البورصة تكسب 6.8 مليار ريال

الدوحة - الراية: أنهت بورصة قطر تعاملات أمس في المنطقة الخضراء بدعم من مشتريات المحافظ المحلية والأجنبية، ليسجل مؤشر السوق نمواً نسبته 1.02% بعد أن أضاف نحو 105 نقاط إلى رصيده تخطى بها مستوى 10350 نقطة واستقر عند 10356.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 1.14% وأغلق عند مستوى 3078 نقطة، وصعد أيضا مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.057% ليصل إلى مستوى 3899 نقطة.

وتم أمس تداول أسهم 44 شركة ارتفعت منها أسهم 30 شركة، بينما تراجعت أسهم 8 شركات، واستقرت أسهم 6 شركات أخرى عند مستوى إغلاقها السابق. وبلغت المكاسب السوقية للأسهم أكثر من 6.8 مليار ريال لتصل إلى 584.7 مليار ريال مقابل 577.9 مليار ريال في الجلسة الماضية، وكان مؤشر السوق قد استهل تعاملات أمس على انخفاض قبل أن تتمكن عمليات شرائية نفذها المستثمرون من عمود المؤشر إلى المنطقة الخضراء، ولم تفلح عمليات جني أرباح في تغيير اتجاه المؤشر العام وإنما فقط قلّصت من مكاسبه في نهاية الجلسة. وشهدت تعاملات السوق أمس ارتفاعاً في مستوى السيولة لتصل إلى 289 مليون ريال مقارنة بنحو 82 مليون ريال في الجلسة السابقة. وارتفعت أيضاً أحجام التداول إلى 9.1 مليون سهم مقابل 2.9 مليون سهم في الجلسة السابقة، وذلك من خلال تنفيذ 6680 صفقة.

وعلى صعيد أداء القطاعات، فقد سجلت ارتفاعًا جماعيًا بصدارة قطاع الاتصالات بنمو نسبته 3.17%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.48% ثم قطاع البنوك بارتفاع 1.4%، وصعد قطاع التأمين بنسبة 0.63%، وارتفع قطاع النقل بـ 0.20%، وارتفع قطاع الخدمات بنحو 1.76%. وقال اقتصاديون إن مؤشر السوق واصل ارتفاعه أمس بدعم من عمليات شراء نفذها المستثمرون على مدى الجلسات الماضية مستغلين انخفاض أسعار بعض الأسهم، وتوقعوا أن يصل مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع القادم إلى مستوى 10500 نقطة. وأن تحافظ الأسهم النشطة على الأداء القوي الذي اتسمت به تعاملاتها في الجلسات الماضية.