمية المستدامة في دولة قطر، وذلك تحت شعار “اقتصاد المعرفة يساوي الرفاهية للجميع”.

ويتخلل المنتدى الشبابي العديد من الجلسات النقاشية والأوراق البحثية حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاه للجميع، والتعليم للجميع، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وسبل الوصول إلى مدن ومجتمعات وبيئة مستدامة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.

وأكدت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا بدور المنتدى في صقل مهارات الشباب وبناء قدراتهم في مجال البحث العلمي الرصين.. وقالت “يُعد هذا المنتدى منبرًا للشباب، وصوت الطالبات والطلاب، يلتقون ويعرضون أبحاثهم ويدلون بآرائهم في الأولويات الاجتماعية والاقتصادية مجسدين بذلك شعورًا عاليًا بالمواطنة والانتماء”.

وأشارت إلى أن المنتدى فرصة ثمينة لتطوير المناهج والمعارف وتمكين الشباب من الأبحاث الأصيلة والمبدعة الفردية والتعاونية في مختلف اختصاصات ومتطلبات التنمية المستدامة لدولة قطر.

وأكد السيد عبدالله الكبيسي رئيس قسم الشؤون العربية والإسلامية في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن المنتدى فرصة طيبة للحوار البناّء بين الطلبة لتقييم ومناقشة ما قاموا به من بحوث ودراسات على أساس علمي وإنساني، سعياً إلى تنمية مواهبهم، واكتشاف إمكاناتهم الإبداعية والابتكارية.

وأشار إلى أن المنتدى يساهم في تعزيز مجالات التفكير الإبداعي والناقد لدى الطلبة، وتوظيفها في حل المشكلات وقيادة مشروعات التنمية المستدامة، وإجراء الحوار الهادف واحترام الآخر والتنوع الثقافي والحضاري للشعوب.

وتخلل المنتدى الشبابي العديد من الجلسات النقاشية والأوراق البحثية حول مواضيع: الصحة الجيدة والرفاه للجميع، والتعليم الجيد للجميع، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ومدن ومجتمعات وبيئة مستدامة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.

واختتم المنتدى فقراته بتوزيع الشهادات على المشاركين وتكريم الأبحاث والملصقات الفائزة، سعيًا لدعم الباحثين وتشجيعهم على العمل والابتكار.

وقد حضر المنتدى كل من: الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا و السيد عبدالله الكبيسي رئيس قسم الشؤون العربية والإسلامية في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وممثلي بيت الشباب القطرية وكوكبة من الباحثين والمهتمين بالابتكار والتنمية المستدامة، العديد من مدارس المرحلة الثانوية ومنها: نور الخليج العالمية و المدرسة السودانية و أكاديمية الكون العالمية و مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين والمدرسة الهندية (MES) ومدرسة الشرق الأوسط الدولية، وتختلف النسخة الحالية بمشاركة شباب وفتيات من سلطنة عمان الشقيقة.