البنك التجاري يوفر فرصاً للكفاءات القطرية

الدوحة -الراية: رعى البنك التجاري، مؤتمر وملتقى طلاب دولة قطر الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أقيم في فندق جي دبليو ماريوت في لوس أنجلوس، من 23 إلى 25 من شهر نوفمبر الجاري.

وقام بتمثيل البنك في الملتقى كل من الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، رئيس قطاع الموارد البشرية والسيدة هيا محمد الهاجري، مدير تطوير الكفاءات الوطنية، حيث تواصلا مع الطلاب القطريين في الولايات المتحدة الأمريكية بحثاً عن الكفاءات المميزة لمنحهم فرصًا مستقبلية للعمل في البنك. كما التقيا بعدد من كبار الشخصيات ومنهم الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، السيد حمد المفتاح، نائب سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السيد خالد بن يوسف السادة، القنصل العام لدولة قطر في لوس أنجلوس، والسيد ناصر السعدي الملحق الطبي للسفارة والسيد حمد سعيد الحمد الملحق الثقافي. قال الشيخ جاسم آل ثاني، رئيس قطاع الموارد البشرية: «يسعدنا في البنك التجاري أن نقدم رعايتنا لهذا الحدث المميز الذي يعد منصّة تجمع الطلاب القطريين مع العديد من الممثلين عن الشركات القطرية في الولايات المتحدة وهي فرصة لاكتشاف واستقطاب الكفاءات القطرية المميزة. وأضاف: تأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية التنمية البشرية الخاصة بالبنك التجاري والتي نهدف من خلالها ليصبح البنك أفضل جهة عمل في قطر وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

يشار إلى أن سفارة دولة قطر في واشنطن، في الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتنظيم هذا الملتقى وذلك بهدف تقديم بعثات دراسية ومعلومات قيّمة للطلاب القطريين في أمريكا، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من اكتشاف العديد من المواضيع المهمة والمرتبطة بشكل وثيق مع حياتهم الأكاديمية والمهنية من خلال مجموعة متنوعة من الدورات وورشات العمل.

والجدير بالذكر، أن البنك التجاري فاز بجائزة «أفضل بنك في قطر» من مجلة غلوبال فاينانس خلال الاحتفال السنوي الخامس والعشرين لأفضل البنوك في العالم في وقت سابق من العام الجاري. كما شهد بداية قوية ومتميزة في عام 2018، حيث استمر في تنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية ليكون أفضل بنك في قطر.