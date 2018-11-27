الاقـتـصـاد الـقـطــري يـواصـل أداءه الـقــوي

الدوحة -الراية: أكد الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019، مشيرا إلى أن النقد الدولي رفع من توقعاته الخاصة بالاقتصاد القطري ما يعكس تطوره ومواصلته الأداء القوي.

وقال خلال استضافة بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان الاقتصاد العالمي المتغيّر والأثر المترتب على زخم النمو في مقّره الرئيسي أمس الأول إن خبراء صندوق النقد الدولي، يؤكدون أن النظام المصرفي في قطر لا يحتاج إلى مزيد من الدعم من مصرف قطر المركزي وصندوق الثروة السيادية نظراً لانحسار موجة الهبوط التي طرأت على ودائع غير المقيمين لدى البنوك.

وأشار إلى أن النقد الدولي نوه بقوة العمل التنظيمي القوي والإشراف الفعال الذي ساعد على ضمان قدرة النظام المالي القطري على الصمود. لافتا إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل على تقوية إشرافه على القطاع المالي بهدف الرصد الفعال لأي ضغوط ناشئة، بما فيها تلك المتعلقة بالسيولة، وقطاع العقارات.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يكون أن النمو العالمي خلال عامي 2018 و2019 في حدود 3.7% وسيستمر هذا النمو خلال عام 2019. فما زال النمو في الولايات المتحدة الأمريكية محافظاً على زخمه بفضل استمرار زيادة المحفّزات المالية.

من جانبها، سلطت الدكتورة سايوري شيراي أستاذ في جامعة كيئو في اليابان الضوء على الاقتصاد الياباني، حيث قالت إن الحكومة اليابانية بذلك جهودًا في مجال التصنيع في الخمسينيات من القرن الماضي من خلال إنشاء بنك الاستيراد والتصدير الياباني، وخفض الضرائب المفروضة على الشركات، وتوفير الدعم اللازم لعمليات البحث والتطوير، وتبني آلية لإدارة وتخصيص العملات الأجنبية.

وأشارت إلى تحوّل الاقتصاد الياباني من اقتصاد يعاني من عجز في الميزان التجاري إلى اقتصاد يتمتع بفائض في الميزان التجاري بحلول الستينات من القرن الماضي. لافتة إلى أن الاقتصاد الياباني اليوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم، حيث يتجاوز إجمالي الناتج المحلي 5 تريليونات دولار أمريكي، ويصل متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 40 ألف دولار أمريكي.

واستعرض السيد رانجان ماثاي وزير الخارجية السابق في الحكومة الهندية أبرز التحديات الدولية والمنافسات الجيوسياسية، وتطرق إلى انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورفض الصين للقرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية بشأن بحر الصين الجنوبي، والتدخل الروسي في الشأن السوري.