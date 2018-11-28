25% نسبة انخفاض وفيات الحوادث المرورية

اختتمت أمس أعمال المؤتمر العالمي للسلامة المرورية الذي نظمته وزار الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر على مدى اليومين الماضيين بحضور ممثلي 60 دولة من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين في مجال السلامة المرورية.

وخلال الجلسة الختامية استعرض العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أبرز التوصيات التي خلص إليها المؤتمر حيث جاء فيها أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية حققت تحسنا ملحوظا في مستوى السلامة المرورية حيث انخفضت أعداد وفيات الحوادث المرورية في قطر بمقدار 25% مقارنة بالعام 2013.

وأضاف: تقديرا لهذا النجاح حصلت قطر على الجائزة الدولية لإدارة السلامة المرورية 2018، من صاحب السمو الملكي الأمير مايكل أوفكنت، لافتاً إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة تعزيز نظام السلامة المرورية الحالي في الدولة للمحافظة على النتائج الحالية والعمل المستمر لخفض معدلات الحوادث المرورية، لنصل إلى انخفاض بمقدار 50% من عدد الوفيات بحلول عام 2022 لتكون دولة قطر مستعدة لاستقبال كأس العالم 2022 بنجاح علاوة على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمشاركة في الاتفاقيات ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

كما أوصى المؤتمر بأهمية تعزيز دور أنظمة النقل الذكية ليس فقط في حل مشكلات الاختناقات المرورية، بل أيضا في تحسين السلامة المرورية والحد من بعض المخالفات أو السلوكيات الخاطئة من مستخدمي الطرق والتأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمرور والحوادث المرورية، تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية بحيث تكون متاحة للجميع.

وأضاف العميد المالكي أن المؤتمر أوصى أيضا بالتأكيد على أهمية تطوير عمليات التحقيق في الحوادث المرورية، لمعرفة أسباب هذه الحوادث، ووضع حلول فعالة لها، كما أوصى بالتأكيد على دور البحث العلمي والتعاون مع المراكز البحثية المحلية والعالمية، لإيجاد حلول علمية تكنولوجية مبتكرة والاستمرار في تعليم وتعزيز مفاهيم السلامة المرورية لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد والكليات المدنية والعسكرية وتبني المبادرات والابتكارات المحلية الهادفة إلى توفير السلامة المرورية في محيط المدارس والحافلات المدرسية.

وتوجه العميد المالكي بالشكر للمشاركين بحلقات وورش المؤتمر قائلا: لقد أثريتم حلقات المؤتمر المختلفة بنقاشاتكم البناءة وأفكاركم النيرة. مضيفا: لقد كان لأوراقكم وعروضكم التي قدمتموها في المؤتمر الأثر الكبير في إنجاحه والخروج بهذه النتائج والتوصيات المستخلصة من الممارسات والتجارب الناجحة، والتي سوف تعمل كافة الجهات المسؤولة عن السلامة المرورية على تطبيقها والاستفادة منها في تطوير وتجويد أدائها، بما يحقق الأهداف التي من أجلها تم تنظيم هذا المؤتمر الذي ناقش أهم القضايا والموضوعات التي تهم السلامة المرورية على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف: اسمحوا لي أن أتقدم إليكم جميعا باسم اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للسلامة المرورية بالشكر على مشاركاتكم في هذا المؤتمر وإنجاح فعالياته المختلفة، وأخص بالشكر ضيوفنا من الخارج أساتذة الجامعات والخبراء والمختصون في مجال السلامة الذين قبلوا الدعوة وحضروا وقدموا عصارة فكرهم وجهدهم في هذا المؤتمر كما أشكر المشاركين من الداخل من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين على ما قدموه من أوراق وعروض حول الموضوعات التي تمت مناقشتها في المؤتمر، كما لا يفوتني أن أشكر الرعاة على رعايتهم لهذا المؤتمر الحيوي الذي ما كان ليقوم لولا الدعم الذي قدموه إليه، كما أشكر كافة الجهات التي شاركت في المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر على مشاركتهم الفاعلة وعرض منتجاتهم وخدماتهم ذات العلاقة بالسلامة في هذا المحفل الدولي، كما أشكر وسائل الإعلام المختلفة على تغطيتها لأعمال المؤتمر واضطلاعها بدورها الفاعل في نشر الوعي بأهمية السلامة على الطرق للفرد والمجتمع.

وأضاف: الشكر موصول للجهات التي عملت على تنظيم المؤتمر من أفراد ومؤسسات على هذا التنظيم الرائع وعلى الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل إنجاح المؤتمر شكلا ومضمونا.



لضبط مخالفات السرعة.. اللواء الخرجي:

زيادة الرادارات المتحركة على الطرق السريعة

انخفاض كبير في الحوادث خلال 2018 بالمقارنة بالعام الماضي

35% تراجع حوادث المشاة نتيجة التوسع في إنشاء الجسور

كشف اللواء محمد سعد الخرجي النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مدير الإدارة العامة للمرور عن زيادة عدد الرادارات المتحركة على الطرق السريعة لضبط مخالفات السرعة الزائدة للسيارات أثناء حركة الدورية وسيرها على الطريق وغيرها من المخالفات التي تعرض الأرواح للخطر في إطار حرص الإدارة العامة للمرور لاستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة ورقابة السلامة على الطرق مؤكدا أن الرادارات الحديثة تستطيع ضبط مخالفات السرعة في الاتجاهين.

وأشار اللواء الخرجي إلى أن الإدارة باتت تعتمد على التقنيات الحديثة في إدارة الطرق لتحقيق أقصى معدلات السلامة والحد من الزحام وربط منظومة المراقبة بغرفة العمليات المركزية للتحكم المروري.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في تصريحات صحفية أمس أن عام 2018 يشهد تراجعا كبيرا في معدلات الحوادث المرورية بالمقارنة بالعام الماضي فضلا عن انخفاض كبير في نسب الإصابات البليغة للحوادث ويعزى ذلك لارتفاع مستوى الوعي المروري لدى قائدي المركبات وكذلك تكثيف الرقابة على الطرق فضلا عن دعم متطلبات السلامة المرورية المتعلقة بالجوانب الهندسية والبنية التحتية ونظام سلامة تصاميم الطرق والنقاط السوداء ومسارات الحركة المرورية والمداخل والمخارج ومعابر المشاة ومناطق سلامة المدارس وإدارة السرعة وحركة مركبات الحمولات الثقيلة وإدارة الازدحام المروري إضافة إلى تطوير نظام رخص القيادة وعمل مدارس السياقة، ودعم خدمات الإسعاف والطواري والتعاون مع شركات التأمين، وتطوير نظام التوعية المرورية وفق أسس علمية حديثة، وربطه بأسباب الحوادث والمخالفات وعوامل البنية التحتية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، علاوة على تنفيذ متطلبات مونديال قطر 2022.

وأن كل المؤشرات تؤكد أننا نسير في المسار الصحيح لتطبيق تطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتخفيض أعداد الوفيات والمصابين الناجمة عن الحوادث المرورية آملين أن نصل للعدد 0 لما في ذلك من صيانة للأرواح والممتلكات وهو ما يتطلب جهوداً استثنائية وتعاون جميع الجهات، وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ للتصدي للمشاكل المرورية.

وأضاف: إن أهم المؤشرات هو تراجع نسبة حوادث المشاة بنسبة 35% هذا العام عن الأعوام الماضية نتيجة التوسع في إنشاء جسور المشاة.