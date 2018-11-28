قطر للتأمين تطلق تطبيقQIC Safe Driver

الدوحة - الراية :

أطلقت مجموعة قطر للتأمين تطبيق QIC Safe Driver خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للسلامة المرورية الذي يناقش القضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل السلامة المرورية، وكيفية ترجمة الأفكار إلى استراتيجيات والاستفادة منها في حلول مشكلات السلامة على الطرق.

ويعد هذا التطبيق منصة رئيسية يتمكن من خلالها العملاء من الحصول على أكثر استفادة ممكنة من الخدمات التي يقدمها البرنامج والمتوفرة على أجهزة الآيفون والأندرويد ومن خلال التطبيق سيتمكن العملاء من الحصول على جميع الخدمات والمزايا لرصد سلوكهم من خلال مؤشر القيادة الآمنة على الطرق. وتم تصميم البرنامج وفقاً لأرقى معايير تقنيات الذكاء الاصطناعي،والذي يهدف إلى المساعدة في تطبيق المعايير التي حددتها رؤية قطر للتأمين في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال العمل على تخفيض عدد الحوادث المرورية بنسبة كبيرة. كما شاركت قطر للتأمين في إجراء العديد من الاستطلاعات لتطوير تقارير مراقبة RoadSafety التي تبرز أنماط القيادة لسائقي السيارات والمجالات الرئيسية لتعزيز السلامة على الطرق لجميع المستخدمين.

ومن خلال مواءمة جهودها مع المرحلة الثانية من خطة التنفيذ الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018-2022) ، يوضح تطبيق Safe Driver من قطر للتأمين مبادرة أخرى تهدف إلى تحفيز السائقين الالتزام بالقواعد المرورية وضمان سلامة الطرق في قطر.

تم تطوير التطبيق بواسطة OSeven ، حيث يستخدم تطبيق Safe Driver لتقييم سلوك القيادة لسائقي السيارات وتحديد السائقين الآمنين. يسجل التطبيق جميع الفروق الدقيقة للرحلة من البداية إلى النهاية، ويتم تحديد جميع معايير سلوك القيادة المحفوفة بالمخاطر، مثل السرعة ، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتحويلها إلى درجات على مقياس القيادة الآمنة البالغ 100. والهدف من هذا التطبيق هو تشجيع السائقين ليكونوا مسؤولين أثناء القيادة، كما سيكافأ السائقون الذين يحافظون على حد أدنى 76 من أصل 100 (على مدار العام) من خلال توفير 20٪ من الادخار عند تجديد التأمين على السيارات في العام التالي. هذا سيكون فعّالاً فوق علاوة المكافآت المقدمة إلى السائق الآمن.

متاح البرنامج حصرياً على الإنترنت ، يمكن للعملاء زيارة موقعqic-insured.com، وتحديد خيار برنامج التشغيل الآمن لتنزيل تطبيق Safe Driver من Google Play لمستخدميAndriod) أو App Store (لمستخدمي iOS وتسجيل أنفسهم. بعد شراء التأمين الشامل الجديد على السيارات ، يتعين على العملاء الحفاظ على تشغيل تطبيق Safe Driver أثناء القيادة حتى يتمكن التطبيق من مراقبة سلوك السائق في القيادة وتقييم السائق.

وصرح السيد أحمد الجربوعي، مدير قسم تعويضات الحوادث من شركة قطر للتأمين “ من خلال تعزيز جهودنا نحو تحقيق السلامة على الطرق والحد من حوادث الطرق والوفيات، نحن في قطر للتأمين نعمل دائماً في رفع الوعي تجاه غرس ثقافة القيادة المسؤولة لضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق في قطر “.

وأضاف الجربوعي قائلاً: “لقد قمنا بنشر أحدث التقنيات لتشجيع العملاء المهتمين بالأسعار على القيادة بأمان وجني فوائد التطبيق من خلال تحفيزهم والذي سيساهم التطبيق في معرفة ومكافأة السائقين الآمنين بمنحهم حوافز على توفير كبير على تأمينهم الشامل للسيارات”.