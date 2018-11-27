رئيس الوزراء يدشن الحملة الترويجية العالمية لقطاع السياحة

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني للسياحة أمس الحملة الترويجية العالمية لدولة قطر كوجهة سياحية رائدة في فندق الشيراتون.

وحضر حفل تدشين الحملة كبار الشخصيات وممثلون عن القطاع السياحي والفنادق وشركات إدارة الوجهات.

وتهدف الحملة العالمية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة جذابة ورائدة في تقديم تجارب سياحية تتميز بالأصالة في جوهرها والخصوصية في التصميم والعناية وتحتفي بالموروث الحضاري للبلاد.

وتعيد الحملة التي تم تدشينها تحت عنوان: «قطر: أصالة التجربة» تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر لمنح زوارها تجارب فريدة وخاصة، وسوف يتم إطلاق الحملة في الأسواق الحالية وكذلك في الأسواق المستقبلية ذات الأولوية.

تطور السياحة

ويتزامن إطلاق الحملة مع فترة يشهد خلالها قطاع السياحة القطري نمواً ملحوظاً وتطوراً لافتاً، حيث إنه قبل بضعة أسابيع، تم تحويل الهيئة العامة للسياحة واللجنة الحكومية لتنسيق الفعاليات والمؤتمرات إلى المجلس الوطني للسياحة.

ويمهد هذا الهيكل التنظيمي الجديد الطريق أمام المجلس لتنفيذ المبادرات الرئيسية في القطاعين العام والخاص وتطوير بنية تحتية راسخة يمكنها النهوض بصناعة السياحة وتقديم تجارب استثنائية للزوار. ويعتبر الهيكل التنظيمي الجديد والحملة الترويجية العالمية مكونين أساسيين ضمن مكونات الاستراتيجية الجديدة للقطاع السياحي والتي تم إطلاقها في العام الماضي 2017 «المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة».

وقد تُوِّجت هذه التطورات الهيكلية بتغييرات جوهرية في سياسات منح التأشيرات للزوار القادمين إلى البلاد، مما عزَّز مكانة قطر وجعلها تحتل المرتبة الأولى باعتبارها الدولة الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط والثامنة في الترتيب العالمي، وذلك وفقاً لآخر التصنيفات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمؤشر انفتاح البلاد على الزوار.

الاستراتيجية الوطنية

وقال السيد حسن الإبراهيم من المجلس الوطني للسياحة: «نحن فخورون بما تم إنجازه خلال عامنا الأول في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2018-2023 وذلك بتنفيذ العديد من المبادرات ومنها إطلاق هذه الحملة، والتي أخذت بعين الاعتبار مساهمات شركائنا في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا داخل قطر أو خارجها».

وأضاف: «ترتكز خطط تطوير صناعة السياحة، في جوهرها على تجارب الزوار حتى قبل زيارتهم لقطر وتعزيز روح التعاون وعقد الشراكات متعددة الأطراف بما يضمن تقديم تجارب استثنائية في كل خطوة يخطوها الزائر وفي كل محطة من محطات رحلته».

وأوضح الإبراهيم أن الحملة تبث عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الحديثة، مشيراً إلى أن الجهود التسويقية تأتي متماشية مع التركيز على تطوير المنتجات السياحية والعمل مع شركائنا في القطاع السياحي لضمان حصول الزائر على عروض تنافسية لزيارة قطر خلال أيام السنة.

أصالة التجربة

ومن جانبه قال السيد راشد القريصي من المجلس الوطني للسياحة: «إن حملة أصالة التجربة انعكاس للاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تركز على تجربة السائح الشمولية ولقد درسنا بعناية كل ما تقدمه قطر وشعبها ومقيموها لزوارهم حتى يمكننا إبراز جوهر التجربة القطرية، وكيف يمكننا جعلها تلبي تطلعات الجميع».

وأضاف: «وحتى يمكننا أن نصمم للزوار تجارب متميزة وشمولية وفي الوقت نفسه نحقق الأثر المنشود من هذا القطاع، يتعاون المجلس الوطني للسياحة مع أشهر منصات السفر في العالم مثل موقعي TripAdvisor وLonely Planet بما يتيح للزوار تصميم رحلاتهم القادمة إلى قطر منذ لحظة معرفتهم بالوجهة، وصولاً إلى قيامهم بالحجز ووصولهم إلى البلاد وخوض التجربة والاستمتاع بالمعالم الثقافية والمواقع السياحية الطبيعية».

الأسواق المستهدفة

وسوف يتم إطلاق الحملة في جميع الأسواق التي يمتلك المجلس الوطني للسياحة فيها حضوراً ميدانياً عبر مكاتبه التمثيلية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا. والتركيز على الأسواق الجديدة في الصين والهند وروسيا.

وبالإضافة إلى الصحف والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التي سيتم تنفيذ الحملة عبرها بحسب لغة كل سوق من الأسواق المستهدفة، سوف تبرم حملة «أصالة التجربة» عدداً من الشراكات أيضاً مع شبكات تلفزيونية عالمية مثل محطة «سي إن إن»، وشبكة الجزيرة، وشبكة قنوات بي إن وقنوات ديجي ترك، وشبكة «سكاي الدولية». وعبر مشاهد وصور جمالية تخطف الأبصار وتقدم لمحات من العروض السياحية الأصيلة التي توفرها قطر، تهدف الحملة لجعل قطر الوجهة السياحية المختارة للمسافرين حول العالم.